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​От аэропорта до триатлона: как сургутянка Анастасия Брызгалова нашла баланс между работой и спортом

Героиня «Доски почета» Анастасия Брызгалова из Сургута − о триатлоне и работе в аэропорту

​От аэропорта до триатлона: как сургутянка Анастасия Брызгалова нашла баланс между работой и спортом
Фото из соцсетей спикера

Рубрика «Доска почета» пополнилась еще одной интересной историей. Администратор группы предоставления услуг повышенной комфортности аэропорта Сургута Анастасия Брызгалова рассказала корреспонденту siapress.ru, как работа в авиации стала частью ее жизни с самого детства, поделилась своей историей знакомства с триатлоном и планами на будущее. Узнаем, как совмещать спорт высших достижений и напряженный график работы.

− Расскажите подробнее о вашей работе в аэропорту. Как вы выбрали эту сферу и как попали в аэропорт? Стоит ли за этим какая-то история?

− Я выросла рядом с аэропортом, в поселке Таежный. Моя мама работала в аэропорту, и мы с братом часто бегали к ней на работу. Раньше пропускной режим был не таким строгим, как сейчас, и мы могли свободно заходить на территорию, лазить по самолетам и вертолетам. С детства у меня возникло желание летать. Я устроилась в авиакомпанию и отлетала около 11 лет.

Когда нашу авиакомпанию перевели в Москву, я поехала с ними, но поняла, что Москва − не мой город. Я вернулась в Сургут, получила высшее образование и решила попробовать устроиться в аэропорт. Оставила резюме, и мне предложили работу агента службы организации перевозок. Это была интересная, но сложная работа: регистрация пассажиров, оформление багажа, встреча самолета, работа с трапом. Через два года меня пригласили работать в ВИП- и бизнес-зал. Мне было интересно попробовать, и я согласилась.

Работа в ВИП-зале связана с обслуживанием особых категорий пассажиров, включая артистов и официальные делегации. Мы встречаем пассажиров, регистрируем их, оформляем багаж и доставляем к самолету.

− Вы также увлекаетесь триатлоном. С чего все началось? Вы были и ранее активны в спорте?

− Раньше я не занималась спортом. В 2015 году я купила велосипед и начала кататься по городу. Через какое-то время узнала о сообществе «ВелоСургут» и решила присоединиться. Я очень долго, где-то около месяца катала на «Снежинке», тренировалась. И потом только присоединилась к сообществу.

Со временем я стала таким же организатором велозаездов по Сургуту и за городом. В один прекрасный день мы устроили заезд на мост, где я познакомилась с одним спортсменом. Я его всегда сопровождала на велосипеде рядышком, когда он бежал, я подавала ему воду. И мне это было интересно, потому что я никогда не бегала, только чуть-чуть каталась. А ведь они еще за это медаль получают. Мне захотелось тоже участвовать, и потихоньку я пришла к этому. Хотя, честно говоря, бегать я до сих пор не люблю.

Сначала начинала с пяти километров, потом десять… А потом я узнала, что есть триатлон. Определенный километраж плывешь, потом садишься на велосипед, а в конце бежишь. Я решила попробовать небольшую дистанцию − OLYMPIC. Позже подумала, что стоит идти дальше: прошла 113 дистанцию − это два километра плывешь, 90 − на велосипеде и 21 − бежишь.

Потом я решилась на дистанцию 226 в Сочи в 2023 году. Это полная дистанция: четыре километра плывешь, 180 − на велосипеде, 41 − бежишь. Конечно, начинаешь с утра, с рассвета солнца, потом днем ты едешь еще на велосипеде, а уже ближе к ночи ты прибегаешь. И я смогла это сделать.

В итоге все дистанции IRONSTAR прошла. Сейчас я ухожу все больше в трейлраннинг − бег по бездорожью. Это лес, горы… Я только начинаю, в этом году я попробовала Архыз − это двухдневный забег. Первый день мы бежали 32 километра, второй − 35 километров. Общий набор был примерно 4 000 высоты.

− Какой из этапов триатлона дается вам легче всего, а какой требует больше усилий?

− Самым сложным для меня является плавание. Когда я впервые участвовала в OLYMPIC, я даже не умела плавать, и мне пришлось выучиться буквально за месяц. С водой у меня до сих пор борьба. Появляется паника, я ее пока боюсь. Бегать я люблю зимой. Летом не очень комфортно ощущать асфальт, жару.

− Что является вашим самым большим спортивным достижением на сегодняшний день?

− Моим главным достижением стал триатлон IRONSTAR 226, который я давно хотела пройти.

Сейчас у меня много полумарафонов и марафонов за плечами, и теперь мне бы хотелось пробежать ультрамарафон. В апреле я еду в Дагестан.

− Как вы совмещаете работу в аэропорту с тренировками по триатлону? Есть ли особенности в графике, которые помогают вам планировать?

− С работой мне очень повезло, потому что у меня сменный график. Это день-ночь, отсыпной выходной. Коллектив очень дружный, хороший. И если мне нужны выходные, мне их всегда предоставляют или же меняются. И, конечно, огромное спасибо нашему начальству, генеральному директору, замгенерального директора. Они даже пишут письма на имя генерального директора авиакомпании «ЮТэйр» Андрея Мартиросова, который мне предоставил в этом году билеты.

Тренировки у меня стабильно сейчас идут. После ночной смены я выбираю всегда бассейн, что-то легкое, потому что все равно такой график вносит свои коррективы.

− Какие планы и цели в спорте? Хотели бы вы участвовать в международных соревнованиях?

− Я смогу впервые в своей жизни поучаствовать в самом тяжелом триатлоне Wild Siberia. Я взялась за среднюю дистанцию, это то же самое что триатлон, только он проходит в Алтае. Мы, получается, плывем в ледяном озере где-то от девяти до 14 градусов, потом по Чуйскому тракту едем на велосипедах и затем бежим в горах. Сейчас я также буду готовиться на самую сложную дистанцию. Я очень хочу ее пройти.

Серьезно спортом я занимаюсь только два-три года. Я стараюсь не пропускать старты, особенно который у нас здесь рядом проходят. 8-го числа у нас был Когалымский полумарафон, я первый раз его бегала, и мне понравилось. В следующий год надеюсь, что опять побегу. 14-го у нас ГРЭС − «Сургутское кольцо». И из Хантов организуют в поселке Шапша трейловский забег 15-го числа.

Кроме того, сейчас в Сочи опять IRONSTAR, и мне «ЮТэйр» предоставил слот. В первый день я поплыву два километра, потом в обед я побегу IRONLADY. На следующий день я пройду полужелезную дистанцию 113. И на третий день у меня OLYMPIC − самая простая дистанция.

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