Депутат думы Югры: отток талантов и приток мигрантов – что делать Югре?

В этом видео-интервью siapress.ru журналист Дмитрий Щеглов обсуждает с депутатом Думы Югры Михаилом Селюковым важнейшую проблему региона – отток молодых специалистов и приток низкоквалифицированных мигрантов. Какие решения помогут удержать перспективную молодежь и повысить уровень жизни в Сургуте и Югре?

– Далеко не первый год мы наблюдаем следующую ситуацию: из Югры уезжает много молодых, перспективных, образованных, способных внести свой вклад в местную экономику креативной индустрии, в любой бизнес и в большие предприятия, людей. А приезжают представители других регионов, это может быть юг России, это может быть юг Урала, и множество других людей с, скажем так, меньшим уровнем образования, меньшим уровнем квалификации. Но бывает, что приезжают и просто мигранты из Средней Азии, которые у нас в основном составляют наш миграционный поток. Что с этим делать, как с этим жить и как эту ситуацию разруливать, сегодня обсудим с депутатом Думы Югры Михаилом Селюковым. Михаил, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Скажите, пожалуйста, как вы видите эту ситуацию? Может быть, вы вообще не согласны с тем, что у нас происходит отток наиболее такого, перспективного населения и приток менее перспективного. Может быть, все не так. Как вы видите, как вы оцениваете эту ситуацию в целом?

– Все познается в сравнении.

– Так.

– Потому что, когда начал развиваться западно-сибирский нефтегазовый комплекс, сюда приехали самые талантливые, самые перспективные, самые дерзкие люди и подняли, развили, построили город Сургут, и многие города вокруг, и нефтегазовый промысел в том числе и, может быть, в первую очередь. И мы привыкли к тому, что у нас люди, они талантливые, закаленные Севером, закаленные сложностями. Но на сегодняшний момент есть такой эффект, когда поколение первооткрывателей, они уже вышли на пенсию, и на сегодняшний момент в Сургуте живет поколение больше, наверное, дети, внуки.

И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что все-таки Сургут, Югра – это территория не постоянного проживания для многих жителей Югры. И мы видим, что концепции развития, реальной, Югры и сохранения талантливых людей на территории Югры, на территории города Сургута, ее нет, по факту ее, наверное, нет. И что происходит? Как и 50-60 лет назад люди сюда приезжали заработать, уехать к себе домой, в более теплые края. На сегодняшний момент чуть-чуть измененная ситуация, но она очень сильно похожа. Хотя формально мы создали крупный город с серьезной инфраструктурой, есть даже два университета, но где-то мы не дорабатываем. И мы не дорабатываем в первую очередь в понимании, как Сургут будет развиваться, и для чего талантливым, молодым людям оставаться в Сургуте. Мы заведомо, базово проигрываем конкуренцию Москве, Питеру, крупным городам, Екатеринбургу и так далее. Мы проигрываем конкуренцию городам с хорошим климатическим уровнем жизни, скажем так.

– Ну да. Тут с этим ничего не поделать.

– Краснодар, Крым и так далее. То есть где более комфортно жить. Даже в Тюмени более комфортно жить. И нам сегодня все-таки нужно поменять видение и сформировать концепцию развития именно города Сургута. Для чего людям здесь жить? Мы многое сделали. У нас великолепное здравоохранение, по сравнению с другими субъектами. Это мало кто понимает, это мало кто осознает. Конечно, критиковать гораздо легче и ссылаться на те точечные вещи, которые происходят, негативные, легче. Но здравоохранение, массовое здравоохранение, оно на высоком уровне в силу того, что достаточно серьезный бюджетный ресурс туда расходуется. Другой вопрос – качество здравоохранения, качество образования, подходы.

И мы сегодня видим, что в Сургуте уровень образования в школах, школьного образования, он невысокий. И мы можем вспомнить, когда у нас были такие столпы народного образования, как Салахов, когда была школа Салахова, Салмановская гимназия при предыдущем директоре. Мы наблюдаем, допустим, 10-я школа в городе Сургуте, когда достаточно уровневый образовательный такой процесс происходит, гимназия православная, то есть были школы. Но, к сожалению, сегодня все уходит в формализм, очень многое уходит в формализм. И мы сегодня, как родители, понимаем, чтобы ребенок получил хорошее среднее образование, здесь только репетиторы могут работать. А в рамках развития информационных технологий, где находишься ты, и где находится репетитор – не особо важно. В основном дети общаются с учителями вот так, как мы с вами, через систему видеоконференции. Это тоже, скажем так, камешек на чашу против жизни в Сургуте перспективной, талантливой молодежи.

