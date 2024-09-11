Депутат думы Югры Михаил Селюков — о проблеме мигрантов в ХМАО

В этом выпуске рубрики «Особое мнение» обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов обсуждает с депутатом Думы Югры Михаилом Селюковым острую тему миграционной политики в регионе. Какие меры нужны, чтобы навести порядок с социальными выплатами мигрантам? Почему образование и медицину для граждан иностранных государств оплачивают из региональной казны? Как можно реформировать систему, чтобы защитить бюджет Югры и обеспечить справедливые условия для всех? Смотрите это видео, чтобы узнать больше о проблемах и возможных решениях.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Сегодня у нас «Особое мнение», и у нас новый гость, надеюсь, гость постоянный – это депутат Думы Югры Михаил Селюков. Михаил, здравствуйте.

Михаил Селюков: Добрый день.

Д.Щ.: Одна из социальных тем, которые сейчас волнуют россиян довольно сильно, то, что касается наших внутренних дел, это, конечно же, миграция. Мы, собственно, сами видим и по статистике нашего Youtube, и по статистике siapress.ru, что тема, которая связана с мигрантами, с миграцией, с теми вопросами, которая регулирует вот эти вот отношения, у нас набирает наибольшую популярность, и люди действительно очень сильно по этому поводу переживают. А Михаил входит в число тех депутатов, которые по этому поводу много высказываются и предлагают различные меры, поэтому давайте сегодняшний разговор полностью посвятим именно этой теме.

Михаил, скажите, пожалуйста, вообще, как у нас сейчас в принципе дела обстоят с миграцией, в том числе внутренней, то есть сколько у нас народа к нам приезжает изнутри России, и с внешней, те, кто приезжает из других стран?

М.С.: Если говорить про Югру, то у нас достаточно финансово благополучный регион, и, соответственно, по сравнению с другими регионами, конечно, больше к нам едут мигранты. Мотивация-то одна: люди хотят заработать денег – это нормально. Но нормально, когда люди приезжают к нам работать, зарабатывать и делать какие-то блага для нашей страны. Но вот система сегодняшняя, выстроенная по миграции, она, к сожалению, вылилась в то, что помимо людей, которые приезжают работать и зарабатывать, приезжает масса родственников, членов семьи, которые приезжают не работать на нашу страну, а получать социальные блага за счет нас, за счет жителей России, за счет жителей Югры. Фактически, скажу так – громкое, жесткое слово – паразитировать.

Считаю, что принцип должен быть здесь очень четко выстроен. Очень много общих фраз высказано, очень сильно размывается эта ситуация по мигрантам, отводится в сторону. Но принцип один: ты приезжаешь в нашу страну для того, чтобы работать – работай, получай достойную оплату за твой труд и езжай в свою страну, живи. Никаких социальных выплат из бюджета не должно быть за счет наших жителей мигрантам.

Д.Щ.: А они есть?

М.С.: Они есть.

Д.Щ.: Так.

М.С.: И, в принципе, деньги, которые бюджетные, они должны тратиться в первую очередь на жителей Югры, на жителей России. И если говорить о бюджетных тратах, то теоретически может быть, конечно, исключение по каким-то гуманитарным соображениям, какие-то иные исключения. А на сегодняшний момент мы видим, что то, что есть дыры в законодательстве, которыми пользуются предприимчивые диаспоры, мигранты, и фактически люди сюда приезжают для того, чтобы получать большие социальные выплаты из бюджета Российской Федерации за счет нас, за счет россиян.

Д.Щ.: Давайте конкретнее, что это именно и в каких примерно объемах мы это наблюдаем чисто в Югре?

М.С.: Я говорю только про Югру. Опять же, я мигрантов бы хотел разделить на две категории, даже, может быть, на три: то есть первая категория – это мигранты-неграждане Российской Федерации; вторая категория – это мигранты, которые вот буквально короткое время назад получили паспорта Российской Федерации и являются гражданами Российской Федерации. И на сегодняшний момент мы, конечно, озабочены тем, что у нас очень легко можно получить паспорт мигранту, приехавшему с территории Центральной Азии, и достаточно сложно, я вот буквально с этим случаем недавно сталкивался, допустим, даже из Беларуси человеку.

