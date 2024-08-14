16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,6592   EUR  100,5590  

Новости

Больше новостей
Как вам без Ютуба?
Комментировать
0
Больше опросов

​Ольга Кривобокова: «Сургутская молодежь работает в цехах и подразделениях на постоянных рабочих местах. Такого нигде в России нет»

Интервью о трудоустройстве молодежи в летний период в Сургуте

​Ольга Кривобокова: «Сургутская молодежь работает в цехах и подразделениях на постоянных рабочих местах. Такого нигде в России нет»
Фото: siapress.ru

В Сургуте вот уже более 30 лет действует специализированное учреждение по работе с молодежью «Наше время». Оно предоставляет рабочие места для подростков и молодежи от 14 до 35 лет без требований к опыту работы. О том, кем подростки могут работать и что входит в их обязанности ‒ корреспонденту siapress.ru рассказали начальник отдела организационной и профилактической работы администрации Сургута Ольга Кривобокова и заведующий отделением шелкографии и полиграфии «Наше время» Евгения Сильченко.

‒ Кем подросток может работать в каникулярное время?

‒ (отвечает Ольга Кривобокова) Подростки получают работу в четырех подразделениях «Нашего времени» ‒ это цех шелкографии, мини-прачечная, кафе «Собеседник» и швейный цех. Трудоустраиваются по рабочим специальностям, таким как рабочий по благоустройству территории, трафаретчики, гладильщик, швея, официант и оператор стиральной машины. При трудоустройстве соблюдается трудовое законодательство. При приеме на работу все проходят инструктаж по технике безопасности. Все рабочие места наших подразделений аттестованы. С несовершеннолетними работает специалист по работе с молодежью, который обеспечивает безопасность труда и организует работу.

‒ Сколько человек вы трудоустроили за год?

‒ О.К.: Ежегодно мы трудоустраиваем более 2 000 человек в возрасте от 14 до 35 лет. На сегодняшний день трудоустроено 1 448 человек, из них 27 подростков. Плюс мы осуществляем квотирование рабочих мест для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все дети и подростки, которые хотят быть трудоустроенными, получают рабочие места.

В период летних каникул мы планируем трудоустроить 960 подростков: 320 уже трудоустроены в июне, 350 в июле. Благодаря тому, что «Наше время» стал победителем конкурса на субсидию и организацию дополнительных мест, было создано 30 рабочих мест в августе.

‒ Какой график работы и заработная плата предусмотрены для подростков?

‒ О.К.: Финансирование ведется за счет городского бюджета. Заработная плата подростков в бригадах составляет порядка 11 000 рублей на руки. Это за 2,5 часа работы в день для детей 14-15 лет и 3,5 часа 16-18 лет. Вся информация по трудоустройству предоставлена в электронном виде на сайте учреждения.

Как думаете, такая работа интересна детям?

‒ О.К.: Как я говорила, здесь соблюдаются все нормы законодательства. Также те типы работ, которые мы предлагаем, это все идет на благо нашего города, а это важно для молодежи. Плюс, все трудоустроенные принимают участие в мероприятиях, которые проходят в «Наше время». Сейчас, например, проходит спартакиада среди бригад. Кроме того, ребята могут работать не только в каникулярное время. Работа занимает 2,5 и 3,5 часа, так без проблем можно совместить ее с учебой и дополнительными занятиями.

‒ Чем Сургут отличается от других городов в плане трудоустройства подростков?

‒ О.К.: Сургут в этом плане уникальный, потому что, кроме временных рабочих мест, у нас созданы постоянные рабочие места. Вот все те подростки и молодежь, которые работают в цехах и подразделениях, работают на постоянных рабочих местах. Такого нигде в России нет.

‒ Как начинается процесс работы?

‒ (отвечает Евгения Сильченко) Наша работа начинается с работы с заказчиком и дизайнером. Люди говорят свои желания. Иногда к нам приходят с готовыми макетами. Далее мы изготавливаем слайды, которые на трафаретной форме засвечиваются в специальном устройстве, после промываются, и остается место, через которое проходит краска. Проще сказать: засветили слайд, сделали трафаретную форму, пропустили через сетку краску, пропустили через сушилку, далее термопресс и упаковка товара.

‒ Какие бывают заказчики?

‒ Е.С.: Заказчики бывают самыми разными. Могут быть какие-то организации, спортивные школы, строительные и дорожные компании. Мы наносим краску не только на футболки, но и на зимнюю спецодежду. Вот недавно отправляли к нам заказы с Ханты-Мансийска, Когалыма, Нижневартовска. Сегодня это Нефтеюганск.

‒ На ваш взгляд, чем дети, которые работают, отличаются от неработающих?

‒ Е.С.: Они знают, что такое график, что такое ответственность перед заказчиком. От них зависит, успеем ли мы вовремя сдать заказ. Дети также учатся финансовой грамотности. Понимают, с каким трудом даются деньги. Все ребята очень ответственно подходят к работе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:03, просмотров: 114, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Рейс Сочи-Сургут задержали на 9,5 часов 859
  2. ​Путь к сердцу − вовсе не через желудок: кардиоцентр Сургута уже скоро вернет плановую госпитализацию 733
  3. ​Заболеваемость ковидом в России возросла на 29% за неделю 677
  4. ​Татьяна Калиниченко: «В школе №19 создана удивительная атмосфера, способствующая образовательному и творческому развитию детей» 643
  5. Сургутяне, будьте осторожны: надвигается непогода 638
  6. Санврачи ХМАО предупредили о скрытых угрозах в детских песочницах 615
  7. ​В ХМАО осужденный избежал наказания благодаря подлогу инспектора 599
  8. ​В Сургутском районе отметили день коренных народов мира 551
  9. ​Новый сервис пополнения счета в Ханты-Мансийском НПФ 517
  10. ​Владимир Путин определился с тремя кандидатами на пост губернатора Югры 202
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4253
  2. ​Штрафуйте 1992
  3. ​Кухарук в восторге: врио губернатора Югры отметил эффективную работу Андрея Трубецкого и команды Сургутского района 1701
  4. ​Антон Акулов: «Второй такой модельной библиотеки ни в Сургуте, ни за его пределами нет» 1535
  5. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 1425
  6. ​Ядро центра Сургута – это не только новый жилой комплекс на месте старых «деревяшек» 1341
  7. ​Что скрывает парк «За Саймой»: в Сургуте устроили археологические раскопки 1341
  8. ​Рейс из Сургута в Сочи задержали на 4 часа 1331
  9. ​Новые требования к размещению и внешнему виду ларьков в Сургуте ничего кардинально не поменяют 1307
  10. ​Депутат Госдумы: «Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенно с детьми − элитной» 1208
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 11509
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 6712
  3. Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать 4346
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4253
  5. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4196
  6. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3252
  7. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3205
  8. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 2842
  9. ​Тесно 2578
  10. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 2550

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика