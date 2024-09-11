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Равиль Янмаев: «Даже если на выступление придет шесть человек, покажите им, на что способны»

Интервью с фронтменом группы «Космопорт 17» из Сургута − о влиянии города на их музыку

Равиль Янмаев: «Даже если на выступление придет шесть человек, покажите им, на что способны»
Фото спикера

Сургутская музыкальная сцена продолжает удивлять своими талантами. Одним из ярких представителей сферы является группа «Космопорт 17». Ее фронтмен Равиль Янмаев вместе с командой создает музыку, которая находит отклик у слушателей далеко за пределами региона. В интервью с корреспондентом siapress.ru исполнитель поделился историей создания группы, особенностями их стиля и тем, с какими трудностями они сталкиваются на пути к успеху.

– Как появилась идея создания группы «Космопорт 17»? Что стало источником вдохновения для ее названия?

– Никогда не задумывался над идеей создания. Мы писали музыку в школе с другом, была группа, потом он захотел писать что-то более серьезное в плане текста и жанра, а я поступал в универ и как-то не грезил особо этим. Потом, уже в универе, вернулся к музыке, появилось музыкальное окружение: стали писать рэп, но параллельно записывал в «стол» минусовки, демки и тому подобное.

А в конце моего второго курса решили с нашим басистом Жорой и компанией сходить на концерт одной популярной группы. В итоге получили заряд мотивации и толчок к тому, чтобы играть свою музыку на сцене. А с названием все просто, оно взято из песни двух любимых групп на тот момент, там было что-то вроде «…с пацанами космоспорт». Ну и пошло-поехало.

– Как родился ваш уникальный стиль? Чем вдохновлялись в начале пути?

– Интересный вопрос. Не сказал бы, что наш стиль какой-то уникальный, но мы к нему стремимся. Раньше при старом составе была какая-то странная синергия, все любили, слушали и пытались привнести в группу разные жанры, и как-то так родился наш звук.

Сейчас так же, нет какого-то намерения «родить» что-то оригинальное, хотя и пытаемся иногда, экспериментируем с жанрами, развиваемся как музыканты, наверное. А насчет вдохновения – да все что вокруг. Если брать других музыкантов, то их достаточно много, ведь нас в группе семь человек.

– Какие трудности возникали в самом начале вашего творческого пути?

– Начало творческого пути − одна большая трудность. Ты не умеешь петь, не умеешь интересно держаться на сцене, не играешь на гитаре как Джон Фрушанте, не знаешь как вся эта система по выпуску и продвижению материала работает, где выступать, где найти людей, которые придут на твой концерт и так далее. Но ты просто берешь и делаешь, так в любом деле, наверное, зачем-то ведь ты захотел это делать.

– Влияет ли Сургут и ХМАО на вашу музыку и тексты?

– Скорее влияют ситуации и окружение, которые происходят в Сургуте, либо в ХМАО. Есть несколько строчек, косвенно затрагивающие наш город и другие города, даже континенты и страны.

– Как вы считаете, что делает вашу музыку особенной? Чем она цепляет слушателей?

– Я думаю любую музыку делает особенной синергия между слушателем и музыкантом. И особенной эта музыка будет лишь для них, потому что один вложил эмоции и чувства, какие-то силы, переживания и мысли о чем-то, а другой это послушал и нашел в себе что-то похожее. Бывает, конечно, и обратная ситуация, все это индивидуально. Я, например, не нахожу ничего в некоторой музыке, хотя и привычно слушаю очень много разного. Это не проблема ни для музыканта, ни для меня, у него есть люди, которые его понимают. У меня есть другая музыка, которую понимаю я, вот и все.

Мы получаем много положительных отзывов от людей с разных городов и стран, из чего можно сделать вывод, что наша музыка для кого-то, как и для нас самих – особенная.

– Можете описать процесс написания песен в группе? От задумки до готового трека.

– Все начинается либо с текста, либо с мелодической гитарной партии, которая задаст настроение и идею всей песне. Потом на репетициях все придумывают партии на свой инструмент, пробуем вместе играть, можем даже выступить с новой песней. После все это соединяем в записи, а дальше идут механические процессы сведения и выпуска. Но такой идеальный процесс происходит не всегда, на любом этапе может что-то произойти, что затормозит либо вообще прекратит работу с песней. Не каждый день же шедевры выпускать.

– Как вы считаете, как изменилась музыкальная индустрия в Сургуте и регионе за последние годы?

– Изменилась очень сильно. Наверное, в лучшую сторону, хотя может это я просто не следил раньше за всей этой музыкальной индустрией. На самом деле появилось много крутых групп и артистов. Они самобытные, интересные, и у них есть азарт и желание развиваться. Вместе с этим появилась и конкуренция. До уровня Тюмени, Екатеринбурга и других крупных городов, конечно, еще не дотягиваем, но не думаю, что на это уйдет много времени.

– Планируете ли вы развивать свое творчество за пределами Сургута?

– Уже развиваем, мы давали концерты в других городах, знакомились с местными музыкантами. С тюменцами записали и выпустили совместную песню, пытаемся сейчас пробиться на фестивали разного уровня.

Выйти за пределы региона на самом деле не сложно, но нужно приложить кратно больше усилий, особенно с тем, что происходило у нас в Сургуте раньше. Зная, что у нас в городе три-пять групп, которые на плаву и в хорошей форме, мы в какой-то момент не были готовы к тому, что в том же Екатеринбурге их 15-20, в том числе и похожих на нас. Ну и тут, как и в любой сфере, начинается соревновательная часть, а в нее нужно вкладывать время, силы, деньги. И это я говорю только про продвижение, а не про саму музыку. Все зависит от вас, никто в здравом уме запрещать развиваться и делать концерты в других городах вам не будет. Даже если на выступление придет шесть человек, покажите им, на что способны.


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Сегодня в 14:31, просмотров: 103, комментариев: 0
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