Депутат думы Югры Ринат Айсин – про трудности межбюджетных отношений, «Аврору» и выдвижение на главу Сургута

В очередном выпуске «Особого мнения» с депутатом думы Югры Ринатом Айсиным обозреватель siapress.ruДмитрий Щеглов обсудил вопросы межбюджетных отношений, из-за которых Сургут может потерять весь свой бюджет развития (но, возможно, не потеряет), а также подход к спасению «Авроры» и выдвижение на пост главы Сургута.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Сегодня будем говорить про интересные вопросы окружной и сургутской повестки. Сегодня у нас в гостях Ринат Айсин – это депутат Думы Югры. Ринат, добрый день.

Ринат Айсин: Добрый день, уважаемые телезрители, подписчики телеканала siapressи моих социальных сетей.

Д.Щ.: Как мы договорились только что перед началом этого эфира, вопрос о выдвижении Рината на пост главы Сургута мы обсудим чуть позже, потому что сначала хочется обсудить несколько других, тоже важных, тоже интересных тем. Поэтому, кто хочет послушать про…

Р.А.: Это правильно. Потому что, Дмитрий, вы же пригласили обсудить городскую повестку. В общем-то, давайте с нее и начнем.

Д.Щ.: Ну да. На самом деле, я задумал это интервью до того, как Ринат выдвинулся на пост главы в Сургуте, поэтому вот так и будем двигаться по нашей общей повестке. Есть одна история, которую мы хотели обсудить и рассказать: это история нюансов межбюджетных отношений в Югре, в частности между регионом и Сургутом, но я так понял, что, возможно, это будет касаться и другие муниципалитеты тоже, она касается финансирования системы образования. Насколько я понял, мы приближаемся к ситуации, когда, вполне возможно, на местный бюджет будут переложены некоторые функции, которые раньше нес бюджет округа. В частности, речь идет об охране объектов образования и каких-то еще сопутствующих вещей. Ринат, расскажите, пожалуйста, про эту штуку. Что это значит вообще? То есть это вещь, которая пока у нас, насколько я понял, в паблике особо не была. Расскажите, в чем там суть всего этого замеса?

Р.А.: Это как раз-таки работа депутата Думы, которая не видна, и пощупать ее нельзя. Это не дорога, не какой-то объект. Но межбюджетные отношения, которые связаны с регионом и городом, мы дотационный муниципалитет, нам деньги поступают для выполнения государственных полномочий из округа либо из Федерации. И таким же образом для того, чтобы наши детские сады и школы функционировали, поступают субвенции из окружного бюджета – подушевое финансирование на каждого ребенка. И с администрацией города за последние два года мы активно занимались отстаиванием интересов – защиты этих денег для того, чтобы нам здесь оставалось больше.

Первой вехой и победой нашей было, чтобы включить в окружные деньги – это мебель детских садов. То есть это мебель, которую мы не можем привести в соответствие, потому что из-за этого муниципальные деньги нужно было тратить. Мы смогли доказать, что мебель участвует в образовательном процессе, а не является составной частью здания. Когда мы это доказали вместе с администрацией города, то все муниципалитеты получили возможность выдохнуть, а Сургут приобрел дополнительные 70 миллионов рублей, которые потратил, соответственно, на другие нужды.

Второй сейчас вехой – это отстаивание интересов при охране наших объектов образования. Мы всегда их охраняли, как простой вахтер сидел. Это было на субвенции – зарплата вахтера. После этого наступили определенные обстоятельства, когда необходимо было привлечь охранные фирмы по требованиям различных законов, и МЧС, и всего остального. И охранные услуги, безусловно, они дорожают. Дорожают, и округ в этой связи сказал, что, ребят, так вы охраняете же не детей, вы охраняете здание.

Д.Щ.: Да ладно? А детей там нет?

Р.А.: На что мы смогли, то есть вот сейчас достаточно критично в некоторых форматах, но, подняв вопрос на самый верхний уровень, смогли добиться этих рабочих групп соответствующих, вот этой всей бюрократической формализованной работы для того, чтобы обосновать, что торги по требованиям Росгвардии, они будут стоить, если мы сделаем все, как вот они хотят, то минус 500 миллионов рублей для города Сургута. То есть это огромная цифра, соответственно, мы должны будем сейчас найти механизм или через субвенции, или через субсидии, ну, рядовому жителю Сургута эти фразы не нужны. Как бы то ни было, в общем мы этот вопрос решаем.

