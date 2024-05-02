Сургутянин Артур Гаджиханов о своей профессиональной карьере спортсмена

В настоящее время в России смешанные единоборства стали пользоваться большой популярностью. В «Академии ММА» в Сургуте тренируются спортсмены абсолютно разного возраста. Родители приводят на секции детей с шести лет, но до серьезных поединков доходят только самые целеустремленные и упрямые. Так, 20-летний сургутянин Артур Гаджиханов стал чемпионом России по ММА среди юношей. О своей подготовке, спортивной деятельности и успехах он рассказал корреспонденту siapress.ru.

— С чего началась ваша карьера спортсмена?

— С шести лет я начал заниматься самбо и дзюдо, также параллельно занимался хоккеем. Когда мне исполнилось 13 лет — перешел в смешанные боевые единоборства под руководством старшего брата Рамазана Гаджиханова. По сегодняшний день я тренируюсь под его руководством, благодаря чему моя карьера пошла очень высоко: выиграл Чемпионат России, Чемпионат мира по грэпплингу. Начал и веду профессиональную карьеру без поражений — 3:0. Сейчас я параллельно тренируюсь в Америке, так сказать, провожу дорогу.

— Что послужило тому, что с юного возраста вы стали заниматься смешанными единоборствами?

— У меня, можно сказать, вся семья спортсменов — отец и братья спортсмены. Братья с малых лет брали меня с собой на тренировки, и тогда у меня уже появился интерес. Раньше мой старший брат занимался самбо. В момент его тренировок, я сидел, наблюдал за всем. И мне стало интересно, какого это побороться, выступить на соревнованиях, выиграть медаль.

— Были ли какие-то сомнения на вашем пути?

— Сильных сомнений не было, есть цель, к ней и стремлюсь. Семья меня всегда поддерживала. Сейчас открыли Визу для тренировок в Америке. Многие заграничные организации заметили меня, поступают предложения от них. Уже подписал контракт с менеджерской организацией. Постепенно идем к тому, что выходим на мировой уровень. Думаю, года два-три и будет путевка в JFC.

С августа 2023 года Артур Гаджиханов открыл профессиональную карьеру спортсмена. На днях он приехал с Америки. По его словам, он проявил там себя хорошо.

Помимо этого, сегодня, 2 мая, Артур проведет мастер-класс по панкратиону в поселке Солнечном на базе Центра единоборств «Север». Он рассказал, что будет происходить на мероприятии.

— В основном будем нацеливаться на младшее поколение. Многие в нашем регионе увлечены боями, поэтому, думаю, у многих появится интерес к смешанным единоборствам. В Америке я тренировался с очень известными бойцами JFC. За мной в социальных сетях следят много людей, особенно с Сургута. Думаю, многие придут на мастер-класс. Акцент также сделаю и на взрослое поколение, так как в нашем городе достаточно спортсменов: многие захотят посмотреть, что нового я привезу из Америки. На мастер-классе мы обменяемся опытом. Я много чего узнал от профессионалов, буду рад поделиться этим с людьми.

По словам Артура, техника тренировок в России не сильно отличается от Америки.

— Единственное что, в Америке находятся все бойцовские площадки. Из-за этого местным бойцам легче пробиться туда. Россияне большой путь проделывают, чтобы попасть на те площадки. Тренировки я бы не сказал, что отличаются. Уровень смешанных боевых единоборств в России очень высокий.

— Думали над тем, чтобы в дальнейшем стать тренером, как старший брат?

— После завершения карьеры спортсмена были и есть мысли стать тренером. Я так же остался бы в Сургуте и тренировал здешних ребят.

У Артура Гаджиханова в столь молодом возрасте ряд побед:

— Профессиональный рекорд 3:0;

— Полупрофессиональный рекорд 2:0 в организации JFC Pride;

— Чемпион России по смешанным боевым единоборствам ММА 2019 года;

— Член сборной России по Смешанным боевым единоборствам ММА;

— Серебряный призер России по грэпплингу No Gi 2021;

— Бронзовый призер по грэпплингу России 2021;

— Член сборной команды России по грэпплингу2021;

— Чемпион Кубка Мира по грэпплингу по версии ADCC 2023;

— Двухкратный чемпион УрФО по смешанным боевым единоборствам ММА;

— Чемпион УрФО по грэпплингу Gi 2021;

— Бронзовый призер по грэпплингу No Gi 2021;

— Четырехкратный чемпион ХМАО-Югры по смешанным боевым единоборствам ММА;

— Двухкратный Чемпион УрФО по кудо;

— Трехкратный чемпион ХМАО-Югры по кудо;

— Чемпион всероссийского турнира по смешанным боевым единоборствам ММА 2020;

— Бронзовый призер УрФО по грэпплингу +18 Gi 2020;

— Чемпион ХМАО-Югры по кобудо;

— Двухкратный чемпион ХМАО-ЮГРЫ по самбо;

— Чемпион ХМАО-ЮГРЫ по дзюдо;

— Имеет действующий контракт с менеджерской организацией «First round management»