Депутат думы Югры Ринат Айсин – про ключевые стройки и насущные проблемы Сургута

В рубрике «Особое мнение» журналист Дмитрий Щеглов обсуждает с депутатом Думы Югры Ринатом Айсиным итоги первого заседания окружного парламента, а также интересные новости из жизни Сургута. Темы выпуска включают строительство школ и поликлиник, судьбу концессий, новые здания для ДК «Строитель» и театра «Петрушка», внезапно появившиеся 40 тысяч семей, претендующих на социальные пособия, качество поездов в Югре и другие интересные новости и события. Узнайте, как изменится наш город в ближайшие годы!

– В Югре прошло первое плановое заседание Думы округа в этом политическом сезоне. Принимаются различные политические и управленческие решения, и это мы сейчас будем обсуждать с депутатом Думы округа Ринатом Айсиным. Ринат, здравствуйте.

– Добрый день, Дмитрий. Добрый день, телезрители и читатели.

– Начиная общий обзор происходящего, что было интересного из окружной Думы, что было интересного принято в конце сентября, что-то, может быть, из того, что прямо самое-самое важное, что вы можете выделить на данный момент, не погружаясь в подробности?

– Погрузиться в подробности все равно придется. У нас активное и бурное было и лето, у нас сменилась политическая ситуация и в городе, и в регионе. Это, безусловно, налагает определенный отпечаток на принятие различных действий. Тем не менее, по инерции все движется, как двигалось, и заседания проходят, решения принимаются с определенным оттенком изменений, которые мы наблюдаем.

– Так.

– Ничего там супер-неординарного не произошло. Мы утвердили изменения к бюджету плановые годовые, к рассмотрению нового бюджета мы еще не приступали, тем не менее, бюджет достаточно хороший. Получили дополнительные налоговые отчисления от крупных налогоплательщиков в размере 20 миллиардов рублей, из которых 10 миллиардов мы направили на погашение расходной части бюджета, то есть дефицита, и 10 миллиардов направили на новые нужды. Нового ничего также сильно кардинально не изменилось – это приобретение жилья для аварийных домов, для муниципальных образований, и большую часть получил Сургутский район, и большие вложения будут покупкой нового жилья там произведены. 5 миллиардов рублей мы направили на дополнительные субсидии для детей, которые получают карту «Семья», которые нуждаются. Также мы перераспределяем средства в рамках программы строительства и определяем приоритеты. Это уже вводные нового губернатора Руслана Николаевича Кухарука, связанные с объездом территории муниципальных образований нашего региона.

– Но что касалось Сургута, может быть, что-то… Что перепало, грубо говоря, или если перепало?

– По Сургуту сейчас активно ведется вопрос по инициированию и ускорению строительства образовательных учреждений, школ. На данном этапе Департамент строительства в лице курирующего заместителя и Руслан Николаевич Кухарук отмечают три школы: это школа на 30 Лет Победы возле ГАИ, которая уже строится, и он неоднократно туда уже приезжал; это школа в 5а микрорайоне возле кардиоцентра, которая так же, уже начато строительство, но скорее всего там будет смена подрядчика-концессионера; и школа планируется за «Аурой», в 38 микрорайоне, там тоже происходит смена подрядчика-концессионера, для того чтобы найти новых и начать строить. Это обусловлено тем, что в этих микрорайонах действительно нужны образовательные учреждения.

Но мы, как депутаты Думы округа от города Сургута, указываем на то, что нужно уйти от юридических вот этих проволочек, начать строить в новых микрорайонах, где нет проблем, связанных с юридическими моментами: это Комсомольский проспект, дом 13, рядом с ним школа запланирована, и это в конце улицы Университетской, 30 микрорайон. Вот для того, чтобы осуществить строительство проектной документации и строительного процесса, в одни руки отдать, для того чтобы у застройщиков не было оснований потом пенять на плохой проект либо что-то еще.

По такому же формату сейчас строится у нас станция переливания крови и станция скорой помощи, когда застройщик получил в одни руки проектирование и строительство. И мы видим, как быстро строятся данные объекты, и мы видим, что скоро мы их получим и закроем данные вопросы. У нас губернатор также дает соответствующие поручения. Понятно, что в настоящий момент члены правительства немножко встревожены и не понимают дальнейшую свою судьбу. Тем не менее, процесс не останавливается, департаменты все работают должным образом, прорабатывают. Ну и здесь, конечно, большую роль занимает администрация города, которая своевременно должна направлять туда соответствующие заявки. Но я хочу успокоить телезрителей и читателей СИА-ПРЕСС: то, что все наши школы, а их больше порядка 15, стоят в программе строительства на разные годы, и только здесь задача муниципального управления, чтобы приоритеты выставить и своевременно информировать окружные власти о готовности земельного участка, межевых дел, сетей, вот в этом процессе.