Третье поползновение на нашу тоже нормальную городскую жизнь – это, я считаю, принятие приказа, по которому все завхозы школ, все повара, технички, уборщики помещений, они выводятся из субвенции окружной и остаются на муниципалитете. То есть приказ данный принят на основе анализа всей этой истории, что, опять же, из того же принципа, что они обслуживают здание, а не детей. И на данный момент и нормативную базу, и через законодательную инициативу договорились с Департаментом образования, что мы внесем, и в какой-то части мы сможем отстоять эти интересы. Если мы не сможем их отстоять…

Д.Щ.: А там сколько?

Р.А.: ...То городу будет это стоить 1,2 миллиарда. Как раз весь бюджет развития. То есть мы сейчас активно решаем этот вопрос, и я думаю, что мы решим, потому что и администрация города своевременно бумаги составляет, и Департамент образования округа каким-то образом уже пошел навстречу в этой части. То есть не всегда требования нормативные должны выполняться 100 процентов, просто их в угоду времени и в угоду месту соизмерять, вот так скажем. То есть это такая работа депутатская, которая связана именно с формальностями и с отстаиванием интересов.

Здесь, если меня подписчик рядовой спросит: «А что же ты там делаешь, что вы там делаете?» Я начну вот это рассказывать – это никому не интересно. Они скажут: «Где вот у меня тут строители, где у нас тут морг, например, тот же самый, где у нас поликлиники?» Вот это можно подсчитать, посмотреть, пощупать. А вот эту всю работу, конечно, нельзя. Но, тем не менее, оно кратно хорошо скажется на деятельности наших образовательных учреждений, и, в принципе, директора все знают, в общем, нашу работу.

Д.Щ.: А вот вопрос на уточнение: это ведь не только Сургута касается, правильно?

Р.А.: Да.

Д.Щ.: То есть это предполагалось, у всех муниципалитетов, в принципе, могут вот так вот изъять просто деньги свободные из свободного оборота, из того, что они могут сами потратить, я правильно понимаю?

Р.А.: Там, в общем, там есть Департамент финансов, они говорят: «Работайте над своей бюджетной эффективностью». Департамент образования, соответственно, отстаивает свои интересы. Вот сейчас объединились. Мне дали информацию Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район, то есть здесь надо работать еще горизонтально, и, в принципе, везде есть повышение требований. Сейчас как получится, что, если на охрану этих объектов торги, конкурсы будут состояться по тарифу Росгвардии, а уже компании, которые участвуют, они понизятся по цене, и будет такая определенная экономия, которая направлена будет на другие цели. Для этого округ скорее всего не субвенцию нам даст, а часть налогов на доходы оставит в муниципалитете. И в связи с тем, что сейчас идет индексация в бюджете округа, мы сейчас индексируем для здравоохранения, для учителей зарплаты, я думаю, что это выгодно будет для Сургута, потому что зарплаты увеличатся, подоходный налог увеличится. И в этой связи, если такое будет предложено, вариант, то мы будем в выигрыше, город будет в выигрыше.

Д.Щ.: И когда, собственно, таймлайн вот этого всего событийного ряда получится?

Р.А.: Таймлайн, мы поймем, смогли или не смогли, это принятие бюджета в декабре. И у нас время есть, до этого момента и по мебели, и по охране, и по оплате труда людей, которые работают в школах и детских садах, мы как раз к сентябрю должны все решить. Но контакт есть, и, в принципе, это реально.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо, ладно. Будем наблюдать за этой всей историей. Есть несколько вопросов, которые касаются именно Сургута.

Р.А.: Городской повестки.

Д.Щ.: Да-да. И которые интересны нам по множеству причин.

Р.А.: Сразу скажу для людей, которые не смотрят мои социальные сети. Значит, по поликлинике номер 2, мы ее разместили по генплану возле перинатального центра, центра материнства и детства, сейчас на данный момент готовится медико-техническое задание на проектирование. То есть, как только оно будет подписано, будет объявлен конкурс на проектирование. Это достижение, я считаю.

Что касается морга, то на данный момент уже заканчивается проектирование объекта, который будет расположен возле тубдиспансера, то есть проектирование, и уже в экспертизе документы. Я думаю, к концу года из экспертизы документы выйдут, объект будет стоить порядка 3 миллиардов рублей, и потенциально он включен будет в программу.

Что касается городского культурного центра, нашего любимого ДК «Строитель», в настоящий момент документы все уже выходят из экспертизы и потом пойдут на ценовую экспертизу. Мы поймем к сентябрю-месяцу сумму этих 8 тысяч квадратных метров – это в три раза больше, чем текущее здание – объекта, и в апреле следующего года мы должны попасть в программу после определенной экономической экспертизы. Врио губернатора уже в курсе, на встрече с ним эти три объекта я заявлял, он поручения все необходимые дал, поэтому это вот зона моей ответственности, как депутата окружной Думы. Я занимаюсь конкретно вот этими тремя точно объектами и еще остальными.

Д.Щ.: Почему морг такой дорогой? 3 миллиарда – это что там будет?

Р.А.: Там, смотрите, мы же приглашали филиал судмедэкспертизы, мы приглашали в Думу города Сургута в свое время руководителя этого филиала и предлагали это здание на Захарова все-таки каким-то образом рассмотреть. На что они предъявили нам требования, текущие у них, по всем СНИПам, всем СанПИНам и всем остальным вещам, и, если эти все требования выполнять, а это же там всякие экспертизы, это же не просто морг, это экспертизы различные после каких-то преступлений и все остальное, или утонул человек, то есть вот эти вот все моменты. Соответственно, чтобы это все выдержать, необходимо требования соблюсти, чтобы требования соблюсти, необходимо, чтобы здание было соответствующее по объему, по количеству комнат и всего остального. Поэтому, ну, как бы это эксперты решают, то есть мы на это не влияем как депутаты абсолютно.

Д.Щ.: Ладно, понятно. Просто сумма внушительная, это сколько, у нас просто, насколько я помню, торговый центр «Вершина» что-то там миллионов за 600 или 500 продавали. То есть это шесть «Вершин».

Р.А.: Он по факту продан за 450 миллионов два месяца назад.

Д.Щ.: Вот я и говорю, что немножко так цифры в голове не бьются. Ладно. Еще вопросы, которые касаются города. «Аврора» – понятно, что это не самый такой финансово емкий объект, но это один из тех пунктов городской повестки, который говорит о принципах, как город относится к тому, что составляет его историю в частности. Ваше мнение: что с «Авророй» нужно делать? С этим самым зданием несчастным, которое сейчас наконец-то запаяли, и по крайней мере там дети с наркоманами не тусуются. Как с ним можно было бы распорядиться городской власти или, может быть, округ как-то подключить к этому вопросу?

Р.А.: Я считаю, что кинотеатр «Аврора» – это по сути неоформленный объект культурного наследия нашего города Сургута. Построен объект в нашу новейшую историю, и имеет, конечно, историческую ценность и ценность в душах наших людей, кто живет, безусловно. Но то, что сейчас происходит, я посмотрел эфиры ваши с Тарасом, послушал все вот эти варианты различные, послушал моего коллегу Владимира Николаевича Болотова. Или сносить ее, или там какой-то объект спорта сделать.

Ну видно, что объект, по большому счету, бесхозный. Бесхозный с точки зрения, нет понимания, кто возьмет на себя ответственность и сделает. Да, понятно, всегда можно найти какие-то оправдания, что там банковскую гарантию не оформили, что-то из проекта не готово, что-то еще не готово. Но, видимо, в целом концепция каким-то образом не увязывается. Нигде в этих разговорах я не услышал фактический подход по ситуации на том месте.

Вот смотрите, я для себя выписал: «Аврора» по земельному участку, по контуру, по приложению «Кадастровая карта» составляет 2902 метра квадратных. Рядом стоящее здание, которое имеет также, опять же, в этом открытом источнике название «Окончание строительства ресторана быстрого питания с ночным клубом, запятая, общественный туалет» – 3000 квадратных метров. То есть на 100 квадратных метров больше, чем даже «Аврора». Сквер, который впереди «Авроры», с этой Стеллой, и рядом, где зимой разные детские всякие снежные истории происходят – 12211 квадратных метров. То есть, по большому счету, по отношению к этим всем объектам «Аврора» занимает, ей отвелось по земельному участку очень мало, земельный участок.

