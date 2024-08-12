Глава Сургута оценил ход строительства нового ж/д вокзала

Стало известно, что завершение строительства нового ж/д вокзала в Сургуте перенесли на 2026 год из-за переработки проекта и получения разрешения на создание транспортно-пересадочного узла. Глава города Максим Слепов оценил ход работ сегодня, 12 августа, и рассказал подробнее, как возводят важный для муниципалитета объект.

− Как вы оцениваете ход работ над новым ж/д вокзалом Сургута? Может быть, проект будет видоизменяться? Есть какие-то нововведения?

− Мы обсудили основные аспекты, как будет выглядеть ж/д вокзал, а также дополнительные запросы горожан, в частности, о формировании с другой стороны железной дороги транспортно-пересадочного узла. Некоторые задачи будут, безусловно, на нас, а часть работы берет на себя Свердловская железная дорога. Я думаю, что в дальнейшем, если все у нас получится, когда мы получим законченный объект, у нас получится современный транспортно-пересадочный узел Сургута, который будет соединять ж/д вокзал и общественный транспорт. В дальнейшем это станет украшением города.

− Как власти Сургута пришли к мысли, что необходим транспортно-пересадочный узел?

− Это необходимость. Уже все понимают это, в том числе и руководство Свердловской железной дороги. Вы видите, у нас улица Крылова на сегодняшний день достаточно активно застраивается. По проекту идет несколько объектов комплексного развития. В будущем там будут строиться новые микрорайоны, и говорить о современном транспортно-пересадочном узле невозможно без формирования дополнительных мест для посадки жителей и подъезда транспорта.

Существуют проблемы с транспортной загруженностью магистралей, особенно в час пик. Если мы сформируем с той стороны железной дороги полноценный подъезд, то значительную часть транспорта с аэропорта, Когалыма и Ямала можно будет не заводить в жилые районы города. И в итоге можно будет спокойно пересесть с ЖД на автобус или наоборот, не перегружая городские транспортные магистрали. Это уже не просто запрос, это необходимость и реальность сегодняшнего дня. Мы уже сейчас над этим работаем.

− Как происходит работа со Свердловской железной дорогой? Есть отдельный совет или орган для контроля над ходом строительства?

− Мы находимся на постоянной связи со Свердловской железной дорогой и постоянно работаем в рамках проекта. В прошлом году мы плотно общались в рамках архитектурно-художественного совета, когда согласовывали фасады, прилегающую территорию. Поэтому для этого нам не нужно создавать какие-то отдельные органы. Мы всегда на связи, и в любой момент при возникновении проблем или каких-то вопросов решаем их в рабочем порядке.

Более подробно о сносе железнодорожного вокзала Сургута читайте в нашей «горячей теме».