– Так.

– И вот что мы можем предложить, что может предложить власть талантливой молодежи – большой вопрос. На сегодняшний момент дискредитировала по факту себя система оплаты труда с районными северными коэффициентами. Это пережиток Советского Союза, она на сегодняшний момент фактически не выполняет свою функцию. Потому что при Советском Союзе, когда на всей территории страны была одна система с нюансами, такими, как, допустим, северные районные коэффициенты, то на сегодняшний момент такой проблемы нет. На сегодняшний момент работодатель договаривается с работником, где бы он не находился. Мы сегодня видим и в бизнесе, и в государственной системе образования, здравоохранения: в регионах, где более хороший климат, уже уровни оплаты труда не ниже, чем у нас. Это говорит о чем? Это говорит о том, что человек, он ищет, где лучше.

Зачем высококвалифицированному специалисту, как у нас, в кавычках, непарламентски скажу, «сопли морозить» в Сургуте, раньше всегда говорили, но, если можно жить в более комфортных условиях: в большом городе, с хорошей инфраструктурой, с хорошим климатом. И здесь власть, она должна задуматься, крепко задуматься: как мы должны привлечь этих специалистов. Зачем им туда ехать: в Сургут, в Югру? Я имею в виду «туда», потому что, если человек находится в другом, скажем так, в другой локации, в другом регионе, то туда – на Север, для многих это большой вопрос.

Да, у нас сегодня есть, казалось бы, университеты, но какой уровень среди ВУЗов России у наших университетов – вопрос. Едут ли к нам студенты из других регионов? Нет, не особо. Почему? Хотя у нас вроде есть и стипендии неплохие, и общежитие, и жить комфортно. Да, формально приезжают даже иностранцы. А почему из других регионов не едут к нам учиться? Это вопрос к системе образования, к выстроенной системе образования, которая модерируется Департаментом образования Югры и департаментами муниципальными.

И здесь эта тема, которую вы подняли, Дмитрий, она очень глубокая и мощная. Она, наверное, сопоставима с темой рождаемости, потому что она многогранная. И просто вот ответить на вопрос, почему люди уезжают из Сургута – это то же самое, почему женщины не рожают. Потому что некомфортно, а потому что нестабильно, а потому что нет мотивационных каких-то подходов, которые заставляют сюда приехать и остаться здесь. Хотя, еще раз повторюсь, по сравнению с тем уровнем комфорта, инфраструктуры и условий, который был 50-60 лет назад, когда приезжали сюда поколения покорителей Севера, конечно, у нас гораздо лучше.

– Ну да.

– Конечно, у нас комфортнее. Но молодежь сегодня, находясь в информационном поле, она имеет возможность сравнить все нюансы, которые происходят в других регионах. И власть должна научиться продавать комфортность существования, «продавать» в кавычках, нахождения в Сургуте и в Югре. Мы это пока, видимо, не очень хорошо умеем делать. Мы научились только заманивать людей финансовым ресурсом, причем бесконтрольным, без критериев отбора по квалификации. И поэтому мы видим, что в Югру хлынул вал мигрантов, которые под эгидой того, что они приезжают работать, везут сюда семьи. Семьи получают массу социальных, скажем так, «плюшек», в кавычках, назовем это так. В итоге у нас получается ситуация такая, что низкоквалифицированная рабочая сила, она прибывает, а высококвалифицированные специалисты, они не хотят ехать. И ответить на этот вопрос люди, которые получают заработную плату за это: в правительстве, в муниципалитетах, в университетах – они либо не могут, либо не хотят.

– Ну, давайте проговорим хотя бы в общих чертах. Понятно, что мы тут сейчас не выдадим какие-то панацеи и варианты возможностей, как вообще все это дело исправить, но хотя бы крупными мазками. В какую сторону нужно думать, какие винтики нужно подкрутить в политике образовательной, жилищной, в средовой, медицинской, какой угодно в Югре и в Сургуте, для того чтобы наша молодежь оставалась и планировала свою жизнь в Сургуте, в Югре на десятилетия, на свои будущие поколения?

