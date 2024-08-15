Главный генетик Югры рассказал, почему дети рождаются с мутациями

В ХМАО за последние полтора года на свет появилось 27 новорожденных с генетическими заболеваниями. О том, что такое мутация, из-за чего дети рождаются с пороками и как обстоят дела по этому вопросу на 2024 год в округе ‒ корреспонденту siapress.ru рассказал заведующий медико-генетической консультацией Центра охраны материнства и детства Лев Колбасин.

‒ Что такое «мутация» во врачебной практике?

‒ На сегодняшний день термин «мутация» в клинической практике устарел и постепенно вытесняется новой терминологией, когда принято говорить не о мутациях и полиморфизмах, а о так называемых «вариантах», которые бывают патогенными, вероятно патогенными, нейтральными и так далее. Самому термину уже более 100 лет. Гуго де Фриз определял мутацию (латинское mutatio «изменение») как стойкое изменение генома, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма. В результате меняется последовательность нуклеотидов в конкретном гене, и белок, кодирующийся этим геном и выполняющий определенную функцию в организме, модифицируется. Вследствие этого организм либо утрачивает какие-либо функции, либо приобретает новые.

‒ Почему дети рождаются с мутациями? На это влияет образ жизни родителей, гены, или еще что-то?

‒ Патогенные варианты (мутации) генома могут приводить к развитию генетических болезней. Важно понимать, что генетические заболевания могут передаваться как по наследству (от родителей к детям), так и образовываться в результате влияния внешней среды (радиационное излучение, вирусные болезни, ультрафиолетовое излучение и так далее), их называют мутации de novо. Массовый поиск мутаций или вариантов у новорожденных в рамках государственных скрининговых программ обследования в стране в целом, и в ХМАО в частности, пока не осуществляется. И в мире, и в России, идут пилотные научные проекты по секвенированию (прочтению) экзома у новорожденных, которые показывают как преимущество этих методик, так и их ограничения для использования в широкой практике.

В то же время все новорожденные нашей страны, и Югры в том числе, с 1 января 2023 года обследуются посредством расширенного неонатального скрининга, включающего 36 групп наследственных заболеваний (приказ Минздрава России от 21.04.2022 № 274н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями»). К пяти скринируемым с 2006 года болезням (фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, галактоземия, врожденная дисфункция коры надпочечников ‒ ФКУ, ВГ, МВ, ГАЛ, ВДКН) добавилось 31 заболевание: 29 наследственных болезней обмена, спинальная мышечная атрофия и группа первичных иммунодефицитов. Для скрининга большинства наследственных болезней обмена используется тандемная масс-спектрометрия, спинальная мышечная атрофия (СМА) и первичные иммунодефициты (ПИД) выявляются с помощью молекулярно-генетических методов. Медико-генетическая консультация БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» занимается организацией этой сложной работы, имея многолетний опыт проведения скрининговых мероприятий как для новорожденных, так и для беременных Югры.

‒ Сколько детей с мутациями родилось в Югре с начала 2024 года?

‒ С 1 января по 31 июля 2024 года в рамках выполнения мероприятий по расширенному неонатальному скринингу (РНС) из медицинских организаций Югры получено 10 711 тест-бланков, все бланки отправлены в межрегиональный центр РНС в Екатеринбурге. В группу риска попало 237 детей, в том числе 190 – по наследственным болезням обмена, 47 – по первичным иммунодефицитам, один – по спинальной мышечной атрофии, дети обследованы в референс – центре (ФГБНУ «МГНЦ им. ак. Н.П. Бочкова»). В результате на 31 июля 2024 года у пяти установлено наследственное заболевание: у четырех – фенилкетонурия, у одного – первичный иммунодефицит. Все дети наблюдаются по месту жительства, при наличии показаний получают необходимое лечение.

‒ Часто ли бывает такое, что скрининг не показывает какую-либо мутацию?

‒ Само понятие «скрининг» означает просеивание. Говоря о пренатальном скрининге, мы говорим о комплексе мероприятий, направленном на установление группы риска в отношении врожденной и наследственной патологии у плода.

Ультразвуковой скрининг является важной частью комбинированного скрининга первого триместра беременности, который выполняется в сроке беременности 11-13 + шесть недель, позволяя рассчитывать риск рождения ребенка с наиболее частыми хромосомными аномалиями, а также прогнозировать возможные осложнения беременности, такие как преэклампсия, задержка роста плода, преждевременные роды. В отношении ряда пороков развития плода ультразвуковые методы могут быть диагностическими методами.

Современный скрининг обладает достаточно высокой чувствительностью и специфичностью: до 95,0% в отношении часто встречаемых хромосомных аномалий и порядка 80,0% в отношении ряда пороков развития плода. Точного перечня пороков, которые обязательны к выявлению в те или иные сроки беременности, к сожалению, на сегодняшний день в мире не существует.

Поскольку ультразвуковая диагностика – это диагностика косвенная (осмотр ребенка производится через мать), ряд пороков развития, особенно с поздней манифестацией, могут не выявляться на внутриутробном этапе жизни ребенка. Затруднять визуализацию может большое число факторов, например, особенность строения подкожно-жировой клетчатки беременной женщины, положение плода и ряд других факторов. Безусловно, для максимального выявления имеет значение и оборудование, и квалификация специалиста ультразвуковой диагностики, и срок беременности, в котором проводится ультразвуковой скрининг.

‒ Сколько раз беременной женщине нужно сделать скрининг?

‒ Вы знаете, что установленных нормативной базой сроков сейчас два: первый я назвал, второй – в 19-21 неделю беременности. Третий скрининг с 2021 года нормативными документами не предусмотрен. Следует отметить, что для выполнения скрининговых исследований в регионе сейчас функционируют 11 кабинетов антенатальной охраны плода, в том числе в нашей медицинской организации. Все они оснащены современным ультразвуковым оборудованием экспертного и премиум класса. К каждому кабинету прикреплен определенный район Югры. В кабинетах работает достаточное количество экспертов ультразвуковой диагностики, выявляющих большинство пороков развития плода.

‒ Часто ли отказываются от детей с пороками?

‒ Не часто. Большинство пороков развития плода устанавливается на антенатальном этапе. Беременная женщина направляется на пренатальный консилиум с участием профильного специалиста (генетик, сердечно-сосудистый хирург, детский хирург, детский уролог и так далее), где ей и членам ее семьи дается информация об установленном заболевании и возможностях лечения после рождения малыша. Поэтому к рождению особенного ребенка семья знает и готовится к его рождению.