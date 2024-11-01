Депутат Владимир Болотов – о будущем киосков в Сургуте: что изменилось с новыми правилами

В Сургуте ужесточили правила для киосков и ларьков в плане их размещения на частной территории (в основном, возле домов и торговых центров): где можно ставить, а где категорически нельзя? Депутат городской Думы Владимир Болотов объясняет, как изменились требования и чего теперь стоит ожидать владельцам таких объектов. Почему правила стали строже и что нужно знать бизнесу, чтобы избежать штрафов? Полный разбор и прогнозы в этом интервью.

– Где в Сургуте можно ставить ларьки и киоски, а где нельзя? Этот вопрос занимает сургутские власти, и некоторых сургутских граждан, и уж, тем более, владельцев сургутских так называемых нестационарных торговых объектов уже много лет. У нас еще Дмитрий Попов, когда был главой города, вел ожесточенную борьбу с киосками, и, по-моему, с тех пор она все никак не закончится. Поговорим сегодня про это, потому что вступили в силу новые правила, и киоски должны им соответствовать. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель СИА-ПРЕСС. Наш сегодняшний гость – Владимир Болотов – депутат Думы города Сургута. Здравствуйте, Владимир.

– Добрый день.

– Ну что ж, опишите вкратце, пожалуйста, диспозицию. Что мы имеем на сегодня? Потому что, насколько я понимаю, у нас с 1 сентября поменялись правила. Есть определенный свод требований, которым сейчас должен соответствовать киоск, или ларек, или другой такой подобный объект в плане его расположения возле торгового центра, или возле жилого дома, или, может быть, на муниципальной земле. Что там происходит, расскажите?

– Давайте я начну с небольшой преамбулы, как эта история, вот вы начали про условную борьбу с киосками. На самом деле ее можно разделить, условно, на два этапа. Этап первый уже де-факто завершен – это были по существу мероприятия, направленные на то, чтобы резко сократить количество этих объектов на муниципальной земле. То есть, если вы помните, у нас буквально 5 лет назад этих объектов что-то было около 1400-1450. По факту сейчас их на муниципальной земле осталось в районе 145-150, я сейчас точно не помню, и там их…

– И они все легальные?

– Они там все легальные, и они включены в так называемую схему размещения объектов НТО. По ним проводятся конкурсы, торги, когда появляются новые. Там все более- менее устоялось в том отношении, что вот эта вот волна сокращения, как вы говорите, бесконечная борьба, частично завершена. То есть с муниципальной землей разобрались. Сейчас по существу мы имеем второй этап, когда часть этих объектов, они перебрались по существу на территорию, скажем так, частной собственности: частная собственность владельцев объектов недвижимости. То есть это торговые центры, офисные центры, в том числе многоквартирные жилые дома. Потому что все мы помним, что собственники квартир в многоквартирном доме, они одновременно являются собственниками земельного участка, на котором расположен этот дом.

И по факту, выдавив их с муниципальной территории, мы получили некое усложнение ситуации на придомовых территориях и территориях торговых объектов. Думаю, приводить примеры не надо: это и «Исток», и «Золотой ключик», и так далее. То есть, когда там вся парковка, все тротуары, все газоны заставляются этими ларьками. И в прошлом году, в сентябре 2023 года, были приняты поправки к правилам благоустройства, предусматривающие установление целого ряда требований к порядку и, скажем так, к местам, к порядку и к внешнему виду этих объектов, чтобы все-таки привести это в порядок.

Понимая, что процесс этот сложный, процесс этот болезненный, потому что любое изменение требований влечет за собой перестановку, вложения капитальные, мы по линии Торгово-промышленной палаты добились отсрочки вступления в силу этих требований на 1 год. С тем, чтобы добросовестные участники рынка смогли приспособиться, определиться, где их расположение будет законным, как должен выглядеть этот объект, согласовать все это, изготовить его и, собственно говоря, спокойно работать. Но, как показала жизненная практика, этого не произошло. То есть этот год по факту прошел впустую. Никто ничего не сделал, хотя большую информационную компанию вели и мы, с привлечением в том числе средств массовой информации, и город соответствующим образом. Это был октябрь-ноябрь прошлого года, когда мы всем объясняли: господа, готовьте сани летом, условно говоря, чтобы потом не было мучительно больно.