– Давайте не обманывать себя. Каждый из нас, который живет в Югре, 90% людей, они не связывают свою старость с Югрой, как бы не пытались мы рассказать иное. Я знаю очень небольшое количество людей, которые говорят, что я не в первом поколении живу, допустим, в Ханты-Мансийске, собираюсь здесь жить, и дети мои здесь будут жить. Вот 9 из 10 человек планируют уехать: кто в Тюмень, кто в Свердловск, кто в Краснодар, в Подмосковье и так далее, и так далее, и так далее. Но мы сегодня говорим хотя бы о том, чтобы привлечь специалистов из других регионов, и, с другой стороны, не отдать талантливую молодежь опять в другие регионы. Но когда у нас Департамент образования выставляет критерии хорошей, эффективной деятельности – это поступление детей, школьников в топовые ВУЗы Москвы – зачем? Мы сегодня содержим несколько ВУЗов за счет регионального бюджета. Может быть, критерием должно быть поступление в наши ВУЗы?

– Поступить в наши ВУЗы, видимо, не сильно сложно, давайте будем тоже откровенны.

– Здесь вопрос не в сложном или несложном. Здесь вопросы в критериях и правилах игры, которые устанавливает региональный Департамент, который за это отвечает. То есть фактически региональный департамент сегодня озадачен тем, чтобы наши дети учились в ВУЗах Москвы, а не в ВУЗах наших.

– Я здесь могу, может быть, так, немножко вступиться за наш Департамент образования Югры. Все-таки, если человек поехал, отучился хоть в ВУЗе Москвы, хоть в Лондоне, хоть в Пекине, хоть где-то еще, получил новые классные знания, новые классные контакты и вернулся, и принес это дело уже, вот этот вот свой багаж знаний, и контактов, и всего, что он там наработал, и сделал жизнь в Югре лучше, то это класс, это очень хорошо. Вариться в своем соку – это, наверное, не самая лучшая идея. Но вопрос в том, чтобы он вернулся – вот в чем дело.

– Совершенно правильно. Вот здесь ключевой вопрос «если».

– Да.

– Мы сегодня не говорим о людях, которые где-то учатся, приезжают к нам, уезжают от нас – это межрегиональная конкуренция за кадры. Мы говорим сегодня о правилах игры, которые устанавливают курирующие департаменты на территории подведомственной. И я привел маленький такой примерчик, например, куда надо обратить внимание. Другой вопрос: если у нас сегодня достаточный финансовый ресурс и достаточно серьезное финансирование университетов, почему к нам не едут дети учиться? Давайте ответим на этот вопрос. Я думаю, как только мы ответим на этот вопрос, мы сразу можем сделать какие-то выводы и, может быть, что-то исправить. Об этом, такое ощущение, даже не думают. Потому что взгляд со стороны многих людей, и мне задают этот вопрос, такое ощущение, что у нас и так все хорошо, ресурсов хватает, и, в общем-то, зачем суетиться.

И, с другой стороны, школы города Сургута. Почему мы не можем сформировать, в рамках действующего законодательства, одну-две-три гимназии с высоким уровнем обучения? Поддержать, допустим, частную инициативу в образовании. Есть же такие практики мировые, есть такие практики в крупных, столичных городах. Ну хотя бы провести, скажем так, круглые столы, мозговые штурмы и взвесить все плюсы и минусы. Потому что сегодня фактически уровень школьного образования у нас в Сургуте тоже снизился. И нам нужно сделать серьезную работу, для того чтобы его вывести на достойный уровень.

И когда у нас идет уравниловка, наверное, уровень средний образования мы должны держать. Но мы должны понимать, что у нас в городе должны быть несколько гимназий, которые соответствуют лучшим российским подходам. И если мы вспомним гимназию Салахова, которая была в Сургуте, и которая прогремела по всей России, в хорошем смысле этого слова, и ее выпускники сегодня, они показывают своим, скажем так, карьерным ростом, интеллектуальным, что этот подход, он оправдан. Несмотря на то, что многие уехали в московские ВУЗы учиться и так далее. Это не работа одного дня. Это работа над концепцией, над концепцией продвижения.

Не бывает так, что мы сегодня с вами поговорили, завтра создали рабочую группу, круглый стол, пообщались, и послезавтра это все расцвело – так не бывает. Нужно много, усердно работать, а не пускать на самотек. А когда масса мигрантская заполоняет города Югры, я понимаю, что многие вопросы пущены на самотек. И чиновник, который отвечает за вопросы миграции, за вопросы образования, за вопросы развития здравоохранения, он, видимо, не хочет принимать на себя ответственность и выступать с инициативой по развитию тех или иных направлений. Хотя, я еще раз повторюсь, по здравоохранению у нас достаточно высокий уровень финансирования, и уровень здравоохранения, по отношению даже с соседними субъектами, он неплохой.