Если применить все необходимые нормы по строительству, которые сейчас существуют, по стояночным местам, по всем остальным, строительство данного объекта, реконструкция, вообще снос его и потом на его месте что-то возведение – ну это практически нереально. Почему? Потому что туда усадить достойный объект невозможно будет уже. Нигде в этих разговорах, ваших и моих коллег, я не услышал судьбу вот этого общественного туалета, который начинался с общественного туалета, заканчивая «окончанием строительства». Мы знаем, кто его начинал строить, мы знаем собственника текущего. Его никто не спросил. Быть может, всякие варианты вашего обсуждения по сносу или предложения другие по сносу, они связаны с тем, чтобы решить задачи для этого собственника этого туалета, этого здания. Быть может…

Д.Щ.: А кто сейчас? По-прежнему Барсов или уже кто-то другой?

Р.А.: Там другой. Другой собственник – местный, хороший человек. Не могу сказать.

Д.Щ.: Так, хорошо, ладно.

Р.А.: Нет, достаточно серьезный и уважаемый человек, не связанный с торговлей, как основным бизнесом. Поэтому здесь надо все вкупе: земельный участок посмотреть, как там что реализовать, ситуацию посмотреть с экспертизой этого здания. Слушал я вас, когда вы обсуждали участие бизнеса в развитие вот этого – это спорная история, потому что мне руководитель «Петрушки» рассказала, в каком состоянии она приняла этот объект после эксплуатации его бизнесом. Поэтому здесь нельзя сейчас делать каких-то скоропалительных выводов.

Я бы на данный момент обеспечил бы его охрану должным образом и, соответственно, немножко сохранил бы до принятия каких-то решений. То есть не надо его сносить. Потому что я знаю, что в администрации сейчас есть активные лоббисты сноса всего быстрей-быстрей: и «Строителя», и этой «Авроры». То есть нет смысла сейчас. Но в то же время охрана, например, станции юннатов или здания приставов, которое я раскачивал, и, в принципе, мы поставили во все программы, и его незавершенное строительство оформилось по крайней мере, вот эти все незавершенные строительства, или здание морга на Захарова, их же надо охранять. На это проводятся определенные тендеры, выигрываются определенные конкурсы компанией, и патрулированием их охраняют либо постоянным присутствием. Поэтому здесь администрация города должна просто для себя решить с Думой вместе, что там будут сидеть люди, охранять конкретно.

Поэтому, если вы хотите от меня пилюлю, каким образом, я считаю, надо развивать, я до конца в эту тему не погружен, просто сужу по вашим публикациям, так скажем. Что касается моего предварительного подхода – вот я вам рассказал. Начинаем все с земли, заканчиваем экспертизой самого объекта и пониманием вообще, что там рядом находится, и кто там как хочет дальше жить, потому что интересантов на той точке много. Более того, интересантами косвенными являются еще сетевики, которые скажут, что там идет труба: газ, канализация или что-то еще. Это станет плюс 20-30-50 миллионов рублей на перенос, если мы захотим там какой-то объект ставить. Поэтому здесь это всестороннее рассмотрение данного вопроса, и никаких резких движений тут не надо делать.

Д.Щ.: Хорошо. В Сургуте не так давно побывал с рабочим визитом новый, ну, пока еще временно исполняющий обязанности губернатора, но мы понимаем, что это новый губернатор Югры, Руслан Кухарук. Вы были на той встрече, которую он проводил с представителями местного истеблишмента. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, и ожидаете ли вы… Точнее, какие перемены в управленческих практиках в округе, и то, что будет касаться Сургута, вы ожидаете от нового главы региона?

Р.А.: Во-первых, человеку 45 лет, у него огромный опыт работы в Тюмени, по хозяйству Тюмени. Прекрасно умеет говорить, в общем, и формулировать свою мысль. Это уже большого стоит. На встрече с нами он внимательно выслушал всех докладчиков и ответов, четкие сразу раздавал поручения своим заместителям присутствующим. Никаких проблем у него не возникло поехать сразу на Сайму, на проспект Мира, встретиться с людьми, общественниками. Поэтому только хорошее впечатление оставляет временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Николаевич Кухарук. В общем, я вижу, что человек на данный момент готов формировать команду, и в свое обращении я сказал, что, в принципе, с удовольствием бы поработал, потому что все мы были в Тюмени и видим, как город развивался. Да, можно сказать о том, что средства, да, можно сказать, что какое-то внимание было у Тюмени, и это столичный город, но это все про опять отговорки. То есть у нас все возможности для того, чтобы жить не хуже, чем там, и даже лучше, у нас все это есть, все возможности. Надо просто брать и делать, и собраться вокруг нашего города совместно со всеми, и сформулировать, что мы хотим, и как мы будем дальше жить.