И как показала практика прошедших двух недель, когда, собственно говоря, начались реализовываться механизмы контроля, начались обращения, в том числе и к нам, о том, что, «ребята, спасите-помогите». Мы собрали два круглых стола, где сначала собирали профессиональных участников этого рынка, в том числе управляющие компании, а на вторую встречу пришли большей частью операторы торговых комплексов и сами владельцы нестационарных торговых объектов. И начался опять, я это объединяю термином общим «плач Ярославны», когда люди по факту говорят, что мы не знали, мы не готовы, мы не можем.

Давайте к сути требований. Что эти требования предполагают? На самом деле, эти требования направлены на то, чтобы обеспечить не только визуал, то есть внешние требования к объекту, они есть, безусловно, они не сложные, но, в первую очередь, безопасность и внешний вид города. Что это означает? Это означает, что эти объекты нельзя размещать на парковках, нельзя размещать на газонах, нельзя размещать на тротуарах, нельзя размещать таким образом, чтобы они препятствовали работе аварийных служб, чтобы они перекрывали доступ к сетям и так далее. И по большому счету действительно их количество прогнозируемо должно было уменьшиться.

То есть, когда вводились эти требования, то есть вот сейчас идут обращения о том, что по факту этим требованиям нельзя соответствовать, потому что по факту это означает запрет. Понимая эти возражения, в свое время, Алексей Александрович Фокеев, будучи тогда директором Департамента архитектуры, взял и проработал два или три квартала и показал, что в рамках двух кварталов жилой застройки, да, реально могут разместиться, допустим, сейчас там размещается 25 объектов, а могут разместиться, условно говоря, 5. Они могут вполне себе соответствовать этим требованиям и обеспечивать и безопасность, и внешний вид, и не создавать помех для работы городских служб.

И что мы сейчас получили? Мы получили ситуацию, когда контрольное управление все-таки пошло с проверками, для всех это оказалось сюрпризом. И мы сейчас имеем довольно большое количество обращений, когда люди пытаются отсрочить каким-то образом, объяснить, что нужно все оставить как есть. Вот хотелось бы этой площадкой вашей воспользоваться, объяснить, что как есть уже не будет. И отсрочек, и изменений этих требований скорее всего не произойдет. Все, что можно сделать – сделать этот переход менее болезненным.

В том числе на этом круглом столе обсуждалась история, чтобы, для того чтобы исключить конфликты. Грубо говоря, вот есть жилой двор, в нем расположено сейчас 4 объекта. Действующая редакция правил предполагает, что, если я первый пришел с пакетом документов, согласовал, то я могу и не обращать внимания на остальных участников этого рынка в этом дворе, и расположить свой объект так, что он исключит появление еще одного или второго, третьего, то есть не сопоставляя их интересы со своими. И мы настояли на том, что сейчас администрация готовит пакет поправок, они уже должны быть приняты, предусматривающий, что по большому счету управляющая компания должна сделать общий проект размещения объектов нестационарной торговли на территории двора, учитывая в первую очередь интересы жителей, исходя из того, что, допустим, если у них там стоит пять, а можно 3, они рисуют абстрактно 3 места. На эти 3 места жители определяют, чтобы они хотели из существующих людей.

– Логично.

– А уже дальше, чтобы избежать лишних расходов, каждый из них уже готовит полноценный пакет документов, идет в администрацию. Потому что в противном случае многие люди тратили значительные средства на изготовление документации для согласования и по факту не могли ее согласовать в следствие вот этих вот конфликтов. Это первая часть проблемы. То есть нужно понять, что все это направлено, в том числе, знаете, когда, простой пример, в том числе и наше любимые владельцы НТО, у них задача одна: поставить объект на как можно большем трафике. И это часто приводит к тому, что эти объекты стоят поперек тротуаров. То есть люди, для того чтобы пройти, банально вынуждены выходить на проезжую часть, для того чтобы обойти этот ларек. Естественно, эти вещи недопустимы.