– Я правильно понимаю, что мы все-таки уже потихоньку отползаем от этой истории с концессиями, от того, что школы строятся вот по этой вот концессионной схеме, и что мы возвращаемся к прямому бюджетному финансированию, к прямому бюджетному заказу, или все-таки еще нет?

– Явно таких поручений, относительно постановлений, законов и всего остального, этого нет, но витает в воздухе именно вот это, про подход такой, чтобы уйти. Действительно данный подход, я так же, как многие депутаты, в свое время указывал, что он неверный, потому что средства по большому счету у нас есть для того, чтобы простым подрядом это все строить. Но для того, чтобы одновременно строить большое количество, было принято решение пойти через концессии. Но это влияло на удорожание проекта, это влияло на риски, которые связаны с тем, что регион объявлял конкурс, а подрядчиков искал муниципалитет. И всегда было основание пенять на муниципалитет, что он нашел не тех, недостойных, компании, которые потом впоследствии просто перепродавали эти концессии. Поэтому нечистые на руку компании заходили, и, соответственно, мы получили то, что получили. Что мы годами ждем каких-то процессов, которые должны решаться быстро, и на одном месте стоим.

Для того, чтобы этого избежать, я думаю, что регион сейчас большую часть ответственности возьмет на себя в этой связи. От города просто требуется земельный участок и приоритетность по микрорайонам. Тем не менее, микрорайонная приоритетность, даже губернатор уже в курсе, он разбирается в наших микрорайонах, потому что жители активно пишут ему в социальных сетях, в Телеграм-канале, в комментариях те очаги, тепловые карты, где максимально требуется быстрее построить школу.

– Да. То есть от этого мы можем рекомендовать нашим читателям и зрителям, что, если вы хотите, чтобы вас услышали, то надо активно про это дело сообщать, писать.

– Безусловно. Все читается, все анализируется, все выписывается, и действительно это является сейчас таким основным источником получения информации для Руслана Николаевича Кухарука.

– Ну ладно, хорошо. Про школы еще один вопрос: я помню, что мы летом еще, когда в начале лета разговаривали в последний раз перед парламентскими каникулами, вы говорили про историю о том, что округ хотел скинуть на муниципалитеты часть расходов на школьный персонал, и это бы серьезно ударило по свободным средствам, которые имеются в городах, в том числе и в Сургуте, в местных бюджетах. Как сейчас обстоит это дело? Планирует ли округ до сих пор переложить вот эту часть финансовой ответственности на города, или все-таки с этим что-то удается сделать?

– Объясню простым языком: так сложилось законодательно, что большую часть средств для функционирования школ мы получаем из региона в виде субвенций. На каждого ребенка в той или иной школе директор школы получает сумму, которую он тратит, начиная от уборки помещений, заканчивая приобретением учебников и интерактивных досок. И в этой связи правительство почему-то решило вдруг проверить, правильно ли расходуются субвенции. И после данной проверки выяснилось, что законодательно нельзя тратить деньги на персонал, который не связан с образовательными процессами: а это вахтеры, слесари, повара, помощники поваров, кладовщики, те люди, которые следят за бассейнами. То есть вот эта все большое количество людей, сотрудников образовательных учреждений, было предложено передать на муниципальное финансирование, потому что здания школ являются муниципальными.

И в этой связи нагрузка на бюджет города Сургута конкретно, по всем муниципальным образованиям есть проблемы, но конкретно Сургут – это 1,1 миллиарда. То есть к нашим 40 миллиардам, которые есть, это просто огромная доля непредусмотренных затрат. И, конечно же, это осуществимо будет за счет наших бюджетов развития, того же самого снега, ремонта этих школ и всего остального. Вот для того, чтобы это преодолеть, понятно, что администрация города перешла в режим согласований, писем и всего остального.

