В России хотят разрешить трудоустройство несовершеннолетним детям

Группа депутатов партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних. Законодатели объясняют инициативу стремлением подростков к первичному заработку, а также возможностью помогать семье в условиях санкций. Об этом стало известно из соответствующего документа, размещенного в думской электронной базе.

«В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа, а значит доход подростка — это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в документе предлагается исключить необходимость получения согласия от органов опеки и попечительства. Помимо этого, предлагается освободить работодателей от проведения медосмотра несовершеннолетнего, если осмотр проводился недавно.