И, на самом деле, все те требования, которые там сформулированы, они очень простые и понятные. Другой вопрос, что, допустим, к примеру, можно ли размещать на парковке торгового центра? Можно. Но только при одном условии: когда ты посчитаешь норматив машиномест. Допустим, у тебя по нормативу должно быть 100 машиномест, а у тебя парковка на 120, вот на условном превышении, на этих 20 машиноместах, ты можешь разместить объект НТО, пожалуйста. Но если у тебя по нормативу положено 100, а у тебя их 100 или меньше, соответственно, ты не можешь там размещать объекты НТО, потому что это ухудшит соблюдение требований к возможности обеспечения парковками посетителей торгового центра. Потому что градостроительные нормы для того и создавались, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию объектов недвижимости в первую очередь.

– Давайте тогда немножко по нюансам. Получается, сейчас работает система именно такая, что, если у нас есть двор, там сейчас 5 ларьков, и, возможно, что там останется только один, то тут реально наперегонки люди будут друг с другом бегать, чтобы сохраниться в этом дворе?

– На самом деле, сейчас это так, но поправки уже к документу проходят, предусматривающие изготовление комплексной схемы. То есть управляющая компания приходит с комплексной схемой, согласовав ее один раз, определяется одно или два места, а дальше по большому счету механизм простой: они должны на общем собрании жителей решить, какой объект оставить.

– Так, хорошо.

– Какой объект банально отвечает интересам жителей города, жителям конкретного дома в большей степени.

– А, пользуясь случаем, а вообще люди с этого что-то получают, жители этого самого дома? То есть владельцы этих объектов, может быть, платят за аренду. Это все поступает в какой-то общедомовой котел, чтобы ремонт сделать и так далее? ТО есть вот эта работает система?

– В идеале – да. В идеале должна работать именно таким образом. Это называется «доход от использования общего имущества». То есть земельный участок входит в состав общего имущества, и его использование, приносящее доход, должно тратиться, в том числе на содержание этого общего имущества, и как жители это определят: на благоустройство ли, на ремонт ли и так далее и тому подобное. В ряде случаев мы имеем ситуации, когда так и происходит на самом деле, и жителям это выгодно. А в ряде случаев мы имеем обращения, когда люди открытым текстом говорят: «А мы не понимаем, сколько доходов получаем, и куда они расходуются». Потому что, на самом деле, договор заключается с управляющей компанией, и обеспечить прозрачность учета не всегда со стороны жителя представляется возможным, я бы так сформулировал.

– А еще может быть ситуация, когда, наоборот, этот киоск жителям ничего не платит, а зато подключается, например, к местному электричеству и активно его потребляет. Наверное, тоже не исключены такие ситуации.

– Это уже из области конкретных правонарушений, в том числе и хищение, которое может быть так квалифицировано. Такие прецеденты тоже были. Ну и, на самом деле, давайте говорить одну простую вещь, я все пытаюсь объяснить: на самом деле, начинал всю эту эпопею еще Марков Роман Иванович, как мне даст бог памяти, в 2007 году. И посыл, и тогда, и сейчас, остается, на самом деле, прежним, что объекты нестационарной торговли создавались, по своей идеологии, для того чтобы обеспечить доступность определенного вида услуг, товаров в ситуации нехватки площадей коммерческих в объектах недвижимости.

Почему? Потому что в нестационарном торговом объекте в ряде случаев вообще невозможно обеспечить соблюдение санитарных правил, наличие, не знаю, рукомойника, туалета, зоны обслуживания посетителей и так далее и тому подобное. И все это приводит к тому, что это временная история, на самом деле. И мы сейчас понимаем, что в условиях перепроизводства коммерческих площадей в Сургуте, то есть у нас нет проблем с обеспеченностью этими объектами, и, на самом деле, НТО, они могут существовать точечно, для удовлетворения определенных потребностей.

Лично я занимал позицию с 2008 года очень простую, что, в моем понимании, должны были остаться только специализированные киоски, к которым я относил «Союзпечать», ремонт обуви и овощи-фрукты. Почему? Потому что ликвидирован у нас институт домов быта, которые были микрорайонного типа. И не всегда эти хозяйствующие субъекты, которые занимаются ремонтом обуви, они могут разместиться в торговом центре. Почему? Потому что это запах, потому что это шум, он создает определенные неудобства. Но в то же время, услуга эта крайне востребована среди жителей города. Почему? Потому что позволяет продлить срок службы вещей, что в наше время, наверное, актуальная проблема.

Но для всех остальных форматов, в моем понимании, нужно переходить в формат стационарной торговли, когда есть объект недвижимости, к нему предъявляются определенные требования, там должны соблюдаться и могут соблюдаться нормы противопожарной безопасности, нормы санитарно-эпидемиологического характера и так далее и тому подобное.

Здесь во всей этой истории, на самом деле, есть одна ложка дегтя, если позволите, я постараюсь ее обрисовать. Есть так называемая проблема, даже не проблема, а вопрос местных товаропроизводителей. То есть нужно понимать, что у нас в Сургуте, а если объединить с Сургутским районом, их осталось три по большому счету: «Сургутский хлебозавод», «Сургутский мясокомбинат» и птицефабрика «Белоярочка» – это реально три производителя…

– А пивзавод?

– Ну, пивзавод, можно, наверное, назвать его условно, потому что, на самом деле, сейчас 80% выручки у него составляет сдача в аренду недвижимости, к сожалению, а не выпуск собственной продукции. Хотя он по-прежнему работает, и да, мы по-прежнему, лично мы, закупаем у него в том числе воду, но основная продукция у него, к сожалению, в силу конкуренции, в объемах упала в десятки раз. Ну так вот, в чем сложность с этими объектами, с этими производственниками.

Проблема заключается в том, что они, как и все мы, переживают кризис, связанный с приходом на нашу территорию федеральных операторов торговли. То есть нужно понимать, что все эти федеральные операторы: «Пятерочка», «Магнит», не знаю, кто угодно, «О'кей» и так далее – это крупные сетевые компании с усложненным порядком принятия решений. И, будем говорить откровенно, они все так или иначе, на наш взгляд, занимают монопольное положение на рынке, и, соответственно, могут себе позволить навязывать некие условия осуществления хозяйственной деятельности. Что это означает? Это означает, что их сотрудничество с нашими товаропроизводителями, мягко выражаясь, не совсем выгодно этим товаропроизводителям.

Почему? Потому что ты можешь прийти с оптовой ценой, которая у тебя отпускная, а они скажут: «Ну, слушайте, сделайте скидку 25%, мы проводим промо-акцию, только в этом случае мы готовы вас принять к себе на полку». И что это порождает? Это порождает ситуацию, когда очень большая доля реализации этих производственников приходится как раз на нестационарные торговые объекты, так называемые купавы, которые у нас стоят: хлебозавода, мясокомбината, «Белоярочки». И в некоторых случаях этот объем реализации доходит до половины объема реализации этих заводов. То есть довольно существенная часть, без которой они, на самом деле, существовать не могут. И здесь нужно понимать, что вот как раз процесс их перехода на стационарки довольно болезненно идет. Почему? Потому что, давайте говорить откровенно, один объект, соответствующий новым требованиям всем – это примерно от 1,5 до 2,5 миллионов рублей. Чтобы сделать новый объект нестационарной торговли, и для того чтобы его разместить в соответствии со всеми требованиями – это вот примерно эта цифра. А учитывая то, что их объем составляет пару десятков, то нужно понимать, что это значительная цифра для этих хозяйствующих субъектов. Тем более, все мы живем в одной стране и понимаем, что сейчас стоимость кредитных денег, она весьма высока, я бы так сформулировал.

– Большая, да.

– И не все могут себе это позволить. Но, к сожалению, правила для всех одни, и поэтому мы сейчас как раз и пытаемся сгладить переход в первую очередь для этих производственных компаний, чтобы все-таки понимать, что и они должны соответствовать этим требованиям, и в то же время понимая, что наличие местного производства – это скорее плюс для нас. Почему? Потому что кроме того, что эта продукция действительно качественная и востребованная, это все равно, это рабочие места, это высокие переделы и так далее и тому подобное. Это то, к чему нужно стремиться.

Потому что в противном случае у нас вся продукция будет привозной, и вся продукция… Скажем так, знаете, вот я, к сожалению, выступаю, или к счастью, противником федеральных сетей по одной простой причине, потому что они давят конкуренцию за счет того, что унифицируют товар, и знаете, выбирая между товаром по уровню качества, они всегда выбирают товар, который дольше хранится. Ну вот так устроена эта логистика, так устроен этот бизнес. И, в моем понимании, мне, как потребителю, это не совсем соответствует моим интересам. Поэтому для меня наличие местного производства – это в том числе фактор именно качества той продукции, которую мы употребляем. Это одна из проблем, которая возникает в связи с переходом к новым требованиям по нестационарной торговой сети.

– А как может быть смягчен этот удар по нашим местным производителям? Что можно сделать такого, для того чтобы было проще адаптироваться к этим новым условиям?

– Хороший вопрос. На самом деле, проблема первая: нужно понять, что эти требования надо выполнять. К сожалению, пока мы убеждаем местных товаропроизводителей. Почему? Потому что они пока испытывают иллюзию, что это можно оставить все, как есть.

– В силу привычки.

– Для того чтобы пациент вылечился, он сначала должен признать наличие болезни. Скажем так, купава, которая расположена на проезжей части, и где человека обслуживают на улице под колесами проезжающей машины – это не очень безопасно. Хотя там свежая продукция и так далее. То есть мы должны будем выбирать между определенного рода требованиями безопасности и пожеланиями сохранить местных товаропроизводителей. И мы говорим: «Ребята, сначала признайте, что это надо делать». Частично хлебозавод уже начал реализацию этой программы. Мясокомбинат пока находится в состоянии подвешенном, потому что ему нужно как раз определить источники финансирования этих мероприятий и, собственно говоря, убедить в этом свое руководство.

Мы со своей стороны говорим, что, ребята, есть другие инструменты, кроме банковского кредитования: есть инструменты фонда развития, есть инструменты грантовой поддержки – готовы помочь. Но для этого нужно, чтобы началось движение, чтобы признали, что да, эти требования придется выполнять, и, к сожалению, да, возможно, не все объекты удастся сохранить в том месте, в котором они стоят, понимаете. Потому что, если говорить языком коммерческим, в идеале не нужно ставить свой киоск поперек линии движения людей, чтобы они все в него упирались – это не всегда отвечает интересам горожан, я бы так сформулировал.

– Да, понятно.

– Поэтому задача в этой ситуации: вместе с водой не выплеснуть и младенца, по большому счету сохранить в том числе товаропроизводителей.

– Но, смотрите, еще вопрос: тут к вам как к одному из руководителей торгово-промышленной палаты, человеку, близкому к бизнесу. Я понимаю, что мало кто будет плакать о том, куда денутся четыре из пяти ларечников, которые в настоящий момент находятся в каком-нибудь условном дворе, когда один останется, а четверо должны будут куда-то его покинуть. Но, тем не менее, а вот те люди, которые сейчас владеют этими самыми ларьками, им-то куда дальше? Что, куда им двигаться, где им находить себя, находить свой бизнес, какой бы он не был, находить свой заработок? Как вы это видите?

– Давайте так, вот первое: заработок или бизнес. По поводу заработка я вам скажу таким образом, что сейчас трудоустроиться в Сургуте – это не то, что не проблема, проблема не трудоустроиться. Почему? Потому что кадровый дефицит, он сейчас дошел до таких цифр, что, знаете, я не устаю повторять пример с «Сургутнефтегазом». Лет 15 назад были объявления: «Трудоустроюсь в «Сургутнефтегаз» за вознаграждение». Сейчас сам «Сургутнефтегаз» дает объявления, что ему нужны практически все работники и специальности. Почему? Потому что кадровый голод затронул всех без исключения. И поэтому вопрос заработка, он не стоит.

– Окей.

– Потому что найти себе работу сейчас не представляет сложности. Если мы говорим про бизнес, в каком направлении двигаться, в том числе и мы, и администрация города, мы объясняем им: «Ребята, давайте мы вам поможем переехать в формат, который соответствует новым стандартам». То есть найти помещение в стационарных торговых объектах. У нас есть договоренность и с торговыми центрами, и с базой данных застройщиков по свободным площадям, пожалуйста. Только сформулируй ты этот запрос, что мне нужно в этом районе вот такой-то формат, мы поможем переехать.