Но я внес законодательную инициативу на примере Московской области, когда в законе в соответствующем образовании региона предусмотрены все должности, указаны формирования по ним зарплат, и кто, за что отвечает. Эта законодательная инициатива была рассмотрена, и предложено было ее не утверждать, а уйти на изменение в законе, которое позволяет правительству самостоятельно с муниципалитетом это все решить, и это было нормативно закреплено, что они обязаны это решать. И на данный момент мы уже смогли снизить нагрузку на бюджет до 600 миллионов рублей дополнительных. И обещано было, даже если нагрузка на бюджет останется, за счет оставления части налога на доходы физических лиц эту историю компенсировать.

Со своей стороны, я сказал, что тоже есть в этом риски, потому что деньги приходят не окрашенные, и у главы города, у Думы городской будет основание все равно каким-то образом эти средства использовать на более приоритетные задачи. Тем не менее, мне было обещано, что в этом вопросе будет абсолютный контроль. Поэтому я им указывал на то, к чему может привести: средств мало, соответственно, часть будет должностей сокращено, а часть будет передана на аутсорсинг. Если у нас будет аутсорсинг, мы не можем контролировать, компания каких людей туда приведет: или это будут приезжие, либо местные, либо они неквалифицированные – тут директор решал, а там будет руководитель компании, которая выиграла тот или иной тендер, решать.

Поэтому, чтобы этого избежать напряжения, мне было обещано, нам всем, депутатам, было обещано, что этот вопрос будет решен. На таком же примере в прошлом году нам удалось передать на финансирование субвенцией приобретение мебели для детских садов и школ. И тем самым мы когда передали это все в окружное финансирование, в эту субвенцию, доказав, что мебель нужна для образовательного процесса, мы смогли для бюджета города сэкономить 70 миллионов рублей. И это команда Андрея Сергеевича Филатова со мной отработала этот вопрос, и мы сэкономили для Сургута 70 миллионов ежегодно, которые направляются на более приоритетные задачи.

– Хорошо. Еще одна тема, которую мы с вами постоянно держим на контроле, это новая поликлиника для Восточного нашего района. Что-то вообще сейчас происходит? Насколько людям местным стоит рассчитывать, поликлиника «Геолог» наконец-то перестанет быть их единственным местом медицинского паломничества?

– Мы перешли от слов к делу. Здесь проанализировали по моей инициативе с администрацией города участок возле «Русича», как я вам рассказывал. Там по новым требованиям мы не смогли разместить большой объект, и предложено было перенести на микрорайон, где Центр материнства и детства сейчас располагается. В генплане города были внесены соответствующие изменения, там этот объект возник, Департамент здравоохранения это согласовал, по сетям мы все там определились, участок сформировали, и в настоящий момент Департамент здравоохранения без пяти минут разместит уже медико-техническое задание на проектирование. В программе строительства Ханты-Мансийского округа данный объект возник, и как только будет медико-техническое задание, начнется проектирование уже поликлиники на тысячи мест.

Обоснования необходимости у нас полностью все есть. У нас в этой поликлинике на «Геологе» сейчас ходит 100 тысяч человек – это одна из самых больших поликлиник по охвату территории. У нас прибавляется «Марьина гора», и, конечно же, правительство в лице Департамента здравоохранения об этом четко понимает. Плюсом к этому еще играет то, что закончилось строительство нижневартовской больницы большой, закончилось строительство многих ФАПов в разных небольших муниципальных образованиях нашего округа, заканчивается строительство в Горноправдинске поликлиники, на Федоровке, поэтому средства есть для этих целей. И мы ждем, когда начнется проектирование большой поликлиники возле Центра материнства и детства.

– Хорошо. И, если это все будет происходить в хорошем темпе, то тогда получится…

– Года полтора на проектирование, и потом, соответственно, года два на строительство нового здания. Это самые короткие сроки, которые есть реально. И я рад, что губернатор это знает, и соответствующие поручения протокольные, свои письменные поручения уже выданы, и все работают в этой связи: и администрация города, и Департамент здравоохранения округа.

– Окей. Еще один пункт, за которым мы наблюдаем, ДК «Строитель». Там тоже у нас будет новое здание. Как там обстоят дела, есть ли какие-то новости?