Д.Щ.: Как вам кажется, чем он будет отличаться от Натальи Комаровой в своем стиле руководства?

Р.А.: Да все люди разные. То есть, в общем, я не знаю, даже не задумывался об этом.

Д.Щ.: Я уточню вопрос. Я слышал по итогам разговора как раз Руслана Николаевича с представителями сургутского истеблишмента, что он указывал именно на то, что он хочет больше контролировать, чтобы больше согласовывались решения, которые принимаются городской властью, с регионом для того, чтобы местные власти просто не наворотили дел. Там даже…

Р.А.: Я думаю, что это передергивание, то есть таких слов сказано не было.

Д.Щ.: Нет-нет. Я не цитирую, я по смыслу.

Р.А.: 22 муниципалитета, в каждый не погрузишься. Есть команда работы, есть опорные люди, которые представляют тот или иной город, главы. То есть, в общем, и там должна тоже быть выстроена работа, и венцом, человек, который за все отвечает, и управляет, и координирует, является губернатор. Поэтому здесь таких слов сказано не было. А именно, если вы хотите, намекаете на отъем полномочий…

Д.Щ.: Нет, я не про полномочия, я немножко про другое. Там был, я совершенно точно помню, что был такой тезис о создании такого, некоего, например, совещательного органа, который был бы надзирающим за строительством, в который вошел бы сам губернатор. То есть орган, который совещательный по строительству в Сургуте. Для того, чтобы какие-то решения, следить за ними, принимать их, и чтобы губернатор в него входил тоже, как один из, может быть, руководителей, или сопредседателей, или вообще председатель его.

Д.Щ.: Дмитрий, я такого не слышал, ничего не могу.

Д.Щ.: Ладно, хорошо. Ну, это я говорю, это я из того, что я читал его собственные посты, Руслана Николаевича, и пресс-релизы со стороны правительства.

Р.А.: Исходя из историзма, мы со времен Сидорова транслировали определенную вольность. То есть это наш город, и мы хотим здесь сами строить, дайте нам просто денег и все остальное. Я думаю, что это было как раз причиной такого у нас недоукомплектования зданиями, сооружениями, потому что мы хотели демонстрировать какую-то свою самость, так скажем. Поэтому здесь в этом смысла нет.

В общем, здесь у нас есть огромные дефициты невыполненных нормативов по музыкальным школам, по спортивным объектам, по социалке. Поэтому для того, чтобы ускориться и все это дело построить, безусловно, необходимо прямое участие губернатора. Каким образом это все будет оформлено – это уже механизм. То есть я думаю, что мы здесь должны скооперироваться между собой и создать самые благоприятные условия для того, чтобы все было построено своевременно.

Потому что вот коснешься: трубы нет, сети далеко тащить, земля не оформлена, межевание не сделано, генплан вовремя не сделан. Вот эти школы, которые мы никак не можем приступить, да там же ворох сначала городских вопросов прежде, чем окружники нам деньги дадут. Да даже когда дадут. Мы «Строитель» вот сейчас проектировали-проектировали, потом я спрашиваю у УКСа: «А где ливневка-то?» «А это еще мы потом сделаем». Как понять «потом»? Когда округ узнает, что у нас нет проекта на ливневку, проекта на пожарный гидрант, на этом условии нам вообще откажут в финансировании. И мы, совещание проведя, оперативно все это дело через УКС запустили. То есть, понимаете, столько там мелочей в этом вопросе, и, безусловно, если тут будет прямое участие и прямая информационная история, что там все готово, или там что-то не готово, и синхронизация вот эта вот – это, безусловно, для города Сургута будет только жирный плюс.

Д.Щ.: Но вот, давайте мы уже в завершение, у нас осталось буквально пять минут. Все-таки ключевое лицо, которое принимает решение самое важное в Сургуте – это глава. Вы выдвинулись на этот пост. Как вы принимали это решение, и, скажем так, что здесь, пожалуй, самое главное в этом вопросе? Проводили ли вы какие-нибудь консультации с тем же Русланом Николаевичем или кем-то еще среди ответственных лиц из округа перед тем, как это решение принять?