Потому что, если вы помните, допустим, ликвидация рынка Строителей, рынка Геологов, рынка на Набережном, там же были, на самом деле, тысячи хозяйствующих субъектов. Но вы помните, чтобы кто-то потом вышел и сказал: «Слушайте, я остался без работы и без бизнеса»? Это так или иначе было урегулировано. Кто-то переехал, кто-то открылся в другом месте, кто-то переехал в стационарные объекты торговли, кто-то понял, что он занимается этим по привычке и пошел в найм по большому счету. Поэтому давайте говорить откровенно: сегодня этих объектов порядка 450 на придомовую территорию. Если их останется в районе 100, то 300 объектов – это, условно говоря, 500-600 человек. Поверьте, для города полумиллионного трудоустроить 500 человек не представит сложности.

– Ну что ж, ладно. За это мы тогда будем спокойны. Я просто…

– Просто, знаете, просто нужно понимать, что, к сожалению, часто и со стороны управляющих компаний есть такие, очень красочные примеры. Допустим, та же улица Чехова, где был остановочный павильон 20 квадратов, а сейчас там стоит магазин вдоль дороги на 200 квадратных метров. И управляющая компания с пеной у рта говорит: «Куда мы? А что мы? А как?» Потом выясняется, что там, как вы говорите, допустим, в кассу общедомового ремонта падает 50 тысяч, а сверху еще значительная сумма. И мы понимаем, что это та причина, почему управляющая компания сопротивляется таким объектам. Хотя, в моем понимании, этот объект нарушил все мыслимые и немыслимые требования к размещению на территории города. И таких примеров множество.

Тот же «Исток», тот же «Золотой ключик», когда по факту вся парковка превратилась в такой небольшой Шанхай с этими объектами. Давайте говорить откровенно, город уже, наверное, пришел к тому, когда качество городской среды зависит в том числе и от внешнего вида, и от так называемой культуры торговли, когда мы понимаем, что в наших климатических условиях гораздо приятнее совершать эти покупки, когда тебе ветер со снегом не задувают за шиворот.

– Ну что ж давайте тогда обрисуем ближайшие перспективы. То есть в ближайшее время надо полагать, что контрольное управление городской администрации будет так вот чесать по городу и постепенно вычесывать.

– Оно этим уже занимается. Понятно, что эта работа может затянуться на какое-то время. Но, как показала практика, с муниципальными землями тоже же были большие сложности, но за полтора-два года там был наведен порядок.

– Ну что ж, тогда мы будем наблюдать за этими процессами.

– У меня большая просьба: пользуясь тем, что все-таки вы довольно известное средство массовой информации, постараться донести до людей то, что, первое, узаконивать свои объекты надо. Соблюдать эти правила придется. И большая просьба: чем быстрее вы этим займетесь, тем быстрее вы получите ответ: получится у вас это сохранить или нет. Потому что реально многие, надеясь на авось, все еще мыслят по логике: «Давайте дождемся контрольное управление, давайте дождемся штрафа, а потом что-нибудь придумаем». Но, к сожалению, когда это произойдет, у вас уже не будет времени для того, чтобы все это нормально легализовать.

– Ну да.

– Поэтому просто призываю людей максимально быстро в это включиться, в эту историю.

– Ну что ж, хорошо. Спасибо большое.

– Не за что.

– Это было «Особое мнение», у нас в гостях был Владимир Болотов – депутат Думы Сургута. Читайте полную расшифровку нашего разговора на siapress.ru. Комментируйте здесь, что вы думаете по поводу наших киосков, ларьков и прочих таких вещей, которые у нас в городе находятся: нужно их больше, меньше и какие. Нужно ли их каленым железом выметать с улиц или, наоборот, их нужно вообще… Может, вон, кому-то не хватает их, чем черт не шутит. И ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, у нас много чего интересного сейчас выходит, так что будет прикольно. Все, спасибо большое, до свидания.

– Давайте. Счастливо, удачи.