– По ДК «Строитель» тоже все хорошо. Сейчас на данный момент проектировщик получил часть согласований государственной экспертизы. Мы планируем к концу года, в начале следующего получить финансовую экспертизу, уже будем понимать стоимость объекта, это будет порядка 4,5 миллиардов рублей. И в апреле-месяце следующего года, каждый год происходит финансово-экономическая экспертиза по включению программы. В связи с тем, что данный объект необходим для развития нашего города и того района в частности: туда ходят у нас и дети, и пожилые наши земляки, и национально-культурная автономия, я уверен, что данный объект, безусловно, получит финансирование, и мы построим его в городе Сургуте. В настоящий момент к концу года должен объект существующий быть снесен по соответствующему конкурсу, который проводит администрация города Сургута.

– Но 4,5 миллиарда – это, очевидно, окружные деньги, да?

– Да-да, безусловно, это окружные деньги, это будет доведено. И скорее всего окружные будут соответствующий конкурс объявлять. Также хочу информировать, что в настоящий момент уже практически объявлен конкурс на строительство нового морга, филиала судмедэкспертизы, который будет построен по дороге на Белый Яр возле туберкулезного диспансера. То есть там тоже цена определена, порядка 4 миллиардов рублей, взят за основу объект, который находится в Москве на Коммунарке, и проработан уже проект. Мы ждем, когда начнется уже строительство, вырубка леса, строительство данного объекта на той территории.

– Хорошо.

– На той территории, которая сейчас находится возле Центра материнства и детства, на улице Захарова, где в настоящий момент расположено старое здание судмедэкспертизы, предполагается и планируется, и мы просим правительство региона, чтобы там расположилось детское отделение Центра материнства и детства, которое сейчас находится на улице Губкина все еще, чтобы это все было в одном месте. И планируем земельный участок также формировать, мы научились это делать, и пролоббировать его правильным образом в Департаменте здравоохранения округа.

– То есть там, получается, снести тот недострой и там построить новое здание для…

– Да. И тогда все там, в принципе, будет застроено, и весь этот микрорайон будет в законченном виде находиться.

– Хорошо. Еще про один новый объект, который тоже должен, кажется, возникнуть на месте старого, это театр «Петрушка». Как там дела? Потому что мы сейчас уже слышим о том, что «Брусника», наш известный застройщик, объявляет конкурс на фасадное решение. То есть что там вообще происходит, насколько вам вообще это известно?

– Мы ждем все в настоящий момент соответствующей комиссии при губернаторе по развитию застроенных территорий, на которой «Брусника» должна защитить итоговый проект. По итоговому проекту предусматривается передача компании таких участков, которые возле Сургутского университета на Университетской улице, это возле «Россетей», возле «Тюменьэнерго», вот эти старые, ветхие строения и возле СИА-ПРЕСС Центра. Вот если этот договор комплексного развития территории будет заключен, эти все участки будут переданы в работу компании «Брусника». И за это, в качестве инвестиционных обязательств, компания обязуется и планирует взять на обязательство на месте станции юннатов построить театр «Петрушка». На месте там потом сделать входную зону на Сайму со стороны «Тюменьэнерго» и входную зону на Сайму со стороны Мелик-Карамова. То есть вот эти обязательства компания берет на себя бесплатно осуществить, для того чтобы ей передали возможность строить на этих участках. Ну и в том числе компания берет на себя обязательство выкупить земельные участки у жителей нашего города, которые владеют ими под своими домами, расположенными в этих микрорайонах.

– То есть фактически ядро центра города у нас будет так вот преимущественно занято жильем?

– Да, но там есть еще объекты. Детский сад там предусмотрен, и я сейчас могу все не рассказать, но там не только одно обязательство, безусловно. Там есть еще нормативные обязательства, которые по законодательству обязаны сделать компании, которые достаточно много жилья строят.

– Хорошо. Еще вопрос про мигрантов. Тема острая, мы говорили с некоторыми вашими коллегами по этому поводу, и, насколько я понимаю, вопрос еще бурлит в умах наших жителей, и в том числе в парламенте. Насколько окружная Дума сейчас занимается вопросом мигрантов, проблематикой этой, что вообще по этому поводу слышно?