Р.А.: Так скажу. В общем, я живу в городе Сургуте с 94-го года – 30 лет. Закончил школу, университет. Здесь первая работа была, здесь дети мои родились. В 2002 году я стал членом партии «Единая Россия». Только в 2011 году, через 9 лет, мне дали право баллотироваться в депутаты и выставили меня с Савенковым Алексеем Исаевичем, который был замом председателя Думы. В 2016 году, после сдачи в эксплуатацию музыкальной школы, Наталья Владимировна Комарова предложила мне в окружную Думу баллотироваться. То есть все эти пути мной были пройдены, все шишки, которые можно было набить, я набил, и, в общем, все необходимые понимания, каким образом, что согласовывается, куда идется, и вот эта системная, плановая, командная работа – все эти вещи я понимаю.

Я работал с командой Сидорова, с командой Попова, Шувалова, Филатова. У меня есть четкое понимание, как эти команды были выстроены, как они работали, какие там были заместители, какие есть сейчас, вот по итогам, плюсы и минусы. В общем, самая плодотворная работа у меня получилась по школам, по всем вот этим вот нашим законодательным инициативам и отстаиванием интересов города перед округом – это с командой Филатова.

Поэтому, когда я встречаюсь с жителями, вот я сейчас просто анализировал, встречаясь с жителями, я кайфую от того, что я встречаюсь с жителями. Я получаю удовольствие от того, что я могу помочь этой бабушке. Я даже, можно сказать, что люблю эту бабушку. Потому что мне хочется ей реально помочь. У меня сердце обливается иногда, когда приходят люди с инвалидностями ко мне на встречу. Вот это человеколюбие – это мне дали мои родители, и там отточил меня Сургут, потому что я в 15 лет сюда приехал, один жил. Поэтому это все выверено, я видел всю эту ситуацию, я вижу сейчас эту ситуацию и понимаю, что город не может оставаться без хозяина, без ответственного лица. Я не согласен с тем, что надо было снести выборы, хотя такие слухи начали ходить. И поэтому, опираясь на свой коллектив, на наших пенсионеров-старожилов, на спортсменов, в общем, я принял решение выдвинуться, сделал это открыто, вышел к прессе, рассказал свое желание – желание работать в команде нового губернатора для того, чтобы сделать город Сургут лучше, краше, и чтоб нам всем было приятно сюда возвращаться, и жить здесь, и детей воспитывать.

Д.Щ.: Вам было бы… Точнее, как вы считаете, было бы правильнее, чтобы вас выбирали 25 человек или 300 тысяч человек?

Р.А.: Я считаю, что способы здесь не важны. Потому что мы все, и вы тоже, проходили избирательные процессы, и чтобы до бюллетеня дойти, нужно пройти все те же стадии согласований и всего остального. Другой вопрос, что при выборах тратится большая сумма денег для того, чтобы организовать все эти процессы. Здесь выбирают депутаты, которых так же выбрали наши жители по каждому одномандатному избирательному округу. Поэтому к данному механизму у меня вопросов нет. Потому что здесь есть возможности принять, выбрать нового главу, есть возможность попрощаться с ним, есть возможность найти нового, выбрать нового. Конкурсные процедуры все утверждены.

Поэтому от того, что мы за 3 месяца запустим выборную компанию, все зарегистрируются, кого-то не зарегистрируют, все пересудится, отсудится, весь город будет завален листовками, будет встреча с жителями и все остальное – вот эти все, безусловно, атрибуты выборного процесса, мы в этом случае избегаем и переходим сразу к работе. Представляете, вот на прошлой неделе закончился прием заявок от людей, а их там больше 20, а уже 1-2 июля будет принято решение. Прекрасно же? Прекрасно, я считаю. Поэтому здесь для тех, кто хочет… Здесь есть почва для инсинуаций различных, я думаю, что здесь это не нужно делать сейчас. Прекрасные люди, прекрасные. Я думаю, выдвинулись достаточно уважаемые и заслужившие доверие граждан люди, и хорошо, что есть представительство, есть различные варианты. И депутатам будет достаточно нелегко, я думаю

Д.Щ.: Ну что ж, посмотрим, какой выбор сделают депутаты. Наше время подходит к концу. У нас в гостях был Ринат Айсин – депутат Думы Югры от Сургута и в настоящий момент кандидат на пост главы города. Посмотрим, что будет дальше. Встретимся с вами еще, я думаю, не раз в наших эфирах, может быть, в студии, когда она у нас немножко пройдет свой ремонт. И до новых встреч. Спасибо вам, Ринат, за интересный разговор.

Р.А.: Спасибо большое, Дмитрий. Всей редакции большой привет и успехов в работе. Хорошего лета всем.

Д.Щ.: Спасибо. До свидания.