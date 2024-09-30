Интервью с врачом о гипертонии, ее симптомах и лечении

Гипертония – одно из самых распространенных заболеваний, которое поражает людей всех возрастов и пола. Высокое артериальное давление часто не вызывает явных симптомов на ранних стадиях, однако последствия могут быть крайне серьезными. О том, как противостоять рискам развития гипертонии и не допустить осложнений рассказала участковый врач-терапевт БУ «Няганская городская поликлиника» Алсу Фатхуллина.

– Показатели уровня нормального артериального давления – это?

– До 120 / 80 – оптимальный уровень артериального давления;

120-129 / 80-84 – нормальный уровень;

130-139 / 85-89 – высокий нормальный уровень;

140-159 / 90-99 – артериальная гипертония 1 степени;

160-179 / 100-109 – артериальная гипертония 2 степени;

Более 180 / более 110 – артериальная гипертония 3 степени.

– Как себя проявляет повышенное артериальное давление? Могут ли показатели быть высокими, а самочувствие при этом идеальным?

– Артериальная гипертония – хроническое стойкое повышение уровня артериального давления выше 140/90 мм рт.ст. Многие люди, страдающие заболеванием, не ощущают гипертонию первые месяцы, а иногда многие годы. Но могут быть жалобы на головную боль, слабость, возбуждение, головокружение, боли в области сердца, тошноту. Гипертония опасна осложнениями. Вследствие повышения давления развивается атеросклероз сосудов, снабжающих кровью жизненно важные органы – это сердце, мозг, почки, сетчатку глаза и другие. При многолетнем течении болезни организм постепенно адаптируется к высоким цифрам. При этом может сохраняться удовлетворительное самочувствие. Регулярно контролируйте свое давление, даже если вы хорошо себя чувствуете!

– Может ли давление нормализоваться само по себе? Что произойдет, если не лечить гипертонию?

– Риску развития гипертонии подвержен любой человек независимо от пола и возраста. Более вероятно развитие АГ у людей нервных, тревожных или просто эмоциональных. У подавляющего большинства больных не удается определить причину повышения АД, устранение которой привело бы к его нормализации. Гипертония – это, как правило, хроническое пожизненное состояние. Эта болезнь не может быть излечена подобно инфекции. Осознайте факт, что с гипертонией вам придется жить.

Совершенно достоверно установлено, что повышенное артериальное давление является основной причиной инсульта и инфаркта миокарда. Речь при этом идет о запущенной или недостаточно вылеченной гипертонии.

– Какие наши действия и поступки могут способствовать повышению артериального давления? Что должен знать каждый человек?

– Причины, как ни странно, банальны – это избыток соли в пище, вредные привычки, гиподинамия, ожирение, стрессы. Например, избыток соли вызывает спазм сосудов и приводит к задержке жидкости, что увеличивает объем крови в сосудах. Оба фактора вызывают риск развития гипертонии. Физиологическая норма суточного потребления соли соответствует одной чайной ложке.

При курении, сигарета вызывает кратковременный спазм сосудов и давление повышается, иногда резко. У курящих людей снижена чувствительность к некоторым препаратам, снижающим артериальное давление. А если учесть, что эта вредная привычка увеличивает риск развития раковых заболеваний, тяжелого бронхита, язвенной болезни и поражения сосудов ног с последующей ампутацией, то отказаться от курения нужно незамедлительно! Если ваши родители – гипертоники, это уже должно насторожить: болезнь легко передается по наследству.

– Как лечить гипертонию?

– Лечение гипертонии обычно предусматривает изменение образа жизни и прием препаратов. Медикаментозную терапию индивидуально подбирает лечащий доктор. Изменение образа жизни включает в себя: похудение, отказ от вредных привычек, здоровое питание, ограничение употребления соли, физическая активность.

Как и любые другие медицинские препараты, препараты от гипертонии имеют свои побочные эффекты. От приема диуретиков возможны: головная боль, слабость, боль в суставах или мышцах, пониженное содержание калия в крови. При приеме ингибиторов возможен непрекращающийся сухой кашель, головная боль, диарея, повышенное содержание калия в крови. Уделите себе пять минут утром и вечером – измерьте давление. Записывайте результаты в дневник. Если увидите высокие цифры или «скачки» – поспешите на консультацию к терапевту.