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Дамир Мухаметьянов: «Неявка без уважительной причины в течение 20 дней будет считаться уклонением»

Интервью с юристом об изменениях в процедуре призыва на военную службу

Дамир Мухаметьянов: «Неявка без уважительной причины в течение 20 дней будет считаться уклонением»
Фото спикера

Осенний призыв на военную службу в 2024 году принесет за собой новое изменение − введение электронного реестра для учета призывников. Направлено оно на предотвращение уклонения от службы: теперь повестки будут приходить туда и считаться врученными через неделю после размещения. В интервью с корреспондентом siapress.ru юрист Дамир Мухаметьянов рассказал о новых правилах получения повесток, отсрочках от службы и возможных правовых последствиях для уклонистов.

– Какие ключевые изменения были внесены в процедуру осеннего призыва на военную службу в 2024 году?

– Глобальных изменений и нововведений в осенний призыв не было. За исключением введения в работу электронного реестра повесток. В целом вся процедура призыва на военную службу остается прежней.

– Существуют ли новые критерии для призывников, которые могут повлиять на возможность отсрочки или освобождения от службы?

Не попадают под призыв:

1. Мужчины до первоначальной постановки на воинский учет, которая производится в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет.

2. Граждане, которым исполнилось 27 лет до конца 2023 года.

3. Лица, освобожденные от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их негодными к военной службе по состоянию здоровья.

4. Военнослужащие.

5. Граждане, постоянно проживающие за пределами России.

6. Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу.

От призыва освобождаются:

1. Кандидаты и доктора наук.

2. Условно осужденные.

3. Находящиеся под следствием.

4. Имеющие судимость.

5. Близкие родственники военнослужащих, которые погибли при исполнении. При этом эта категория граждан может принять решение добровольно пойти на службу в армию, военкомат отказать им не сможет.

Кому положена отсрочка от призыва?

1. Студентам, обучающимся на очных отделениях.

2. Депутатам, сотрудникам МЧС, МВД и ФСБ.

3. Опекунам несовершеннолетних.

4. Тем, кто ухаживает за близким родственником.

5. Отцам-одиночкам.

6. Отцам двух и более детей.

7. Отцам детей-инвалидов до трех лет.

8. Мужчинам, чья жена носит второго ребенка (срок более 26 недель).

9. Сотрудникам ИТ-компаний, аккредитованных в Минцифры.

– Какие новые правила касаются вручения повесток и обязательной явки призывников в военкомат?

– С 1 ноября 2024 года в России изменятся правила получения повесток: согласно постановлению правительства от 19 апреля 2024 года начнет работать специальный электронный реестр. Повестка будет считаться автоматически врученной спустя неделю со дня ее размещения в реестре. Уведомление будет появляться в личном кабинете на сайте «Госуслуги». Таким образом, уклонение от вручения повестки становится невозможным.

Однако стоит учесть, что сейчас реестр уже запущен в работу в ряде регионов для его тестирования.

В реестр воинского учета включат:

1. Паспортные данные.

2. Сведения о здоровье.

3. Отсрочки от призыва.

4. Электронные повестки.

5. Явки (или неявки) в военкомат.

6. Данные по обжалованию решений.

– Какие правовые последствия могут ожидать граждан, уклоняющихся от призыва после внесенных изменений?

– За неявку по повестке призывников, помимо административной ответственности, ждут новые ограничения. Неявка без уважительной причины в течение 20 дней будет считаться уклонением, что влечет за собой следующие ограничения:

1. Запрет на проведение сделок с недвижимостью через Росреестр.

2. Запрет на управление транспортным средством и получение водительских прав.

3. Невозможность регистрироваться в качестве ИП или самозанятого.

4. Невозможность получать кредиты и займы в банке.

– Смогут ли граждане оспаривать законность призыва после изменений? Если да, то каким образом?

– Да, при введении реестра электронных повесток, законодатель никак не ограничивает право призывника на оспаривание решения призывной комиссии. Процедура оспаривания регулируется в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Решение (заключение) призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в призывную комиссию соответствующего субъекта РФ в течение трех месяцев со дня принятия решения, или в суде.

– Какие рекомендации вы можете дать призывникам и их семьям для правильной подготовки к призыву с учетом новых правил?

– Самое главное, при наличии заболевания, которое дает вам право на освобождение от службы – получить на руки медицинские документы и приобщить их в личное дело в военкомате для того, чтобы военный комиссариат обладал полными и объективными данными о состоянии вашего здоровья.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 130, комментариев: 0
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