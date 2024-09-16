Интервью о предстоящем «Аккордеон-шоу», любви к музыке и воспитании талантливых детей

Сургут впервые посетит дипломант международного конкурса «Кубок мира» по аккордеону в Шотландии, финалистка европейской инструментальной «Фабрики звезд» (Италия), обладатель медали «Высшая лига аккордеонистов» Мария Селезнева (Самара). К слову, «Кубок мира» – один из самых титулованных соревнований среди исполнителей, играющих на аккордеоне. Мария – неординарный музыкант, виртуозно исполняющий как мировые хиты, так и произведения собственного сочинения. Жителям и гостям города совместно с камерным оркестром русских народных инструментов «Былина» она представит премьеру концертной программы «Аккордеон-шоу». Накануне приезда в Югру Мария дала эксклюзивное интервью нашему изданию.

– Мария, в Сургут Вы приезжаете с премьерой программы «Аккордеон-шоу». Буквально в двух словах, что ждать слушателям?

– Хочу сказать, что часто люди, которые приходят на мой концерт, выходят после него в состоянии легкого шока, потому что не ожидают, что именно и в каком формате будет звучать музыка. Я очень люблю и изучаю в том числе этническую музыку разных народов мира: кавказских, балканских, карибских, латиноамериканских. Поэтому и «Аккордеон-шоу» – это программа для самого широкого круга слушателей.

– У Вас невероятно широкая география выступлений. Расскажите, пожалуйста, про свое самое запоминающееся выступление

– 2010 год, Шанхай, Китайская народная республика. Было выступление на огромной площади, я раньше никогда не видела такого скопления людей. Они в прямом смысле стояли плечом к плечу. При этом невероятно тепло приветствовали каждого артиста.

– Мария, вся ваша жизнь так или иначе связана с музыкой. Расскажите, как она влияет на повседневность и вообще нужна ли она?

– Расскажу на своем примере, т.к. нет универсального ответа на этот вопрос. Музыка нужна, она просто необходима. Я, будучи музыкантом, никогда не упускаю возможности сходить на оперу, балет, спектакль или концерт. Эти постановки всегда уникальны, ведь тот или иной исполнитель может больше не приехать в ваш город. И потом, что остается – это воспоминания, и они всегда со мной. Ну и хочется все же добавить, что музыка – это начало начал. Об этом говорили и говорят многие представители преподавательского сообщества, начиная с Василия Александровича Сухомлинского.

– По какой причине Вы выбрали именно аккордеон?

– Тут все просто. У нас дома по субботам проходили музыкальные вечера, на которые собирались друзья семьи. И однажды друг отца, фронтовик, принес аккордеон, который он сам лично привез из Берлина. Мне было тогда года 2, но эти воспоминания остались на всю жизнь. Он садился на стул, а я стояла рядом, вцепившись в его ногу, и не отходила, пока он не заканчивал играть. Потом в доме появилось фортепиано, и я стала играть уже на 2 инструментах – аккордеоне и фортепиано. Но в итоге любовь к аккордеону победила.

– Вы ведь не только музыкант. Не так давно, насколько я знаю, совместно с супругом вы открыли школу музыки для талантливых детей. Как появилась эта идея? Каких результатов хотели достичь изначально и какие планы на будущее?

– Идея открыть школу музыки появилась у супруга. У него солидный управленческий опыт, и в какой-то момент пришло осознание того, что стоит его направить именно в русло частного музыкального образования. Сейчас действительно многие хотят чего-то отличного от муниципальной системы, к примеру, иной график и наполненность обучающих программ. Изначально стояла цель подобрать и обучить команду талантливых детей, и в программу включили совершенно разные направления исполнительского мастерства. Например, в обязательном порядке джаз, он невероятно обогащает внутренний мир музыканта, стимулирует на создание собственных произведений. Дети невероятно талантливы сами по себе, наша школа помогает им раскрыть индивидуальность каждого. Но при этом нельзя не учитывать тот факт, что очень многое зависит от родителей. Вы знаете, я в восторге от того, когда родители отдают своего ребенка заниматься музыкой для общего развития. Это невероятно важно для разностороннего и гармоничного воспитания маленького человека. Что касается планов на будущее. Так интересно, ведь, задай вы этот вопрос мне 20-летней, я бы мгновенно рассказала о просто миллионах идей. А сейчас самое важное для меня – это раскрыть и свой потенциал, и потенциал обучающихся в нашей школе.

– В продолжение «детской» темы. У Вас трое детей, и мальчики, Петя и Паша, уже играют на музыкальных инструментах. Это было их желанием? Или все же Вы как мама сыграли свою роль?

– Да, у меня двойняшки, им по 9 лет. Петя играет на фортепиано, Паша – на гитаре. Паша занимается еще вокалом, в этом году прошел отбор на федеральный проект «Голос. Дети». И да, игра на музыкальных инструментах – это их желание. Но и мы в это внесли свой вклад, безусловно. Когда они только родились, я подумала: «А что, они просто так будут лежать?» Нет же, нужно их уже сейчас развивать, предлагать им что-то интересное. Сначала изучила сама методики раннего развития от Никитиных до Монтессори, а потом начала их транслировать на мальчишек. В 2 года и 10 месяцев я их отдала в музыкальную школу с ранним развитием по классу фортепиано. А еще у меня есть дочь, Евангелина, ей 5 лет. Она делает свои первые шаги в изучении виолончели.

– Как Вам удается совмещать карьеру музыканта и мамы 3 детей?

– Вы знаете, у моих детей есть совершенно прекрасная бабушка – это мама моего супруга, и я ей за это невероятно благодарна. Ну и мы с мужем много занимаемся с детьми. Порой наш дом напоминает музыкальное училище: в одной комнате занимаюсь и готовлюсь к выступлению я, в соседних – репетируют дети. Ну и супруг, он мультиинструменталист, играет на домре, гитаре, контрабасе и бас-гитаре.

– Что бы Вы посоветовали сургутянам, которые придут на Ваш концерт уже совсем скоро, 13 октября?

– Я бы гостям концерта посоветовала приготовиться к неожиданным и очень приятным музыкальным сюрпризам. В концертной программе я выступаю не одна. Оркестр под управлением Ивана Крайника проделает очень большую работу, ведь партия оркестра в этом концерте невероятно сложная. В общем, будет на что посмотреть, восхититься виртуозностью и красотой музыкального многообразия. Но это и не концерт, это скорее теплая встреча друзей, единомышленников, влюбленных в музыку. Очень жду встречу с сургутянами, с музыкантами и уверена в том, что вечер получится просто незабываемым. Спасибо за приглашение.

– Мария, благодарю Вас за содержательную беседу, желаю творческих успехов и до встречи на концерте!