– То есть ваш тезис именно в этой части в том, что при довольно больших ресурсах финансовых, которые имеются в руках у правительства Югры, эти ресурсы стоит применить так, чтобы повышать уровень образования, как в школах, так и в ВУЗах региона. Чтобы они становились просто более крутыми и сюда притягивали более качественных…

– Чтобы они были конкурентоспособными. А дальше создавать инфраструктуру, городскую среду, естественно, чтобы комфортно было жить в городе, чтобы строились дома современные, а не панельки, которые, мягко говоря, асоциальные. Чтобы город был не высоких домов, а комфортного проживания, малоэтажной застройки. И сегодня, мы же понимаем, что все эти высотки, которые рождаются в городе – это погоня за квадратными метрами, погоня за отчетностью, погоня за прибылью тех или иных, скажем так, людей. Но если мы говорим о том, что мы здесь собираемся жить, что мы здесь собираемся растить внуков, то нам нужно здесь создавать условия жизни комфортные. А комфортные условия жизни – это целый пласт задач: и образование, и здравоохранение, и дороги, и городская среда, и хорошие соседи.

– А вот, что касается жилья, вопрос такой: ведь никуда не деваются нормативы. Опять же, поправьте меня, если я вдруг здесь что-то не так сейчас скажу, но, насколько мы понимаем, есть нормативы, которые спускаются из центра в регион, из региона в муниципалитеты. И говорится, что, вот, товарищ мэр или товарищ губернатор, вот ваш KPI, вы должны построить столько-то квадратных метров. И нам не важно, какие это будут квадратные метры, нам важно, чтобы это было в отчетности. И те, кто идут по пути наименьшего сопротивления, они просто говорят: «Ну, давайте построим 10 25-этажек, и мы закроем весь наш вопрос». Возможно ли как-то иначе подойти к этому вопросу и, не знаю, построить вместо 10 25-этажек 25 10-этажек? Как вот вы видите вот именно эту тематику? Потому что она очень сильно трогает, мне кажется, сургутян.

– Эти нормативы спускаются во все регионы, не только к нам. Вопрос в подходах. Здесь как раз компетентность управленческой команды и правительства Югры, и мэрий муниципалитетов в подходах. Вы правильно абсолютно говорите: одно дело плыть по течению, ну, сказали и сказали, как-то там сделали, что-то там выполнили, а другое дело – сформировать концепцию развития города, план благоустройства, определить этажность, определить широту улиц, озеленение, как будут формироваться внутридворовые пространства. И это все комфортная среда. И люди на сегодняшний момент, они уже, ну, запрос-то у них выше.

У нас есть некий перегиб, когда человек работающий берет ипотеку, платит безумные деньги, для того чтобы купить квартиру, а, с другой стороны, направо-налево под эгидой переселения из ветхого жилья людям за счет государства раздают квартиры. То есть здесь вопрос еще лукавства и вопросы честности к себе и к людям. И если мы хотим делать отчетность, это будет, как сейчас. А если мы хотим действительно оставить молодежь талантливую у нас на территории, нам надо менять подход.

– А вот, смотрите, есть такой пункт, который у нас сейчас приводят довольно часто – это сургутский НТЦ. Говорят, вот, сейчас у нас появится сургутский НТЦ, это же такая, научная штука, это, с точки зрения науки, среды, образования, бизнеса, что это может стать такой точкой роста. Вы как вообще, следите ли вы за этой историей, и насколько вы ее воспринимаете? Потому что я, когда говорю со многими людьми, они воспринимают это скептически, что из НТЦ вряд ли получится что-то больше, чем несколько каких-то отдельных зданий и жилого комплекса. Как вы на это смотрите?

– Да, есть мнение, что НТЦ – это сегодня технология, по которой решили за счет бюджета построить сети и потом построить коммерческое жилье, продать и на этом заработать. Да, есть такое мнение. Но, знаете, с одной стороны, конечно, радостно, что такая в принципе идея есть. Но, с другой стороны, НТЦ – это все-таки несколько зданий, пускай даже самых современных, это идея, это наука, это технологии, которые мы планируем развивать. И, к сожалению, вот как раз идеи не прослеживается. Прослеживается большое желание чиновников, они порядка 10 миллиардов рублей бюджетных денег вкладывают, освоить эти деньги. И что там будет дальше, пока очень непонятная ситуация.

