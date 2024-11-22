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Диана Филатова: «Сейчас все больше людей жалуются на невозможность просто выговориться»

В День психолога развеиваем мифы об этой профессии

Диана Филатова: «Сейчас все больше людей жалуются на невозможность просто выговориться»
Фото предоставил спикер

Сегодня, 22 ноября, в России отмечают День психолога. Постоянный стресс, многозадачность, утрата живого общения и неспособность качественно отдыхать – все это делает заботу о ментальном состоянии актуальной, как никогда. Почему люди продолжают верить в мифы о психологии, как определить, что пора обратиться за помощью и можно ли посещать специалиста «для профилактики»? Об этом в интервью с корреспондентом siapress.ru рассказала психолог Диана Филатова.

– Почему в современном мире так важно уделять внимание своему психологическому здоровью?

– Потому, что современный мир далеко не самое безопасное место. Многие люди живут в режиме многозадачности, постоянного стресса, нагружают себя непомерной работой и повседневными делами, разучившись при этом качественно отдыхать и восполнять ресурсы. С приходом всеобъемлющей цифровизации утрачивается связь между поколениями, минимизируется живое, дружеское общение. Все это негативно сказывается на ментальном здоровье человека и требует особого внимания.

– Какие основные ошибки люди совершают при попытке справиться с эмоциональными трудностями самостоятельно?

– К деструктивным способам справиться с душевной болью можно отнести: чрезмерное употребление алкоголя, наркотиков, других психоактивных веществ; импульсивные покупки, переедание, патологическое увлечение видеоиграми, когда человек сам себе назначает антидепрессанты или наносит увечья (аутоагрессия).

– С какими основными проблемами сегодня чаще всего приходят люди? Изменились ли эти запросы за последние годы?

– Я работаю со взрослыми и ко мне чаще всего обращаются за помощью в решении конфликтных ситуаций между супругами, в острый период переживании утраты, разводов, поиска себя и профессиональной реализации, когда не могут справиться с ревностью, обидой, злостью. Также актуальна тема одиночества и тревоги.

– Как определить, что человеку пора обратиться к психологу? Есть ли определенные «тревожные звоночки»?

– Такие звоночки безусловно есть, от незначительных до явных. Например, если у вас фоновая тревога, снижение работоспособности, нарушение сна и питания, раздражительность без видимой причины, плаксивость, сильные эмоциональные переживания с которыми длительное время не удается справиться самостоятельно – это повод посетить психолога.

– Какие мифы о психологии чаще всего встречаются в обществе?

– Мифов много, это связано с тем, что профессия психолога достаточно новая для широкого круга людей, проживающих на постсоветском пространстве. Многие не понимают сути работы данного специалиста, и это понятно – их этому не обучали. А как известно, отсутствие информации порождает слухи. В связи с несовершенством законодательства есть и еще одна проблема – появление псевдопсихологов. То есть людей, не имеющих достаточных компетенций для работы со столь тонким инструментом, как человеческая психика. Отсюда и разочарование, которое, к сожалению, темным пятном ложится на репутацию всех, даже действительно грамотных специалистов.

Отмечу наиболее известные мифы о психологии. Первый − все проблемы из детства. На самом деле человек может быть травмирован в любом возрасте. Например, переживая развод или утрату близкого. Но на консультациях психолог действительно так или иначе затрагивает тему детских переживаний клиента. Думаю, что коллеги со мной согласятся, именно детский период, те модели поведения что скопировал ребенок у родителей, те травмы, что он получил, будут иметь решающее значение в формировании личности.

Второй миф: психолог видит других на сквозь. И это заблуждение. Да, обладая знаниями и опытом можно составить приблизительный портрет личности, но он будет очень поверхностным и на уровне гипотез. Ну и еще момент, зачем психологу это делать, если это не твой клиент и не его запрос? Скорее этот миф принадлежит тревожным людям, которые склонны видеть угрозу там, где ее нет.

– Стоит ли ходить к психологу для «профилактики», не имея серьезных проблем?

– Почему бы и нет, если есть такое желание и возможность. Хуже точно не станет. Психолог работает с достаточно с широким кругом запросов, не только помогает разобраться с серьезной проблемой, но и, например, может просто выслушать. Удивительно, но сейчас это очень распространено, все больше людей жалуются на невозможность просто выговориться.


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Сегодня в 13:57, просмотров: 136, комментариев: 0
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