16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  96,6657   EUR  104,8094  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Михаил Кадников: «Иностранные авиакомпании в России − это безопасность, а не экономия»

Интервью о том, как каботажные перевозки могут повлиять на рынок, безопасность и стоимость авиаперелетов

​Михаил Кадников: «Иностранные авиакомпании в России − это безопасность, а не экономия»
Фото предоставил спикер

В условиях нехватки авиапарка российские власти рассматривают вариант разрешить иностранным авиакомпаниям выполнять внутренние рейсы по России. Каботажные перевозки могут временно решить проблему дефицита самолетов, но многие эксперты спорят, насколько это выгодно и безопасно. Мы задали эти вопросы финансисту Михаилу Кадникову. В интервью он рассказал о возможных последствиях каботажных перевозок для российской экономики, о рисках для авиакомпаний и о том, как это решение может сказаться на безопасности полетов.

− Расскажите ваше мнение по этому поводу? Как вы оцениваете возможные экономические последствия разрешения каботажных перевозок для российской авиационной отрасли и экономики в целом? Какие выгоды и риски это может принести?

− До 2014 года авиакомпания Lufthansa выполняла внутренние рейсы из Екатеринбурга в Москву и Петербург − два раза в неделю. Swissair также имела два внутренних слота на территории России, и это не вызывало никаких проблем. Что плохого в том, если крупные авиакомпании зайдут на наш внутренний рынок? Да, расчеты в рублях могут привести к некоторому росту стоимости, но ведь и уровень сервиса будет выше, чем, например, у «ЮТэйр». Вопрос в том, кто будет обслуживать эту технику на территории России, чьи специалисты будут делать предполетный осмотр? Если доход пойдет в российские аэропорты, что в этом плохого? Я не думаю, что эта мера кратно увеличит количество перелетов внутри России, но повлиять на безопасность полетов она точно сможет.

− Как вы считаете, возможно ли, что это усилит конкуренцию и приведет к снижению цен на билеты?

− Думаю, конкуренция, безусловно, возрастет, а вот насчет снижения стоимости перелетов − вряд ли. Основная часть стоимости авиаперевозки − это авиационное топливо, а у нас оно значительно дороже, чем за рубежом, плюс высокие аэропортовые сборы. Вероятнее всего, тарифы только вырастут.

− С учетом санкций и сложностей с поставками авиатехники, можно ли ожидать, что каботаж станет временным решением проблемы, или это создаст дополнительные инвестиционные риски для российских компаний?

− Скорее всего, это рассматривается как временная мера, но если она состоится, то, вероятно, лет на восемь-десять минимум − раньше нужного объема российской авиатехники у нас не появится. Не исключено, что в этот период могут возникнуть сложности и с экипажами.

− Считаете ли вы, что есть более эффективные и безопасные с финансовой точки зрения меры для решения проблемы дефицита авиапарка, помимо разрешения каботажных перевозок?

− Безопасность пассажирских авиаперевозок не должна быть вопросом экономии, так как расплачиваться за авиапроисшествия приходится человеческими жизнями. Чтобы сохранить объем авиаперевозок, вероятно, это действительно самое правильное решение.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:21, просмотров: 146, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Александр Моор: в Тюменской области создают благоприятную экосистему для развития ИИ 424
  2. ​Цифровой контакт-центр Тюменской области» отмечен золотым дипломом премии «Умный город» 420
  3. ​Александр Моор призвал масштабировать успешные практики бережливого производства 402
  4. ​Стажировочная площадка профилактики соцсиротства прошла в Тюменской области 397
  5. ​В Тюменской области строятся крупные объекты дорожной инфраструктуры 392
  6. ​В Тюменской области откроют еще два семейных МФЦ 389
  7. Власти Сургута продолжают работу по демонтажу незаконно установленных нестационарных объектов 368
  8. ​В Сургуте юный велосипедист попал под колеса иномарки 292
  9. ​Более 50 заявок подали на конкурс для фасада театра «Петрушка» в Сургуте 235
  10. ​Поменяйте карту в кабинете главы Сургута! 224
  1. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 3435
  2. Транспортную реформу в Сургуте признали провальной 1574
  3. Унылые заборы и разбитые машины: неухоженные уголки Сургута в объективе камеры // ФОТОРЕПОРТАЖ 1566
  4. Власти Сургута снова обратились в суд для полного сноса кафе «VIP 777» 1442
  5. ​Контраст между прошлым и настоящим 1413
  6. «Этот месяц я запомню на всю жизнь. Самое насыщенное и интересное путешествие из всех, что у меня были» 1404
  7. ​Проблемы с нехваткой парковок у медучреждений обсудили в Думе Сургута 1294
  8. Будущее цирков в России: останутся ли животные на арене? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1197
  9. Врач ждать не будет: пенсионер из Сургута сразу после ДТП отправился сдавать кровь 1164
  10. В Нижневартовске группа иностранцев напала на двух девушек возле ТЦ 1155
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 17080
  2. ​Не хочешь рожать ‒ плати: в России введут налог на бездетность? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 13554
  3. ​В России разработали параметры налога на бездетность 4591
  4. ​В Тюмени представят стратегию развития креативных индустрий региона 3472
  5. ​Зачем ложиться в гроб? В России набирает популярность необычная терапия 3446
  6. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 3435
  7. Юная вартовчанка оставила отца без 214 тысяч рублей из-за мошенников 3025
  8. ​Чего только не встретишь! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2877
  9. ​Ради нескольких строчек в газете. Часть первая 2826
  10. ​К вопросу о фасадах 2560

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика