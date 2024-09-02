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Новости

  • ​Производитель выступил с опровержением информации о свинце в корме Chammy

    ​Производитель выступил с опровержением информации о свинце в корме Chammy

    Сегодня в 17:11
    17 0
  • ​Производитель выступил с опровержением информации о свинце в корме Chammy

    ​Производитель выступил с опровержением информации о свинце в корме Chammy

    Сегодня в 17:11
    17 0
  • ​Огнеборцы ХМАО потушили крупное возгорание бани и жилого дома

    ​Огнеборцы ХМАО потушили крупное возгорание бани и жилого дома

    Сегодня в 16:25
    111 0 
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Алексей Гулякин: «Я остаюсь в Сургуте, чтобы вернуть людям деньги»

Сургутский ресторатор открывает новые точки, чтобы погасить долги перед инвесторами

Алексей Гулякин: «Я остаюсь в Сургуте, чтобы вернуть людям деньги»
Фото спикера

Ресторатор Алексей Гулякин планирует открыть новую точку в Сургуте, несмотря на финансовые трудности и потерю предыдущих бизнес-проектов. В интервью с корреспондентом siapress.ru предприниматель поделился своими взглядами на дальнейшее развитие своих проектов в условиях угроз со стороны инвесторов.

– В интернете появилась новость, что вы планируете открыть гриль-кафе. Можете рассказать подробнее? Сколько денег потребуется на реализацию вашей идеи?

– Мы готовимся к запуску. Завтра будет техническое открытие. Помещение нашли буквально пять дней назад. Хотел запуститься к первому сентября, но из-за нехватки денег на продукты запуск переносим на завтра. Сейчас продал гастроемкости, у меня появилось пять тысяч рублей. Куплю несколько куриц и бургерные булочки. Люди также вносят депозиты. Потом они смогут использовать эти деньги, когда придут в кафе – вычтем их из суммы чека. Таким образом, набралось еще около 15 тысяч. На ремонт будем вкладываться из выручки. Плюс расходы на дорогу – маршрутка туда-обратно стоит 320 рублей. Сейчас арендую машину.

– Правильно ли я понимаю, что вам помогают простые люди?

– Да, можно сказать, что это депозиты. Они придут в кафе и потратят эти деньги, а я на них куплю продукты. Буквально через пару часов поеду за покупками и буду делать заготовки.

– Будете создавать списки людей, которые вас поддержали?

– Мне помогают и просто по желанию, не для того, чтобы «наесть» депозит. Кто-то просто поддерживает, понимая ситуацию. Но в основном я всех знаю. Это либо инвесторы, либо бывшие сотрудники. Из 13 поддержавших 11 человек – это те, кому я должен денег. Ну и пара друзей. Такая вот ситуация.

– Как обстоят дела с вашими старыми проектами: пельменными, блинными?

– В январе, когда случилась ситуация с инвестиционными задолженностями, все точки перестали быть моими, так как партнеры и сотрудники забрали их себе. Сейчас у меня нет действующего бизнеса, но я пытаюсь его вернуть. Однако пока у меня нет ни ресурсов, ни возможности. Планирую заработать на гриль-кафе и вложиться в возврат того, что принадлежит мне по праву.

– То есть некоторые точки теперь вам не принадлежат?

– Временно не мои, да. Например, точку на Комсомольском проспекте забрал себе партнер, который «кинул» меня. Я пытаюсь вернуть ее, так как много подозрительного в том, как она ему досталась. Еще две другие точки отошли моей бывшей сотруднице, которая была директором фирмы. Она использует их для погашения долгов фирмы. По факту у меня сейчас ничего нет. Подрабатывал кейтерингом, это никуда не делось. Планировал заниматься консультациями и продажей своего меню в виде готовых решений, но решил вернуться к традиционному формату и открыть кафе.

– Какие у вас планы на будущее?

– Блины – это тема такая, которая сейчас довольно прибыльна. Пельменные, рюмочные, гриль-кафе, караоке комнаты, фудхолл – тоже. Все это очень интересно показало себя. Но пока вот сосредоточен на гриль-кафе. Посмотрим, либо я заберу все точки обратно и продолжу свою блинную империю, либо соберу франшизу по гриль-кафе и буду скупать у людей бывшие шашлычки и превращать их в модные точки. Но есть один нюанс.

– Какой нюанс?

– Вчера, еще до того, как мы успели открыться, один из агрессивных инвесторов уже начал мне угрожать. Поэтому, как бы я ни хотел, и как бы люди ни поддерживали меня, есть несколько человек, которые просто «гоняют воздух» – угрожают и мешают работать.

Пока что они еще ничего конкретного не сделали, но ситуация такая существует. Если еще пара подобных инцидентов произойдет, я просто прекращу свою деятельность. Сил может не хватить, потому что уже и так делаешь все возможное.

Люди говорят: «Мы не дадим тебе работать». Ну, ради бога, пусть не дают. Уеду в Таиланд, буду там отдыхать. Дело в том, что эти кафе я открываю не только для себя, а чтобы погасить долги. По сути, мне эти заведения особо и не нужны – я мог бы зарабатывать другими способами. Но поскольку я человек честный и понимаю, что многие вещи были сделаны по ошибке, я продолжаю здесь оставаться и открывать новые заведения, чтобы с их помощью вернуть деньги людям. Если кто-то будет мешать мне открывать эти кафе – они будут препятствовать и тем, кто ждет от меня выплат. А я собираюсь отдавать долги и делаю все возможное для этого. Может быть, это всего лишь пустые угрозы…


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Сегодня в 16:23, просмотров: 123, комментариев: 0
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