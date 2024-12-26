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Новости

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  • В оливье из российских магазинов обнаружили кишечную палочку

    В оливье из российских магазинов обнаружили кишечную палочку

    Сегодня в 15:30
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Ольга Зорина: «Змеи не опасны, если знать их особенности»

Интервью о змеях, находящихся в зоологической коллекции МАОУ ДО «Эколого-биологический центр» Сургута

Ольга Зорина: «Змеи не опасны, если знать их особенности»
Фото: МАОУ ДО «Эколого-биологический центр», siapress.ru

Змеи – существа, вызывающие у большинства людей одновременно страх и восхищение. Одни боятся их взглядов, способных буквально «гипнотизировать», другие видят в них грацию и силу. Но какова истинная природа этих рептилий, живущих рядом с нами? О том, как змеи становятся частью образовательных программ, почему их нельзя трогать во время линьки и чем живет сетчатый питон Матильда ‒ рассказала директор «Эколого-биологического центра» Сургута Ольга Зорина.

‒ Змей принято бояться. Как вы считаете, они очень опасны для людей?

‒ Змеи не опасны, если знать их особенности и правила поведения. Например, их нельзя трогать во время линьки и несколько дней после кормления. Некоторых настораживает пронзительный взгляд змей, который кажется магическим. Все просто ‒ у них отсутствует третье веко, поэтому они не моргают.

В некоторых странах змей почитают как божеств, их нельзя трогать или убивать. Случайно погибшую змею хоронят с почестями, как человека. Где-то эти животные помогают человеку в каждодневной жизни ‒ ловят грызунов, спасают целые поля и фермы от нашествия. Природа не создала ничего лишнего.

‒ Какие змеи обитают в дикой природе на территории округа?

‒ В Югре в дикой природе обитает только обыкновенная гадюка. Она является ядовитой, и надо знать, как вести себя при встречи с ней в лесу и на приусадебных участках. Не надо ее пытаться поймать, атаковать.

Если змея заползла на ваш приусадебный участок, аккуратно накройте ее каким-то тяжелым предметом (подойдет таз), чтобы она не убежала, и вызывайте службу 112 для ее изъятия.

Убивать змей не стоит ‒ они заходят к нам только при потере естественной среды обитания. Либо мы можем встречать гадюк в период, когда высокий уровень воды, ведь они обитают на болотистых местах. Их численность может увеличиваться в годы с хорошей кормовой базой.

‒ Какие «символы года» живут в террариумах эколого-биологического центра? Есть среди них ядовитые?

‒ В зоологической коллекции центра представлено шесть видов змей. Ядовитых среди них нет, так как это детское учреждение. Причем коллекция очень интересная: в ней есть как некрупные и подвижные, так и крупные и спокойные рептилии.

Маисовый полоз ‒ активный, небольшой по размеру, с очень ярким окрасом вид змей. Своим внешним видом они предупреждают потенциальных врагов. То есть окраска связана с защитной функцией. У некоторых змей с половозрелостью окрас меняется.

Также есть представители питонов ‒ это королевский питон, достигающий размера полтора метра. Он очень интересен тем, что является долгожителем и имеет по-королевски размеренный характер и темперамент. В случае опасности любит скручиваться в шарик и прятать голову внутрь. Его также называют «змея шар».

Сетчатый питон, один из самых крупных змей на планете. В природе достигает семи метров. Нашего питона зовут Матильда, ей 11 лет, в центре проживает в течение шести лет. Начинала она свою жизнь в частной коллекции и потом попала к нам. Она со своенравным характером, но всегда вызывает большой интерес благодаря красивой окраске и размерам. В неволе эти питоны могут прожить до 25 лет.

В коллекции есть крысиный полоз, название которого отражает его особенности ‒ он прекрасный охотник на крыс у себя на родине. Его, естественно, очень любят местные жители, не гоняют, потому что он им помогает.

Еще одна красавица ‒ синалойская молочная змея. По характеру очень хорошая: активная, подвижная и шустрая. Она любит вести ночной образ жизни. Название «молочная» связано с местной легендой, якобы такие змеи доят коров, то есть высасывают их молоко. На самом деле это просто легенда. Такая змея по размерам не крупная ‒ вырастает до полутора метров в длину, продолжительность жизни примерно 10-15 лет.

