Директор «СПОПАТа» – о сегодняшнем состоянии транспортной реформы

Транспортная реформа, стартовавшая более года назад в Сургуте, продолжает оставаться актуальной темой для горожан. Несмотря на активное развитие маршрутной сети, в городе по-прежнему остаются нерешенные вопросы, касающиеся обновления подвижного состава и улучшения инфраструктуры. О том, как сегодня работает система общественного транспорта и какие дальнейшие шаги планируются для повышения ее эффективности − рассказал корреспонденту siapress.ru директор АО «СПОПАТ» Александр Попов.

− Прошло более года после начала транспортной реформы. Как вы оцениваете текущее состояние транспортной сети и какие еще шаги необходимы для ее улучшения?

− Маршрутная сеть − это своего рода живой организм, который постоянно развивается. Независимо от того, насколько удачна или неудачна реформа, всегда остается место для улучшений. Это подтвердилось и на практике: после запуска базовой маршрутной сети в ответ на обращения жителей города были добавлены два маршрута − 27 и 37. В марте 2024 года дополнительно добавили еще три − 28, 28а и 29. В том числе сейчас идет разработка коррекции трассировок маршрутов 10, 99 и 36. Это постоянный процесс, так как появляются новые микрорайоны, есть матрицы корреспонденции − это перемещение пассажиропотока. В целом, на сегодняшний день базовая маршрутная сеть работает неплохо. Да, она предусматривает определенные пересадки, это допускается всеми возможными нормативами федерального министерства транспорта. Но при этом есть куда еще двигаться − как по количеству автобусов, так и по их движению.

− Вы упомянули новые микрорайоны, где также нужны автобусы. Но остаются проблемы в густонаселенных районах города. Что вы можете сказать по этому поводу?

− Здесь нужно четко разделять одного от другого. Есть трассировка маршрутов, которая так или иначе захватывает все районы города. И есть обеспеченность пассажирским транспортом. К сожалению, даже по сегодняшним меркам у нас и у ряда перевозчиков, есть проблемы с изношенностью подвижного состава, который может выходить из строя. А это может приводить к нарушениям регулярности движения.

В большей степени, на мой взгляд, названная проблема и является той причиной, по которой люди недовольны транспортной сетью. «СПОПАТ» работает над этим: в 2024 году появилось 40 новых автобусов, и мы продолжаем обновление парка. Но в общих чертах, сама маршрутная сеть соответствует сегодняшним нормативам, которые, повторюсь, предписано федеральным законодательством, и покрывает все районы города.

− Сколько автобусов сейчас необходимо, чтобы покрыть потребности?

− Если говорить в разрезе «СПОПАТа», то на данный момент нам нужно минимум около 72 единицы подвижного состава, которые уже превышают нормативный возраст эксплуатации в семь лет. Мы никогда не скрывали этого, есть машины 2006 года, 2008. Но с правильным подходом к обслуживанию, эти средства до сих пор выходят на линии.

Конечно, мы хотим их заменить, тем более что с ними периодически что-то происходит, а это вытягивает дополнительные траты из бюджета предприятия. Ко всему прочему, не стоит работать в коэффициенте − единица. Нам нужен резерв из 10-12 автобусов для замены на случай обслуживания. В общей сложности, нам нужно примерно 82-84 единиц.

− Удалось ли оптимизировать затраты и повысить эффективность работы?

− И да, и нет, скажу честно. Мы пошли путем более правильного составления графика движения, убрав холостые рейсы. Раньше были, например, такие случаи, что рейс начинался где-то в 4:40 или заканчивался в 23:40, когда по нему фактически никто не ездил. В этой части откорректировали расписание. Нам удалось выйти на определенную экономию, оптимизацию. Мы очень хорошо выиграли в количестве подвижного состава, увеличилось количество перевезенных пассажиров. Однако, расходы на топливо и запчасти постоянно растут, поэтому мы ищем баланс между экономией и эксплуатационными затратами. Условия рынка нас не сильно щадят, приходится тратить больше денег, чем хотелось бы. Но мы не стоим на месте. Мы планируем развивать газомоторную технику, что экологично и экономически выгодно.

− Не могу не упомянуть скандал, произошедший в мае между вами и «Центром». Как сейчас обстоят дела?

− Сейчас все стабильно. Прошло время, все успокоились. Здесь надо правильно понимать ситуацию, потому что каждый руководитель болеет за вверенное ему предприятие. Были причины поведения каждого участника. Предприятию очевидно не хватает денег, более 300 сотрудникам нужно платить деньги, обсуживать парк, налоги… Конечно, я дорожу каждой копейкой. У другой стороны тоже были причины требовать больше. Наверное, мы перешли в какой-то спор, каждый защищал свое предприятие. Но сейчас мы по-прежнему в партнерских отношениях. Немного пересмотрена маршрутная сеть. Тем не менее «Центр» закрывает маршруты 61, 49 и три − пригородного значения. Я считаю, что это даже не конфликт, но он исчерпан. Мы неоднократно садились за стол и обсуждали волнующие вопросы. Ситуация, в целом, простая и локальная: не совсем договорились в моменте о тарифе. Сейчас все находятся в равных условиях.