– Мы с представителями фракции «Единая Россия» достаточно аккуратно к этому вопросу всему относимся и смотрим на федеральные тренды, которые сейчас идут по силовым структурам и вообще в целом. Большую часть вопросов острых задают фракции другие. Но всех взбудоражила, безусловно, субсидия, которую мы направляем на субсидии для нуждающихся. Так получилось, что на этой Думе выяснилось, что у нас на 40 тысяч увеличилось получателей этой субсидии, на общую сумму 5 миллиардов рублей к тем, которые уже были предусмотрены, еще дополнительно 5 миллиардов рублей. И заместитель губернатора по финансам Вера Аркадьевна Дюдина пояснила всем, что в настоящий момент мы не администрируем данные выплаты, их администрирует пенсионный фонд, и правительство не в курсе, за счет чего 40 тысяч прибавилось буквально за год, и нам обещали пояснить на следующей Думе. Но в связи с тем, что законодательно на нас эта обязанность есть, часть профицита бюджета была направлена на эти цели для того, чтобы всем нуждающимся выплаты не прекращались, не останавливались, а все осуществлялось. А потом уже будет определено, что, кто там получает, и законно, не законно все это делается.

– А 40 тысяч – это в процентах сколько от этих получателей? То есть на 40 тысяч…

– 30%... Больше 50%, получается. 100 тысяч получателей было примерно, сейчас 150 тысяч.

– А, то есть так. И это все произошло внезапно и стремительно. А из-за чего, то есть предположение?..

– Внезапно, в течение года.

– А из-за чего?

– Там не стали гадать, потому что такие заявления могут быть очень серьезными. То есть я тоже сейчас не склонен комментировать, потому что мы имеем только факт увеличения. То ли это люди переехали из других регионов нашей страны, то ли какие-то еще процессы были. Но вот есть увеличение в нашем регионе получателей – то, что имеем, то имеем на данный момент пока. Не могу комментировать. Что касается миграционной ситуации и вот этих вот информационных поводов, которые сейчас возникли последнюю буквально неделю, но это, я вижу, что это федеральный тренд, то есть идет узаконивание и соблюдение правопорядка и законности в этом вопросе. Все занимаются своим делом, и я думаю, что это оправданно. Кстати, хотя мы все понимаем, что эти все люди участвуют в строительном процессе, в других процессах нашего региона, и, безусловно, здесь, конечно, как-то иначе, как-то это может сказаться на сроках строительства, сроках осуществления каких-то услуг многих. Мы уже будем действовать, исходя из той ситуации, которая будет сформирована. Поэтому нужно аккуратно к этому всему относиться.

– Мы к этому будем возвращаться еще, я думаю, много раз. И в завершение еще один вопрос касается подвижного состава поездов, которые ездят по Югре, внезапно. По этому поводу вы говорили, у вас есть какие-то подвижки о том, чтобы эти поезда становились лучше.

– Я в свое время был депутатом Железнодорожного района, стоял у истоков начала процесса согласования реконструкции нового Ж/Д вокзала, знаю, каким образом там принимаются решения, и каким образом регион и город в этом принимали участие, депутатский корпус. Мы делали обращение соответствующее на старт этих процессов. Хотя все начиналось чисто с перехода на пути, начинали мы с этого. Тем не менее, мы сейчас имеем реконструкцию Ж/Д вокзала. Озадачился вопросом, связанным с пассажирским составом. Старые поезда к нам ходят, доисторических времен, без должных санитарных условий. И когда едешь на поезде в средней полосе России, даже не говоря уже о центральных и столичных городах, там новые поезда, новые вагоны со всеми коммуникациями, с телевизором, с душем, с питанием соответствующим, действительно комфортные, с выдвигающимися всеми этими турникетами.

И озадачился, написал три письма в компанию РЖД, свердловскую железную дорогу, не получил ни одного ответа и, соответственно, возбудил обсуждение данного вопроса на соответствующем комитете в Думе. И мы обратились на данный момент в компанию РЖД, которая мне, люди, работающие в этой компании, объяснили, что у нас отсутствуют санитарные условия, связанные с обработкой вагонов, откачиванием всех вот этих вот ассенизаторских…

– То есть не могут выкачать все это…

– Да. Соответственно, если у нас этого оборудования нет на трассе до Коротчаево и до Приобья, соответственно, они к нам сюда отправляют именно старые поезда. Для того, чтобы выяснить эту всю историю, кто в этом может поучаствовать, и кто будет это финансировать, и нужна ли помощь окружного правительства в этой части, мы уже от комитета Думы направили соответствующее письмо, предложение провести ВКСку, для того чтобы это все решить. Я думаю, что от этого будет польза, и мы в ближайшее время разъясним эту ситуацию, и каким-то образом регион в этом поучаствует.

– Как интересно.

