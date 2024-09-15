Интервью с онкологом о диагностике и лечении лимфом

Сегодня, 15 сентября, отмечается Всемирный день борьбы с лимфомами – злокачественными заболеваниями, поражающими лимфатическую систему. Он напоминает о важности ранней диагностики и своевременного лечения, которые могут существенно повысить шансы на полное выздоровление. В интервью с корреспондентом siapress.ru заведующая центром медицинским гематологическим БУ Сургутская ОКБ Елена Зинина рассказала о признаках и возможностях лечения этого заболевания.

– Что такое лимфома и какие виды этого заболевания существуют?

– Лимфома – одна из видов злокачественных онкологических заболеваний. Ее особенность заключается в том, что она развивается из лимфоидных клеток, которые составляют важную часть иммунной системы. Она чаще всего локализуется в лимфатических узлах, однако может поражать практически любой орган тела.

Существует огромное количество различных видов лимфом. Это довольно редкое заболевание, но при этом его классификация включает множество разновидностей, которые отличаются как по месту возникновения, так и по типу опухолевых клеток. Лимфомы могут поражать лимфоузлы, органы средостения, центральную нервную систему(головной мозг, спинной мозг) или даже слизистые оболочки.

– Какие симптомы могут указывать на лимфому? Как их можно распознать?

– Лимфомы могут долгое время протекать бессимптомно. Это одна из главных причин, почему диагностика на ранних стадиях бывает затруднена. Пациенты могут не ощущать слабости, утомляемости или других значимых симптомов. Однако, когда лимфома достигает значительных размеров и начинает сдавливать окружающие органы, могут появляться признаки заболевания, связанные непосредственно с опухолью или нарушением функции органа, который вовлекает опухоль.

Например, если лимфома развивается в области средостения, пациент может испытывать одышку или учащенное сердцебиение. Лимфома желудка вызывает боли в животе, а поражение лимфоузлов в паховой области может привести к отекам на ногах. Иногда наблюдаются симптомы общей интоксикации организма: лихорадка, ознобы, слабость, резкое похудание, кожная сыпь и зуд. Но все эти симптомы не являются специфичными только для лимфомы – их можно наблюдать и при других заболеваниях.

– Можно ли по этим симптомам выявить лимфому на ранних стадиях?

– Симптомы, которые я перечислила, могут сопровождать лимфому, но они не являются ее специфическими признаками. Например, лихорадка, слабость или увеличение лимфоузлов могут наблюдаться при инфекционных заболеваниях. Однако если симптомы сохраняются более пяти-семи дней и не проходят на фоне проводимой терапии, стоит обратиться к врачу для более детального обследования.

При длительном увеличении лимфоузлов без боли или других острых симптомов врач может заподозрить лимфому и направить пациента на дальнейшее обследование. В подавляющем большинстве случаев лимфоузлы, пораженные лимфомой не болят. Это один из ключевых признаков, который отличает лимфому от воспалительных процессов, таких как лимфаденит, когда лимфоузлы воспаляются и становятся болезненными.

– Кто находится в группе риска по развитию лимфомы? Есть ли специфические категории людей?

– Лимфома – это заболевание, которое не связано с конкретными факторами риска, такими как возраст, пол или профессиональная деятельность. Разные виды лимфом могут развиваться как у детей, так и у взрослых.

Однако в редких случаях лимфомы могут быть связаны с наличием ВИЧ-инфекции, особенно на поздних стадиях заболевания. Такие лимфомы, как правило, встречаются у пациентов с иммунодефицитом. Также есть лимфомы, связанные с грудными имплантами, но это очень редкие случаи.

Важно отметить, что, в отличие от других онкологических заболеваний, для лимфом нет конкретных факторов риска, связанных с образом жизни или вредными привычками. Это заболевание может возникнуть у любого человека.

– Лимфома может быть внезапной? Как быстро она развивается?

– Развитие лимфомы зависит от ее типа. Некоторые протекают медленно, они могут развиваться годами и не требовать немедленного лечения. Эти лимфомы, как правило, встречаются у пожилых пациентов и называются «латентными».

