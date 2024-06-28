Интервью про статистику ботулизма в Югре и профилактику болезни

Важной темой последних недель стала вспышка ботулизма, которую зафиксировали сразу в семи регионах России. О причинах, симптомах и профилактике болезни − рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре Инна Кудрявцева.

– Какие именно продукты опасны и могут вызвать ботулизм?

– Ботулизм вызывает бактерия Clostridium botulinum, которая может вырабатывать токсин в условиях отсутствия кислорода. Опасны продукты, загрязненные почвенными остатками: фасоль, грибы, компоты из фруктов, копченая и вяленая рыба и мясо. Особую опасность представляют консервы и продукты в вакуумной упаковке.

– Можно ли заразиться от продуктов домашней консервации? Например, от квашеной капусты?

– Нет, так как для заражения бактерий ботулизма нужен вакуум.

– Какие симптомы указывают на заражение ботулизмом?

– Характерными симптомами ботулизма являются двоение в глазах, першение в горле, изменение голоса и осиплость. Поскольку токсин поражает центральную нервную систему, симптомы могут прогрессировать, приводя к тяжелым неврологическим нарушениям. Поэтому очень важно своевременно обращаться за медицинской помощью.

– И как все-таки людям снизить риски? Совсем не покупать консервы?

− Во-первых, не следует приобретать продукты в сомнительных местах и у частников. Особое внимание нужно уделять гигиене при домашней консервации – тщательно мыть продукты и соблюдать режимы стерилизации. Покупайте рыбные консервы только с правильной маркировкой, которая не стирается и указывает на соблюдение всех норм производства.

– Если человек все же отравился, как ему получить компенсацию?

– В таком случае стоит готовить претензию с указанием всех деталей приобретения и медицинских доказательств отравления. Есть возможность решить вопрос в досудебном порядке, но, если это не удается сделать, можно обратиться в суд. Мы, в Роспотребнадзоре, оказываем поддержку потребителям в таких делах.

– Какова статистика заражения по Югре, в частности, по Сургуту?

− Немногочисленная. В Югре ботулизмом заболевают редко, один случай в два-три года. Обычно заболевания происходят из-за продукции, привезенной из других регионов.