– Да, вот этот вопрос запущен, я думаю, что мы к ответу через год к этому придем уже, четкому решению этого вопроса. Также хотел отметить, что на этой Думе мы возбудили два процесса еще через законодательные инициативы. На нашем комитете с моей инициативы мы рассмотрели порядок работы со строительным мусором. Вот сейчас у нас, вы видите, что горят старые здания уже расселенных домов деревянных: на Московской, еще где-то. Их не успевают снести, и, соответственно, они каким-то образом начинают гореть. Также мы столкнулись этим летом с плохой работой «Югра-Экологии».

Как выяснилось, когда я начал общаться с руководством, что люди в мусорные баки сваливают строительный мусор. Машина, когда идет из пункта А в пункт Б, автоматически включается трансмиссия по уплотнению, если там какие-то балки лежат либо строительный мусор, это оборудование выходит из строя. И единомоментно очень много транспорта вышло из строя, и тем это все сказалось на вывоз мусора. Также мы огромные деньги тратим на очистку береговой линии наших озер и рек, куда сваливают строительный мусор. Также мы столкнулись с тем, что очень много объявлений «Вывоз мусора», люди ставят достаточно приемлемые цены, но до полигона не довозят их, потому что полигон берет плату за то, чтобы туда свезти, и это не может стоить дешево. Тем самым вокруг наших городов образуются свалки этого строительного мусора зачастую. Также мы сейчас видим, что будут сноситься ДК «Строитель», и будут сноситься старое здание недостроенного морга, будет, возможно, сноситься уже станция юннатов. И в этой связи нужен порядок.

Этот порядок мы разработали, направили в правительство, правительство дало в мае-месяце еще положительное заключение. Сейчас мы еще раз рассмотрели уже дополнения со стороны «Югра-Экология», со стороны других участников этого процесса, и Руслан Николаевич Кухарук поддержал наши все инициативы, определил в правительстве человека в лице директора Департамента промышленности, который должен связать все воедино, и чтобы нормативный акт этот возник. Я планирую, что наша сургутская инициатива в этой части получила уже поддержку, и быстрее мы это все дело узаконим, и в этой части у нас будет порядок, и соответствующая глава в правилах благоустройства города этому будет уделена.

Также второй законодательной инициативой, которую мы сейчас с нашими депутатами планируем, это, безусловно, поддержка приобретения изделий и услуг, которые осуществляются в нашем регионе. То есть у нас сейчас у крупных нефтяных и газовых компаний, у крупных компаний в целом, нет мотивации приобретать что-либо у нас здесь в регионе. То есть мы покупаем везде, кроме как у нас. Соответственно, локализация не осуществляется, старые базы не реновируются, рабочие места новые не создаются. Мы зачастую об этом только говорили, но переходить к делу, не доходило до перехода к делу. Сейчас на данный момент мы готовим изменение налоговой льготы, предлагаемой для индивидуальных предпринимателей. К нам приходил руководитель налоговой инспекции Михаил Михайлович, он пояснил, что любая льгота для предпринимателей, даже 1% от обращенности налогообложения, увеличивает количество предпринимателей в целом в регионе, а это дополнительные рабочие места для наших городов. Поэтому вот такие вот инициативы законодательные мы сейчас будем направлять и направляем, для того чтобы при формировании нового бюджета, при утверждении налоговых льгот данные льготы появились, чтобы мы могли развиваться быстрее.

Еще было два комментария. Недавно вы перепостили мое сообщение относительно самокатов в городе.

– Да, есть такое.

– И там два комментатора оставили свои заметки под этой новостью, связанные, какие дальнейшие действия. Я думаю, что администрация города сейчас быстрее приступит к формированию этих зон. То есть моя задача была, чтобы инициировать на Думе города данный вопрос, чтобы каким-то образом упорядочить взаимодействие с операторами этих самокатов, как в других городах. Вы видите, что города активно свою политику в этом деле проводят. И я думаю, что мы весной этого года уже какие-то рамки для них выставим: где уменьшать скорость, где увеличивать скорость, где размещать, что размещать, ну и, конечно же, мероприятия по доведению наших пешеходных территорий и тропинок, для того чтобы можно было использовать для нужд и самокатчиков, и простых пешеходов.

– Да, это важно. Ну что ж, будем завершать. Полную расшифровку нашего разговора сможете прочитать на siapress.ru. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И спасибо вам, Ринат. До свидания, до новых встреч.

– Спасибо всем, кто слушал и смотрел. До свидания, Дмитрий, спасибо за приглашение.