Если говорить о конкретных цифрах, мы сейчас предметно занимаемся этим вопросом, рассылаем запросы в ответственные департаменты Югры, и что мы имеем на сегодняшний момент. Вот за прошлый год в Югре было выдано порядка 16 тысяч паспортов мигрантам, которые стали гражданами Российской Федерации. Из них, обращаю ваше внимание, всего лишь 3,5 тысячи, я говорю порядок цифр не до последнего, а так, для понимания, всего лишь 3,5 тысячи – это паспорта были выданы людям, которые являются военнообязанными.

Д.Щ.: То есть это взрослые мужчины трудоспособного возраста.

М.С.: Да. То есть это те самые трудовые мигранты, про которых нам говорят то, что они должны приезжать и в экономику нашей страны вносить какой-то вклад и получать денежные вознаграждения за свою работу. То есть, соответственно, что получается. У нас получается: из 16 тысяч 12,5 тысяч – это как раз, видимо, мы сейчас в этом разбираемся, это вот родственники, дети, жены и так далее, и так далее, и так далее. То есть те, кто не приехали сюда зарабатывать и вносить плюс какой-то в экономику, а приехали сюда получать: старшее поколение какие-то пенсии, жены какие-то социальные выплаты. Очень много они работают не официально. То есть, соответственно, имеют статус малообеспеченных, семьи большие, и мы это видим.

Второй, скажем так, блок этих мигрантов – это мигранты-неграждане Российской Федерации. И на сегодняшний момент мы подали ряд запросов в департаменты, хотим разобраться, сколько у нас выделяется денежных средств Департаментом здравоохранения на помощь лицам: мигрантам-негражданам Российской Федерации на медицинскую помощь и гражданам Российской Федерации, которые получили паспорта за последние 3 года. Для понимания мы должны собрать аналитику. В Департамент социальной поддержки, социальный департамент такую же информацию и в Департамент образования.

С чем это связано? Это связано с тем, что у нас идут обращения от жителей Югры, которые недоумевают, почему на сегодняшний момент в школах учатся дети, которые не знают русский язык, почему на сегодняшний момент, придя в больницу, человек видит очень много людей, пациентов, скажем так, некоренных национальностей и зачастую, которые даже тоже не имеют возможности говорить на русском языке, и почему на сегодняшний момент человек, который жил всю жизнь в Югре, жил в России, он имеет меньше возможностей получить социальные, назовем их, блага, чем тот, который только что приехал. В силу того, что человек, который работающий, ему просто некогда ходить по, скажем так, чиновникам. А во-вторых, насколько я понимаю, существует целая система, в том числе и юридической помощи от диаспор, которые на системной основе работают и консультируют своих, скажем так, членов своих диаспор для того, чтобы получать социальные блага.

К сожалению, мы столкнулись с тем, что на сегодняшний момент на площадке Думы Югры этим вопросом никто не занимается, и в правительстве складывается такое ощущение, что левая рука не знает, что делает правая. Департамент социальный живет в своей парадигме, в своем бюджете; здравоохранение в своей парадигме, в своем бюджете; образование в своей парадигме, в своем бюджете. Мы сейчас хотим узнать четко, сколько нам обходится каждый обучающийся мигрант-ребенок: в школе, в детском саду. Потому что, пока мы проделываем этот путь, вот приходят ответы на запросы. Такие вещи возникают вопиющие. У нас есть такая выплата родившемуся в Югре, какие выплаты получают неграждане Российской Федерации – это совсем странно.

Далее, сейчас мы очень хотим получить ответ от Департамента здравоохранения, сколько родов было принято у неграждан Российской Федерации, то есть у мигрантов. Потому что, не секрет, есть схема, по которой они дотягивают до последнего, а потом в качестве неотложной помощи вызывают «скорую», едут в перинатальный центр, получают весь спектр перинатальных услуг, и кто за это платит? Дмитрий, за это платим мы с вами. На простой вопрос: а почему Департамент здравоохранения не взыскивает с этих пациентов те деньги, которые затратили на их лечение – разводят чиновники руками. Хотя есть механизм, он предельно простой. То есть за любое, скажем так, любую услугу медицинскую кто-то платит. За нас с вами, как за граждан Российской Федерации, как застрахованным обязательным медицинским страхованием в рамках программы ОМС, платит государство. Если мы хотим дополнительную помощь, платит добровольное медицинское страхование, страховая компания, для этого мы платим тоже.

Д.Щ.: В конце концов, каждый гражданин России со своей зарплаты немаленькую часть отдает в фонд, который ему как раз обеспечивает эту самую медицину и образование.

М.С.: ФОМС, то есть Фонд обязательного медицинского страхования нам оплачивает нам медицинскую помощь. Но приезжает гражданин иностранного государства, по каким-то кривым, мутным, скажем так, схемам получает медицинскую помощь, и чиновники разводят руки. В чем проблема? Окажите ему помощь, сохраните ему жизнь, как говорится, помогите, выручите, мы сердобольные люди. Но, когда он вылечился, ведите к судье, пусть судья разберется, если человек не может оплатить сразу же, стукнет молоточком, выпишет ему, скажем так, судебное решение на взыскание этой суммы. Даже если нет этой суммы у этого человека погасить, то он никогда больше в Россию не заедет, потому что у него будет долг. Это первый вариант.

А второй вариант – это будет прецедент, по которому все остальные подумают: а стоит ли так делать? За любое действие должна быть ответственность. А у нас сегодня есть такая, некая чиновничья безответственность, и это ужасно, на самом деле. Примерно такой же подход мы видим по Департаменту образования. У нас сегодня в школах масса детей учатся, которые являются негражданами Российской Федерации, и получают уровень образования в наших школах. Простой вопрос: а кто платит за их горячее питание, а кто платит за их образование? То есть любой ребенок сегодня, до любого ребенка сегодня доводится бюджетный рубль, для того чтобы он учился в школе. И вопрос: почему мы должны, как жители Югры, как граждане Российской Федерации, а это все оплачивается из регионального бюджета, оплачивать иностранцам эти услуги? Нам дают невразумительные ответы, что это якобы какие-то межправительственные соглашения. Хорошо. Если есть такие межправительственные соглашения, соответственно, федеральный бюджет нам должен это компенсировать. У меня нет ответа, что эти деньги компенсированы нам.

То есть, соответственно, из чего мы понимаем, что нам, жителям Югры, рассказывают, что у нас не хватает школ, что эти школы не на что ремонтировать, а с другой стороны, идут колоссальные деньги на обучение не наших жителей, даже не граждан Российской Федерации. И на все это смотрится спокойно, и почему-то никто вопросы не задает.

Я уже молчу о том, что чиновники палец о палец не хотят ничего сделать, чтобы выстроить систему, когда ребенок, не умеющий разговаривать на русском языке, не мог поступить в школу. Иди выучись, обучись, научись русскому языку, надо создать условия, чтобы была такая возможность, оплати эти уроки и иди в школу, учись и плати за эту школу. Родители должны, если это не граждане Российской Федерации, платить за обучение своих детей в наших школах, детских садах, потому что это будет правильно и справедливо по одной простой причине: поезжайте, попробуйте в любую страну мира, в Германию, где угодно, в любую страну, и придите в больницу, и чтобы вам оказали медицинскую помощь. В лучшем случае, окажут какую-то неотложную помощь, которая, ну, чтобы вас как-то стабилизировать. А потом скажут: «Оплати, друг дорогой, эту работу». Поэтому, на мой взгляд, нам надо здесь наводить серьезный порядок, и прямая ответственность в этом депутатского корпуса Думы Югры. Потому что мы отвечаем за бюджет нашего региона. И у нас получается, что где-то идет недосмотр бюджетного рубля, а где-то нам рассказывают, что не хватает денег на те или иные социальные программы. И здесь еще большой блок вопросов есть и пласт работы, которым мы будем продолжать заниматься. Мы сейчас этим вопросом занимаемся плотно.