В то же время существуют агрессивные виды патологии, которые развиваются очень быстро. Например, вы можете увидеть пациента на приеме и ничего не заметить, а через неделю при повторном осмотре заметить значительное увеличение опухоли. Это показывает, насколько сильно лимфомы могут отличаться по своему течению – от медленного и почти незаметного до стремительного.

Также стоит учитывать, что некоторые лимфомы могут быстрее прогрессировать под воздействием тепла. Например, пациенты замечают, что после поездки на море или посещения солярия опухоль начинает увеличиваться в размерах. Поэтому мы не рекомендуем физиолечение или другие тепловые процедуры на область лимфоузлов, особенно подросткам и взрослым.

– Каковы методы диагностики лимфомы на ранних стадиях?

– Самый важный и простой метод диагностики – это объективный осмотр врача. Специалист может заметить увеличение лимфоузлов даже при обычном осмотре пациента. При пальпации врач ощущает лимфоузлы, которые в норме должны быть размером до 1 см, а если они увеличены до 3 см и больше, это уже вызывает подозрение на патологию.

После осмотра пациента направляют на дополнительные исследования, такие как ультразвуковое исследование (УЗИ), рентген или компьютерная томография (КТ). В некоторых случаях применяют позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ-КТ), которая позволяет оценить активность опухоли.

Окончательный диагноз лимфомы можно поставить только после гистологического исследования – для этого вырезают лимфоузел и исследуют его. Этот метод помогает выявить, является ли опухоль злокачественной, определить тип лимфомы и позволяет врачам выбрать правильную схему лечения.

– Как проходит лечение лимфомы?

– Лечение лимфомы зависит от ее типа и стадии заболевания. Важно отметить, что большинство лимфом лечатся успешно, и в большинстве случаев возможно полное выздоровление. Лимфомы первой и второй стадии излечиваются в 90% случаев. Чем раньше начинается лечение, тем выше шансы на успешное выздоровление.

Основным методом лечения является химиотерапия, которая может дополняться таргетными препаратами или моноклональными антителами. В некоторых случаях применяется лучевая терапия для закрепления результата, особенно если после химиотерапии остаются остаточные опухоли.

При рецидивах или в тяжелых случаях используется высокодозная химиотерапия с трансплантацией стволовых клеток. В ХМАО такие процедуры доступны в Сургутской окружной больнице и онкологическом диспансере в Ханты-Мансийске. В особых случаях может потребоваться CAR-T терапия – это новейшая иммунологическая методика, которая направлена на борьбу с опухолевыми клетками с помощью специально модифицированных иммунных клеток пациента.

– Существуют ли профилактические меры для предотвращения лимфомы?

– Профилактики лимфомы, к сожалению, не существует, так как причины её возникновения до конца не изучены. Ни образ жизни, ни генетика не могут гарантировать, что заболевание не возникнет. Однако регулярные медицинские осмотры могут помочь выявить лимфому на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение. Например, ежегодная флюорография или общий анализ крови могут выявить начальные изменения в организме.

– Наблюдается ли рост заболеваемости лимфомами в последнее время?

– В последние годы значительных изменений в уровне заболеваемости лимфомами не наблюдается. Количество новых случаев остаётся стабильным. Однако стоит отметить, что современные методы лечения позволяют пациентам с онкогематологическими заболеваниями жить дольше, даже если они не достигают полной ремиссии.

– Что бы вы посоветовали людям, которые только что узнали о своем диагнозе?

– Важно не паниковать и как можно скорее начать лечение. Лимфома – это временный этап, который можно успешно преодолеть. После лечения многие пациенты возвращаются к нормальной жизни: продолжают учиться, работать, строить карьеру, создают семьи, рожают детей. Это заболевание, которое, благодаря современным методам лечения, часто становится лишь эпизодом в вашей жизни. Главное – вовремя начать лечение, придерживаться назначенной терапии и не останавливаться на полпути, даже если наступит улучшение. Ведь успешное выздоровление зависит от дисциплины и своевременного прохождения всех курсов лечения. Помните, что после этого короткого периода впереди вас ждёт полная жизнь, и насколько она будет счастливой, зависит от вас.