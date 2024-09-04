Юрист рассказал, как изменится налог на доходы при продаже недвижимости в 2025 году

В России с 2025 года будет действовать прогрессивная шкала ставок по НДФЛ. Это означает, что величина налога к уплате будет зависеть от размера рассчитанной налоговой базы. О том, как будет выглядеть алгоритм уплаты НДФЛ при продаже жилья корреспонденту siapress.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

– Что нового в законе?

– С 2025 года налог на доходы физлиц при продаже недвижимости будет рассчитываться по новым правилам. Поскольку со следующего года действует прогрессивная шкала ставок по НДФЛ, величина налога к уплате по общему порядку зависит от размера рассчитанной налоговой базы (разницы между суммой дохода, полученной по договору купли-продажи, а также расходами, связанными с приобретением недвижимости и величины имущественного вычета).

Во-первых, если налоговая база от продажи недвижимости не превысит 2,4 миллиона рублей, ставка НДФЛ остается прежней – 13%, а в остальных случаях будет применен повышенный ее размер – 15%.

Во-вторых, при расчете НДФЛ при расчете полученного дохода от продажи недвижимости принимается текущая кадастровая стоимости объекта, умноженная на коэффициент 0,7. Субъекты РФ с 2015 года вправе увеличить на своей территории данный коэффициент до 1.

В-третьих, минимальный срок владения объектами недвижимости, при которых НДФЛ не будет взиматься остается прежним: три года (право собственности получено в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника и так далее) и пять лет для всех остальных случаев.

– Какие ограничения существуют на величину имущественного вычета при продаже различных видов недвижимости?

Величина имущественного вычета остается неизменной и не превышает одного миллиона рублей при продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых домов, дач, земельных участков (долей в перечисленной недвижимости) и не более 250 000 рублей – при продаже других объектов недвижимости (апартаментов, гаража, иных нежилых помещений, машино-мест и другое).

– Для каких лиц есть исключения при перепродаже недвижимости?

– От уплаты НДФЛ при перепродаже объектов жилой недвижимости освобождены лица, являющиеся родителями (усыновителями) не менее двух детей, не достигших возраста 18 лет (24 лет, если дети обучаются в образовательных организациях по очной форме), при условии, что кадастровая стоимость проданного объекта жилой недвижимости независимо от размера продаваемой доли не превысила 50 миллионов рублей.

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