Д.Щ.: Михаил, вопрос: вы же, наверное, общаетесь с коллегами из других регионов. А оно везде так? То есть по всей России, я не знаю, в Тюмени, в Екатеринбурге, на Ямале – это возможно? Приехать мигранту, устроиться так же в школу, так же прийти в больницу и так далее? То есть это вопрос федерального характера, или это регион каждый как-то себе поднастраивает под свое понимание ситуации и возможности?

М.С.: У нас есть разграничение полномочий: федеральных и региональных. То есть в соответствие, в рамках региональных полномочий каждый регион может, это не значит о том, что он делает, но он может поднастроить эту ситуацию. Как минимум, если возникают вопросы, которые не регулируются региональными полномочиями, представитель, чиновник департамента правительства Югры или любого другого региона, он должен обозначить эту проблему, и мы можем обратиться в федеральную Думу по изменению, либо в правительство, либо на министра, по изменению того или иного вопроса в федеральном законодательстве.

Но я вас уверяю, основная масса изменений – это наше региональное законодательство. И здесь есть еще второй фактор, о котором мы уже говорили, это финансовая обеспеченность региона. И регионы, у которых на это не хватает денег, они включают, как говорится, голову, чиновники, и выстраивают ситуацию… Приходится думать об этом. А я насколько понимаю, что в нашей ситуации, у нас, видимо, настолько большой бюджет региона, что наши ответственные чиновники, они имеют возможность не сильно, как бы это сказать более политкорректно, не сильно погружаться в этот вопрос и погружать в вопрос депутатов.

Я считаю, что здесь две стороны медали: первая сторона финансовая, вторая сторона – это как раз отношение людей к вопросу миграции. И мы поэтому с вами-то и разговариваем, что у нас люди сегодня возмущены наплывом этих мигрантов некоренных национальностей и вот этой несправедливостью, когда фактически человек, который живет здесь постоянно в Югре, имеет меньше социальных возможностей получения, ну, то есть по факту, может быть, возможностей одинаковое количество, но получает меньше помощи социальной, чем только что приехавший. Ну это неправильно.

Д.Щ.: Ваши предложения по этому поводу: что можно делать, какой спектр мер доступен региону для того, чтобы эту тему, как-то нивелировать проблемы и решить проблемы, или как-то как минимум двигаться в нужном направлении?

М.С.: Первый и основной вопрос: надо это осознать, что это нужно. И этот процесс, в том числе такими передачами и общением, как сегодня у нас. Второй вопрос, чем мы сегодня занимаемся, это провести анализ проблемы. То есть собрать информацию, а сколько в рублях, в копейках у нас, получается, это весит. Потому что при сегодняшнем понимании, нам никто об этом не может ответить, нам приходится самим собирать. Мы уже говорили о том, что левая рука не знает, что делает правая. И третий вопрос, блок, направление – это как раз выработать механизмы решения.

То есть, как минимум, я один сказал. Допустим, на примере перинатальных центров, на примере родовспоможения и так далее, на примере любой медицинской услуги, которая оказывается в наших клиниках государственных. Мигрант должен за нее платить – это решение вопроса. Есть у него деньги, нет у него денег, в любом. Если нет денег, у нас, извините, когда нет денег у гражданина России, работает судья, работает пристав, и как-то этот процесс налажен. А в отношении мигрантов никто это не делает. Потому что чиновник не считает нужным считать бюджетную копейку. Это неправильно.

