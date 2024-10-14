Интервью с гитаристом из Сургута, сотрудничающий с известной исполнительницей polnalyubvi

Музыкант из Сургута Максим Грязнов сумел превратить свою страсть – в профессиональную карьеру и стать частью популярного проекта polnalyubvi. Его путь начался с небольших городских площадок, а сейчас он играет на крупной сцене вместе с известной исполнительницей. Максим Грязнов не просто гитарист – он активно участвует в музыкальных экспериментах коллектива и добавляет в их звучание собственные идеи. В интервью с корреспондентом siapress.ru он поделился, как начался его творческий путь в родном городе, как он оказался в одном коллективе с polnalyubvi и что для него значит быть частью этого проекта.

Для справки:polnalyubvi (Марина Демещенко) – известная российская певица, выступающая в жанре инди-поп. Автор популярных песен «Кометы», «Температура», «Твои глаза», «Девочка и Море».

– С чего началась ваша музыкальная карьера в Сургуте?

– Интерес к музыке и выступлениям начался еще со школьных времен, когда я основал свой первый музыкальный коллектив. Во время обучения в университете участвовал в кавер-проекте, играл в панк и метал-группах, таких как: TheRec, OverviewSound, Империя звука, TheLivingStones.

– Есть ли у вас какие-то особенные воспоминания о музыкальной сцене Сургута? Чем она вам запомнилась?

– Помню, как мы выступали с «TheLivingStones» в КЦ «Порт». На тот момент мы собрали достаточно большую публику. Люди буквально толпились от самого прохода, сидели на окнах, чтобы посмотреть наше выступление. Помещение было не особо большое, но смогло уместить примерно 300 человек.

– Почему вы покинули Сургут? Была ли у вас надежда на развитие музыкальной карьеры?

– Я очень давно хотел уехать в большой город, несколько лет не мог решиться на этот шаг. Помню, что мне многие говорили о том, что Петербург является одним из городов России, где живет много музыкантов, художников, фотографов и других креативных личностей. В СПБ приезжают много известных групп, которые не доезжают до Сургута. Собственно, поэтому и хотелось жить там, где можно всегда пойти на концерт своих любимых исполнителей.

– Как вы оказались в составе группы polnalyubvi? Что послужило поворотным моментом в вашей карьере?

– Я просто хорошо играю (смеется).

– Как участие в группе polnalyubvi изменило ваше видение музыки и ваши профессиональные цели?

– Я считаю, что получил и получаю колоссальный опыт в работе с polnalyubvi. Недавно мы вместе с нашим клавишником Богданом Юлгушевым переаранжировали несколько композиций для концертов. Оригинальные песни имеют свою стилистику, а мы в свою очередь добавили мощи и рока. Это очень отличается от прослушивания оригинальных записей.

– Как происходит процесс создания песен в группе? От задумки до готового трека?

– В основном всем занимается сама исполнительница, зачастую это зависит от задумки самого артиста.

– Как вы находите баланс между своим индивидуальным стилем игры и тем, что требуется для общего звучания группы?

– Каждый музыкант на концертах привносит что-то свое в аранжировки. Некоторые говорят, что с моим появлением концертные версии стали звучать потяжелее.

– Какие у вас планы на ближайшее будущее в polnalyubvi?

– Каждый наш концерт – это небольшая уникальная история, поэтому все наши планы остаются в секрете.