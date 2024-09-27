Интервью с фронтменом группы «ГДЗ» из Сургута о том, как создаются песни в холодном гараже

Музыкальная группа «ГДЗ» – яркий представитель сургутской музыкальной сцены, сочетающий разные жанры и направления. Их история началась с увлечения поп-панком, а сейчас она продолжается в уникальном звучании. В интервью с корреспондентом siapress.ru фронтмен «ГДЗ» Артем Гацко рассказал о том, как зародилась идея создания коллектива, а также про необычное название группы и влиянии суровой зимы на творчество.

– Как возникла идея создать музыкальную группу? Кто был инициатором?

– Идея зародилась у двух первых участников коллектива. Они познакомились в колледже. Ребята сильно фанатели по поп-панку и другим направлениям и решили, что неплохо было бы делать музыку самим. Следом у них появился барабанщик – они просто подошли к своему другу и позвали его в группу, хотя тот даже не умел играть, и у него не было инструментов. И только потом в истории уже появляюсь я и наш гитарист. А первые два участника давно ушли из группы, еще на ранних этапах.

– Название «ГДЗ» довольно необычное. Что оно означает?

– У нас был день до первого выступления, однако название мы еще не придумали. В процессе полемики произошел следующий диалог:

– А давайте назовемся тем, что все любят?

– Вода?

– Нет, не то.

– ГДЗ еще, все любят…

И вот так было принято название. Касательно расшифровки аббревиатуры – мы решили каждый раз давать разный ответ. Мой любимый вариант – «Где Догорает Заря», но это сильно зависит от настроения.

– Как бы вы описали стиль вашей музыки? На кого вы ориентировались в начале своего пути?

– Нам сложно отнести себя в одну категорию. Мы ориентировались на пост-панк и поп-панк. Однако вкусы участников группы крайне противоположны, общий знаменатель было порой сложно найти. Но это нам никогда особо не мешало.

– Кто из участников группы пишет тексты и музыку? Есть ли у вас разделение ролей в творческом процессе?

– Наш соло гитарист Андрей Лосев является основным автором текстов и музыки. Он приносит материал, а далее мы уже начинаем совместно его изменять. Каждый добавляет что-то от себя. Моя роль – это организация, логистика и ведение социальных сетей. Никогда не задумывался о том, чтобы этим заниматься, но мне пришлось взять это на себя, и я был удивлен, насколько это интересно. Дима Половников и Инесса Крупина обеспечивают нас отличной проработкой своих партий (барабаны и вокал), а также поддерживают боевой дух и по части организации всегда оказывают посильную помощь.

– Какие сложности возникают у музыкантов в Сургуте?

– У нас в городе не так много площадок, где можно было бы выступить. Те, что есть – прекрасны, однако там зачастую пересекается аудитории. На выступления в разных местах приходят одни и те же люди. Становится сложно привлечь новых слушателей. Также сложно найти человека, который качественно сделает сведение вашей записи. Вечно они где-то прячутся (смеется).

– Как изменились ваши взгляды на музыку и творчество с момента основания группы?

– Я стал более открыт к различным музыкальным жанрам. Попав в группу, играющую поп-рок, я был заядлым металлистом, уже этот факт тогда нанес большой удар по моему мировоззрению. Наш коллектив стал более открыт к работе к сфере каверов на мероприятиях. В начале мы были ярыми противниками этого, сейчас же поняли, что это позволяет нам финансово обеспечить создание своего творчества.

– Какие у вас творческие планы на ближайший год?

– Сейчас мы создали второй проект «АйсЛето». Он нацелен на работу на мероприятиях. Нам хотелось бы устояться как кавер-группа и уже спокойно вернуться к творческой деятельности.

– Как жизнь в Сургуте и ХМАО влияет на ваше творчество?

– Я заметил, что когда за окном зима, то песни у нас получаются особенно меланхоличными. А еще помещение для репетиций необходимо долго прогревать, ибо зимы у нас лютые. На первой точке вообще приходилось всей группой перед прогонами по два часа разбивать лед вокруг гаража.