Кроме того, в центре проживает колумбийский радужный удав. В длину достигает до двух метров, а продолжительность жизни ‒ до 20 лет. Он отлично плавает и большую часть времени проводит в воде. Днем удав имеет равномерную коричневую окраску, а вечером и ночью становится более ярким.

У всех змей прекрасная мускулатура. Змеи быстро передвигаются, причем беззвучно, прекрасно плавают. Очень многие из них могут залезать на деревья.

‒ Чем змеи питаются, привыкают ли к людям?

‒ Наши рептилии питаются мелкими млекопитающими, в том числе грызунами. В дикой природе змеи ‒ гурманы. Среди них есть те, кто питается только яйцами, или те, кто питается птицами.

Чтобы дети на занятиях могли прикоснуться, подержать и потрогать рептилий, их нужно с раннего детства приручать. С змеями занимаются, чтобы они привыкали к человеческим рукам и общению. Например, наш королевский питон приучен к рукам, его можно подержать и потрогать.

‒ Откуда у в центре появились змеи, есть ли у них специалист-герпетолог?

‒ Есть те, которых отдали, потому что хозяева поняли, что это не домашнее животное, например, сетчатый питон Матильда. Как правило, все змеи к нам так и попали. Их отдали, потому что люди поняли, что это животное не для домашнего содержания. У людей не хватает знаний, нет уверенности, что они правильно содержат таких животных. Для того, чтобы животное все-таки не пострадало, осталось живым и здоровым, их передают в нашу коллекцию.

Говоря о специалисте-герпетологе, у нас нет такого четкого разделения: аквариумист, герпетолог и так далее. У нас на каждом зале работает зоолог, который специализируется и углубленно знает особенности содержания конкретной группы животных.

Расскажите о занятиях, которые вы проводите с детьми в центре.

‒ У нас интересные программы, в них постоянно наполняется и обновляется содержание.Все дополнительные общеразвивающие программы практико-ориентированны. Например, программа продвинутого уровня «Уроки Айболита», позволяет получить основы ветеринарии, зоологии, зоопсихологи и погрузиться в мир профессии ветеринарного врача. Эта программа будет интересна и для тех ребят, которые сделали выбор в пользу медицинских специальностей.

Также в этом году в нашем центре появилась новая программа «Экоблогер» на грани экологии и журналистики. Я полагаю, что в следующем году она будет более интереснее и технологичнее. Такое направление блогерства очень интересно, занимаясь вопросами экологии, ребята в современной форме предъявляют экологические проблемы и предлагают пути их решения.

Программа для старшеклассников ‒ «Основы генетики», которая также интересна ребятам. Она практикоориентированная, востребованная на сегодняшний день, потому что в Сургуте создается научно-технологический центр, в том числе и по развитию генетики. Возможно, среди наших учащихся на сегодня ‒ это будущие студенты и работники в области именно генетики.

Так как у нас в центре занимаются ребята в возрасте от пяти до 18 лет, наша самая главная задача, чтобы ребята понимали ответственность за все живое. Прежде чем завести домашнее животное, надо очень хорошо изучить биологические и поведенческие особенности животного: узнать, насколько оно возможно в содержании дома, какие трудности ждут, какие условия нужны для того, чтобы животное не болело и понимать, какой образ жизни ведет животное ‒ ночной или дневной, сколько лет питомец может прожить с вами.

‒ Какие планы у сотрудников эколого-биологического центра на Год Змеи?

‒ Из планов, хочется, чтобы как можно больше новых ребят пришло к нам в учебные объединения, чтобы мы нашли интересные для них программы, исследовательские проекты, чтобы они приняли участие в наших экологических мероприятиях вместе с родителями и педагогами. В следующем году планируем, как и всегда, поделиться всеми теми знаниями и эмоциями, которые можно получить в нашем учреждении. Хотелось бы расширять и укреплять наши лаборатории, пополнить коллекции растений и животных. Найти новых партнёров в реализации наших проектов.

‒ Ваши пожелания себе, коллегам, жителям города в связи с наступающим годом?

‒ Сегодня хотела бы пожелать, чтобы у нас было взаимопонимание, взаимоуважение и самое главное ‒ мир. Пусть следующий год будет тихим и спокойным, как змея. Но самое главное дело ‒ это понимание и уважение друг к другу.


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Сегодня в 15:16, просмотров: 143, комментариев: 0
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