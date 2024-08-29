Интервью с психологом о том, как подготовить ребенка к школе и помочь ему справиться с первыми трудностями

В преддверии учебного года многие родители задумываются, как правильно подготовить своего ребенка к учебе, помочь ему адаптироваться в новом коллективе и поддерживать мотивацию. В интервью с клиническим психологом Людмилой Горловой обсудим, как создать комфортные условия для успешного старта обучения.

– Как родителям определить готовность ребенка к школе? Есть ли признаки, которые могут указывать на возможные трудности? Какие основные навыки должен иметь ребенок перед поступлением в первый класс?

– Чаще всего родители считают, что готовность к школе – это умение читать, писать и считать. И стараются научить этому ребенка. Но зачастую дети овладевают этими навыками, приходят в школу, и им становится неинтересно. Основным показателем готовности к школе является наличие произвольности: когда ребенок может самостоятельно собраться, спланировать, совершить какие-либо бытовые действия без помощи взрослых, соблюдает дисциплину, обладает усидчивостью, может действовать по инструкции.

К семи годам у ребенка появляется познавательный мотив, он пытается понять, как что-либо устроено, зачем и так далее. Также формируется интеллект: понимание, концентрация внимания, речь, навыки самообслуживания, способность овладевать знаниями.

Тут еще важно обратить внимание на такой момент: ребенка чрезмерно готовят к школе и создают важность события. «Вот, ты теперь ученик, тебе надо быть готовым». Этим они накладывают на него ответственность, вследствие чего ребенок начинает бояться школы. Пугать его не надо, лучше заинтересовывать новыми знаниями и знакомствами.

Стоит также обратить внимание, если у ребенка эмоциональная нестабильность, хромает память и внимание. Такому ребенку будет сложно в новой обстановке сосредоточиться на обучении. Излишняя привязанность к родителям тоже может помешать быстрой адаптации ребенка к школе, вызвать невроз.

– Как можно помочь ребенку справиться с тревогой или страхом перед школой и новым коллективом?

– Начинаем готовиться заранее. Вместе идем выбирать школьный рюкзак, причем ребенок должен сам определиться с этим аксессуаром. Родители смотрят на качественные характеристики и параметры, а ребенок из этих моделей выбирает по своему вкусу. То же самое с канцелярскими принадлежностями, формой. И важно поощрять, говорить, что ему идет этот наряд, что в школе обязательно появятся новые друзья, и что он узнает много нового и интересного. Не надо паниковать и жалеть ребенка: «Как же ты в школе будешь сам со всем справляться». Так у него формируется тревожность.

Следим за своими эмоциями. Если я тревожусь, значит и ребенок будет тревожиться. Если я создаю суету – у ребенка будет волнение. Смотрим, где нужна поддержка. Мы (родители) его опора. Если ребенок шел в школу с вами и притормозил немножко, то стоим сзади и ждем, даем ему возможность сориентироваться. А не толкаем или тянем его с криками.

На линейке 1 сентября дети часто теряются и плачут. Потому что много незнакомых людей, появляется растерянность. И лучше родителю заранее рассказать о своем празднике знаний, показать видео, фото, подготовить ребенка.

– Какие советы вы можете дать родителям по развитию социальной адаптации ребенка перед началом учебного года?

– Чаще всего адаптация протекает быстро у детей, которые живут в большой семье, у которых много друзей, общения. Сложнее всего тем, кто не ходил в дошкольное учреждение, не посещал индивидуальные занятия и не привык находиться в коллективе. В среднем процесс адаптации длится два месяца.

Поддерживаем ребенка. Если он приходит из школы и жалуется на что-то – не допускайте обесценивания. Он выражает свои эмоции, постарайтесь его понять, принять его ситуацию, сохранить уровень доверия. Нужно выслушать и попробовать выяснить обстоятельства, при которых произошла ситуация.

Следим за здоровьем ребенка, в первую очередь соблюдаем режим. Его нужно начинать выстраивать заранее, чтобы к началу сентября он уже устоялся. Дисциплинировать ребенка: проснулся, почистил зубы, заправил постель.

Если ребенок не рассказывает о том, что происходит в школе, сами спрашивайте его, что интересного было за день, что узнал нового. Когда он начинает вспоминать учебный материал, это действует как повторение.

