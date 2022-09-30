В Тюменской области продлен режим повышенной готовности для борьбы с COVID-19

До 1 ноября продлен в Тюменской области режим повышенной готовности для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Решение об этом принято на заседании регионального оперативного штаба, сообщила Пресс-служба губернатора Тюменской области.

Руководитель управления Роспотребнадзора Галина Шарухо доложила:

«За последнюю неделю в Тюменской области отмечено снижение заболеваемости COVID-19 на два процента. В течение недели было зарегистрировано 7 тысяч 485 случаев новой коронавирусной инфекции, недельный показатель заболеваемости составил 485 на 100 тысяч населения».

При этом заболеваемость среди взрослого населения выросла на 6%, среди детей – уменьшилась на 33,5%. Заболеваемость увеличилась в 15 муниципальных районах, более 71% заболевших приходится на областной центр.

Директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова сообщила, что для лечения пациентов с COVID-19 в Тюменской области развернуто сто коек, пока на 29 сентября 11% из них остаются свободными. В то же время «подавляющее большинство пациентов с новой коронавирусной инфекцией лечатся амбулаторно или в условиях дневных стационаров. Бригады неотложной помощи работают с 7 до 24 часов. Необходимые лекарственные препараты имеются в достаточном количестве».

На данный момент около 8,5 тысячи человек в неделю проходят вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19.

Внимательно следить за своим здоровьем и принимать рекомендованные Роспотребнадзором меры предосторожности для профилактики заражения коронавирусом и ОРВИ призвал жителей региона Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией и вакцинацией, можно обращаться по телефону горячей линии в Тюменской области 122.