И еще один такой фактор, который, на мой взгляд, как предложение можно рассмотреть, и мы это уже где-то частично обсудили: дети мигрантов должны платить за обучение в наших школах. То есть их родители должны платить за обучение в наших школах. Если нет никаких программ, то есть какие-то фонды, может быть, должны. За это не должен платить бюджет Югры в ущерб своим жителям. А следующим может быть предложение, наверняка они возникнут, нам надо сформировать массив информации, получить, потому что приходится, честно сказать, ее прямо запросами по капельке вытягивать из наших коллег из правительства.

Д.Щ.: Как вы относитесь к такой теме, как ценз оседлости, который бы позволил претендовать как минимум на социальные пособия и социальную помощь? Что касалось бы и, получается, мигрантов внешних и мигрантов внутренних, тех, кто приезжает в наш регион из других регионов.

М.С.: Такая практика у нас была. Я считаю, что эта практика оправдана. Я считаю, что мы живем в регионе с не совсем благоприятными климатическими условиями, приравненному к Крайнему Северу. А сегодня мы живем в такой ситуации, когда у нас уже два района уже и в арктической зоне. Поэтому действительно климат у нас такой, достаточно суровый, и не даром у нас существуют и коэффициенты на заработную плату северную районную. Поэтому я считаю, что при всех прочих, необходим ценз оседлости для получения любых социальных выплат из бюджета, естественно, с исключениями. Потому что, если это мигрант высокий специалист, то должно быть какое-то комиссионное решение, должна быть какая-то система, которая принимает решение, что – да – вот Иванов Иван Иванович, приехавший из Беларуси с семьей, или там из Эстонии, из Латвии, из Литвы, откуда угодно, он высококлассный специалист, и мы ему… То есть, вот, будет это через какой-то полис, будет это через… Этот механизм можно отладить, выработать.

На сегодняшний момент мы же имеем такую практику по северным районным коэффициентам, когда буквально вот короткое время назад мы приняли решение, что вот эти надбавки северные можно платить с первого года нахождения в Югре. Почему? Потому что нужно привлекать специалистов. У нас сегодня кадровый голод достаточно высокий, у нас очень высокая конкуренция между регионами. Допустим, многие говорят, медики или педагоги, а у нас есть сегодня дефицит кадров и у муниципальных государственных служб. Поэтому здесь, естественно, без перегибов. Но сам общий принцип ценза оседлости, я считаю, что он заслуживает внимания. И те деньги, которые люди зарабатывают в Югре, живя в Югре, или отчисляют в региональный бюджет, они должны работать, прежде всего приоритет должен быть жителям Югры. Эта практика есть в других регионах, я считаю, что...

Д.Щ.: У вас есть в планах вынесение подобного предложения в качестве законодательной или правотворческой инициативы на будущее?

М.С.: Мы на будущее очень серьезно этот вопрос проработаем, и я думаю, что он не лишен смысла. И мы будем думать о том, что, насколько, где его можно применить, но я думаю, что ценз оседлости, он должен быть.

Д.Щ.: Смотрите, если мы зайдем к этому вопросу немножко с другой стороны, можно ведь предположить, что логика тех руководителей исполнительной власти, которая регулирует всю эту тематику, состоит в том, что в России сейчас напряженка с рынком труда. И, может быть, они руководствуются тем, что они просто не хотят распугать мигрантов, потому что иначе у них возникнет еще больше проблем с кадрами внутри региона. Как вы считаете, если начать ужесточать требования к мигрантам, ужесточать миграционное законодательство и так далее, не возникнет ли у Югры дополнительных проблем с тем, чтобы найти кадры для таких базовых вещей, как стройка, например, где они во многом могут быть заняты? В ЖКХ, те же курьеры, о которых вы вносили уже предложение? То есть как вы смотрите на этот вопрос с этой стороны?