Не надо навязывать свою помощь с уроками – так мы формируем у него беспомощность. Можно спросить: «А что ты сделал? В чем нужна помощь?»И он показывает, что сделал сам, а где у него проблема. И тогда уже можно вместе искать решение.

Нельзя приучать ребенка делать домашнюю работу сначала на черновике, а потом на чистовике. Во-первых, это как минимум в два раза увеличивает время выполнения домашней работы. А, во-вторых, это приводит к тому, что ребенок будет бояться сделать ошибку. Он должен ошибаться и учиться видеть эти ошибки, чтобы исправлять их.

Обязательно объясняйте ребенку, когда в школе можно пользоваться телефоном.

Отдельное внимание уделите игрушкам, которые дети несут в образовательное учреждение. Задайте ребенку вопросы, готов ли он делиться, если с игрушкой что-то случится, что он будет делать.

«Детей много, а игрушка интересная, если она ценная для тебя – давай оставим ее дома. Если ты можешь ею делиться – бери и играй на перемене», − например, можно сказать так.

Как правило, дети берут игрушки в детский сад или школу в качестве поддержки: я не один. И если она ему очень важна, то пусть возьмет и соблюдает правила игры с ней – достает только в определенное время, между уроками.

– Что делать родителям, если ребенок категорически отказывается идти в школу? Какие действия необходимо предпринять родителям первоклассников и детей, которые уже ходят в школу?

– Если ребенок отказывается от школы, то ищем причины. Это может быть страх нового, неуспешность среди сверстников, конфликты (как с детьми, так и со взрослыми), или ему просто не интересно. По каждому пункту необходимо тщательно разбираться. Не стесняйтесь обращаться к психологу, чтобы избежать возможных дальнейших осложнений в обучении. В норме ребенок ищет общения в новой учебной среде. Со страхом проще всего: он «лечится» знаниями и смелостью.

Для «бывалых» школьников советую плавно входить в новый учебный год. Ближе к сентябрю начать повторять пройденный материал за предыдущий год, просматривать тетради, стимулировать умственную деятельность. Можно и стихи учить, чтобы активировать функцию памяти. Читать книги и пересказывать, решать задачки.

Обсуждение некоторых школьных ситуаций поможет ребенку ориентироваться в обстановке и принимать быстрее решение. При этом обсуждайте не только негативные истории, а чаще − позитивные. Так будет больше нужного интереса к созиданию, а не к разрушению.

– Как родителям поддерживать мотивацию ребенка в течение первого года обучения?

– Обсуждаем, зачем он ходит в школу. Каждый предмет стараемся перевести в жизнь: как и где ему могут пригодиться эти знания. Говорим, что, когда он изучит разные предметы, то поймет, что ему интересно и куда дальше двигаться в своей профессии.

В начальной школе ребенок учится для своих родителей, чтобы им гордились мама и папа. На первых этапах можно создавать положительные эмоциональные подкрепления (походы в кино, парк и т.п.). Но если у ребенка что-то не получается, то родителям нужно набраться терпения и попробовать объяснить еще раз. Но чаще лучше не вмешиваться в учебный процесс со своими знаниями. Это может нарушить принцип обучения, который предлагает учитель. А это, кроме растерянности от новой информации, будет снижать авторитет учителя. Тогда сформируется другая проблема: учитель не прав, он мало знает, мама/папа знает больше.

– Что делать родителям, если ребенок сталкивается с первыми трудностями в школе, например, с конфликтами с одноклассниками или трудностями в учебе?

– Первая трудность чаще всего − страх ошибки. И тут задача − научиться делать эти ошибки правильно, формировать опыт познания.

Другой проблемой может стать чрезмерная родительская забота. Она выражается в помощи или контроле выполнения ребенком домашних заданий. Но таким образом у него может сформироваться комплекс выученной беспомощности: я не умею, я не знаю.

Родители чрезмерно и постоянно помогают делать уроки, и в итоге ребенок нервничает, начинает хромать успеваемость, появляется тревожность, снижается самооценка. Как результат − невроз или психосоматическое заболевание, которые придется лечить с помощью препаратов, но при этом не будет решаться психологическая проблема. Ребенок вернется в школу, и все начнется заново и будет нарастать снежным комом.

Конфликты тоже нужно различать: есть ссора между детьми, а есть буллинг. И тут мы подсказываем, когда необходимо обратиться ко взрослому за помощью.