А я бы так сказал, что на сегодняшний момент у нас есть два университета только в Сургуте и очень серьезная материально-техническая база у университетов. Но почему-то со всей страны к нам не стремятся студенты поступить, как в МГУ, допустим. Почему? Значит, нам есть над чем работать. И когда мы пытаемся построить очередные идеи научно-технологических центров под громкими названиями, под громкими нормативно-правовыми актами на уровне правительства и так далее…

Идея хорошая. Базово у нас есть климатические условия – холод. У нас холодно в основном. Средняя температура по году 9 месяцев прохладно. У нас есть избыточная электроэнергия. Мы сегодня живем в век цифровизации. Где громко заявленные идеи и подписанные контракты о дата-центрах, о майнинговых фермах, о развитии информационных технологий? Вы представляете, если развить это направление, это же дополнительный уровень доходов в муниципальный бюджет, региональный бюджет. Но, к сожалению, на сегодняшний момент складывается ощущение скатывания в формализм, как это многое бывает сегодня в подходах, которые мы видим.

Да, формально научно-технологический центр. А где у нас люди, которые будут, где Ломоносовы, которые будут развивать этот центр, где академики? Здесь недавно прозвучало в Думе мысль, что курировать научно-технологический центр должен один или несколько академиков из академии наук России. Я с этим абсолютно согласен, потому что научно-технологический центр – это про развитие академической науки, а не про строительство пары квадратных метров жилых или не жилых площадей. Складывается ощущение, что кто-то научился зарабатывать на квадратных метрах, а дальше развить науку, идею, мысль, образ будущего, как это будет выглядеть, пока не научился. Либо не научился рассказать нам, чтобы мы это понимали.

– Ну и буквально у нас 5 минут, коротко. Мы понимаем, что, если говорить про отток, мы более-менее разобрали такие основные направления, по которым можно этот отток хотя бы как минимум сократить. Что делать с притоком? Стоит ли пытаться как-то ограничить приток как внешних мигрантов, так и внутренних, и какие для этого есть инструменты? Потому что, если люди захотят приезжать из России, то никто не может им запретить приехать, купить квартиру в Сургуте и жить там. То есть, если с внешними мигрантами еще как-то более-менее понятно, то с внутренними совершенно непонятно. Как вы видите вот именно эту ситуацию?

– Здесь вопрос в том, что нужны четкие, прозрачные правила. Вот внешние мигранты, они никогда сюда не поедут, если не будет экономическая заинтересованность. Наша задача: оградить возможность внешних мигрантов привозить сюда семьи. То есть приехал, поработал, заработал, уехал, вывез рубли – все. Никакого вывоза валюты, в том числе. Это говорится о трудовых мигрантах, которые рабочая сила. Если это высококвалифицированные мигранты, то другой подход, то должен быть критерий высококвалифицированных мигрантов, и для них – welcome. Пожалуйста, приезжайте, семьи привозите. Вот вам все условия: социальная поддержка, жилье и так далее, если это талантливые люди, которые буду развивать нашу экономику.

По миграции внутри России. Если это миграция, которая направлена на то, чтобы получить региональные выплаты, из регионального бюджета, но жить в других регионах – это надо ограничивать. Есть механизмы и ценза оседлости, и выводить критерии квалификации. Но, если это квалифицированные специалисты, нужно приглашать. И пусть они приезжают и развивают, поднимают уровень здесь знаний, науки и так далее. Я считаю, что мы не дорабатываем в конкурентной борьбе за студентов, мы не дорабатываем в конкурентной борьбе, между регионами, я имею в виду, конкурентная борьба за выпускников. Здесь вопрос-то стоит в том, что нам нужно привлекать рабочую силу квалифицированную, желательно внутрироссийскую, чтобы внутренняя миграция была. Но для этого люди должны знать, куда они едут, зачем они едут, как комфортно здесь им будет жить, что у них уровень оплаты труда будет выше, чем в своих домашних регионах. Сегодня эти технологии существуют, нужно их только внедрять. И я считаю, что, если к нам будут приезжать, так же, как 60-50 лет назад, талантливые, дерзкие, молодые – это будет еще один глоток энергии, и это будет дополнительный драйвер роста нашей территории и развития Югры и города Сургута.

– Ну что ж, спасибо, мы будем заканчивать. Полную расшифровку этого разговора читайте на siapress.ru. В комментариях пишите свои мысли по этому поводу, что, как вы думаете, помогло бы Сургуту, Югре удерживать молодых, перспективных, классных ребят, которые бы привнесли свой вклад в развитие округа и города. И, может быть, какие-то есть у вас мысли о том, как следует ограничить приток мигрантов, если у вас есть по этому поводу какое-то также мнение. Спасибо вам, Михаил, до новых встреч. Увидимся еще, поговорим про всякое интересное. До свидания.

– Спасибо.