Более подробнее о конфликте с «Центром» − в интервью siapress.ru.

− Ожидаются ли новые поставки автобусов в ближайшее время?

− Да, обновление планируется. В первой половине 2025 года мы рассчитываем получить новые автобусы, в основном на газомоторном топливе. Точные сроки и количество пока назвать не могу, все зависит от текущей экономической ситуации и возможностей бюджета.

− Какие еще проблемы остаются под пристальным вниманием и как планируется их решать?

− Одна из основных проблем — пробки на дорогах. Это действительно мешает как перевозчикам, так и пассажирам. Я с марта активно поднимаю вопрос о выделенных полосах для общественного транспорта. Это важно для развития и эффективного функционирования общественного транспорта. Есть уже наработки и определенные улицы, которые можно использовать для выделенных полос. Мы будем обсуждать это на комиссиях и стараться донести информацию до горожан.

− Помимо выделенных полос, интересно также узнать ваше мнение о планах по строительству объездных дорог. Например, такую хотят построить за железнодорожным вокзалом. Сильно ли это повлияет на ситуацию с пробками?

− Это, конечно, повлияет, но с нюансами. Если часть автомобилей уйдет на окружные дороги, это будет хорошо. Но если общественный транспорт будет вынужден ездить по этим дорогам, это может создать сложности, так как там нет большого пассажиропотока. Инфраструктура для нас будет сложной. Поэтому разгрузка дорог за счет объездных путей для частного транспорта — это прекрасно, но для общественного транспорта такая разгрузка не всегда хороша.

− Реформа вызвала много эмоций со стороны граждан. Как сейчас реагируют люди? Часто ли к вам обращаются? Стало ли меньше или больше жалоб?

− По-разному. На самом деле несмотря на то, что я работаю в «СПОПАТ» всего восемь месяцев, последнее время мы начали получать слова благодарности за новые автобусы — «НЕФАЗы» и «ЛиАЗы». Например, недавно пришло коллективное обращение с просьбой поощрить водителя 110-го маршрута за хорошее поведение и вежливость. Это, конечно, приятно. Но есть и негатив, который может быть как обоснованным, так и необоснованным. Например, когда техника ломается и не приезжает по расписанию, люди пишут жалобы. Мы стараемся не допускать таких ситуаций, но они возникают.

Бывают и жалобы на водителей, но у нас в автобусах есть камеры, и не всегда жалобы подтверждаются. В общем, реакция разная, но позитивных отзывов тоже немало.

− Какие планы по внедрению новых технологий для улучшения общественного транспорта?

− Планы есть, и технологии тоже. Есть решения как для нас, перевозчиков, так и для пассажиров. Например, в Москве тестируется программа автоматизированного распределения водителей на графике движения, и мы ожидаем ее выхода в декабре.

Планируем использовать автоматизированный модуль составления расписаний, который будет оперативно подстраиваться под текущую обстановку, что улучшит качество обслуживания. Есть также планы по внедрению системы оплаты по QR-коду и электронных путевых листов.

− А как сургутяне восприняли встроенные терминалы оплаты?

− Терминалы были приняты хорошо. Даже старшее поколение быстро к ним привыкло. Многие просят установить терминалы там, где их нет, так как это удобно. Вместо того чтобы пробиваться к водителю, особенно в часы пик, люди могут спокойно оплатить проезд на каждой стойке.

− Сколько маршрутов уже оснащено бесконтактной системой оплаты?

− Сложно сказать точно, так как автобусы не привязаны к конкретным маршрутам и могут менять их каждый день. Но могу точно сказать, что скоро все автобусы будут оснащены бесконтактными системами оплаты.

− Вы говорили, что с водителями также проводится работа. Она касается только профилактики ДТП?

− У нас есть регулярные и внеочередные инструктажи, предписанные законодательством. Мы также сформировали сильную команду БДД, которая занимается профилактикой дорожно-транспортных происшествий. С апреля у нас значительно снизилось количество ДТП. Мы также повысили зарплаты водителям, что привлекло к нам новых сотрудников, и теперь мы можем выбирать лучших.

− Какая ситуация сейчас с водительским составом?

− Сегодня у нас 180 водителей, и люди продолжают приходить. В среднем, я подписываю пять-шесть заявлений в неделю. Нормативное заполнение штата — 220 человек, так что мы движемся в нужном направлении.