М.С.: У нас есть большая проблема, у чиновников, которые занимаются этими вопросами, то, что прослеживается тенденция того, что текут по течению, и никто не хочет на себя взять ответственность. Это самая любимая отговорка. То, что вот рынок труда, нет людей, на стройках нет людей и так далее. Дмитрий, мы же сегодня с вами уже выяснили: у нас из 16 тысяч всего лишь 3,5 тысячи – это те, которые могут работать на утрированно «стройках», где угодно. А 12,5 тысяч – это вот те, которые приезжают получать социальные блага. Это отработано сегодня в любых странах. Вот посмотрите страны, те же Эмираты, многие страны, можно перечислять их бесконечно, эти страны, когда выработана четкая позиция: ты приезжаешь к нам зарабатывать, ты зарабатывай, и уезжаешь к себе домой. Никаких ты не везешь туда ни детей, ни семей, ни родственников, ни родителей, ничего. Это достаточно сложно сделать.

И я вам больше скажу, что на сегодняшний момент получается очень интересная ситуация, что какой-то застройщик, прикрываясь красивыми словами о сложности по кадрам, а эта сложность, она есть, кадровый голод существует – это факт, но у нас система работает очень интересно: у нас никто не привлечен к ответственности из Департамента труда и занятости, который допустил такую систему с кадрами – первое.

Второе, застройщик только думает о своем кармане. Потому что ему чем дешевле, а сегодня уже и не так дешево стоят и мигранты, он привлек, заплатил им заработную плату, официально, не официально – это уже другой вопрос. И ему совершенно все равно, застройщику, то, что эта категория может получить здесь еще социальные выплаты. И, к сожалению, и чиновнику, который отвечает по этому вопросу, тоже все равно. Они не делают дифференциации мигрантов и жителей Югры, и граждан России. Ну так нельзя. То есть это полная безответственность за бюджетный рубль.

И сегодня эти мигранты дешевые — они не такие уже и дешевые, если посчитать все деньги, которые тратятся, в том числе на выплаты социальные, на семьи, на все эти пособия и так далее, и так далее, и так далее. И у нас получается, что, так, может быть, вы, грубо говоря, поднимите уровень оплаты труда? Тот же мигрант, он будет понимать, сидя у себя дома, что вот он приедет в Югру и получит там не 100 долларов, а 150, потому что они все равно будут считать в долларах. То есть есть еще один фактор, то, что у нас девальвировалась валюта, и он у себя в долларах получает меньше. То есть здесь такой, комплексный подход.

Но мы сегодня говорим только в разрезе того, как мы относимся к людям, приезжающим как бы работать и зарабатывать, а по факту выгребающим социалку из нашего бюджета за счет нас. Мы-то говорим про это. Поэтому я считаю, что, если мы здесь наведем порядок, мы не уникальны. У нас живут такие же люди, как везде, только более талантливые. Но, если мы наведем порядок в государственной системе, когда чиновник будет заинтересован выполнять свои государственные функции, за которые он получает заработную плату, и когда будет выстроена система и законодательства, и правоприменения, что мигрант, он просто может только приехать. Есть один из вариантов же, что приглашает какая-нибудь компания, «А+Б», строительная, и она полностью несет ответственность за этого мигранта. И нельзя, приехав в компанию» А+Б», пойти и работать каким-нибудь таксистом в компании «ГДЕ» и так далее. Поэтому здесь у нас очень много любят говорить про рынок, то, что он сам все отрегулирует и так далее, ну включайте рыночные механизмы и в этот процесс. Дайте человеку, заинтересуйте его заработать, он будет приезжать и зарабатывать.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо. Спасибо. У нас время наше подошло к концу, но я думаю, что эта тема у нас неисчерпаемая, мы к ней будем возвращаться еще не один раз, а может быть, и не один десяток раз. Спасибо, Михаил. Михаил Селюков был у нас в гостях в «Особом мнении» – это депутат Думы Югры. В следующий раз так же встретимся, может быть, через месяц и поговорим о чем-то еще. Может быть, о мигрантах снова или о каких-то других вопросах, которые касаются сейчас югорчан. Тем более, что у нас новый губернатор, может, будут у нас еще какие-то темы. Спасибо вам, Михаил. До свидания.

М.С.: Спасибо, Дмитрий. До свидания.