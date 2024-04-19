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Андрей Арменчу: «Цель программы — увидеть активную позицию горожан»

Как в Сургуте идет голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Андрей Арменчу: «Цель программы — увидеть активную позицию горожан»
Фото: admsurgut.ru

По всей России идет очередное голосование по поддержке приоритетных проектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (действует в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента). Старт был дан 15-17 марта в очном формате, а затем процесс перешел в привычную онлайн-плоскость. Как это происходит в Сургуте, какие проекты уже реализуются, а какие попали в список на голосование в этом году – мы узнали у начальника технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрея Арменчу.

— За пять лет реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в округе реализовано 302 проекта, из них 67 пришлось на 2023 год. За поддержку приоритетных проектов, голосовали более 117 тысяч жителей округа. А как подобная раскладка выглядит в Сургуте?

— С 2019 года в данном рейтинговом голосовании ежегодно принимали участие жители города: это порядка 100 тысяч сургутян. Реализовано 17 проектов. Важный момент в том, что сама программа ФКГС – «Формирование комфортной городской среды» – направлена в первую очередь на то, чтобы показать активность населения в части принятия решения по той или иной общественной территории, которую они хотели бы благоустроить.

— В этом году голосование началось немножко нестандартно. Обычно оно проходит в апреле-мае, а ныне первый этап стартовал аж в марте, параллельно с выборами президента. Расскажите подробнее, как проходило голосование и как оно продолжается.

— Были привлечены волонтеры — помогать горожанам принять участие в данном голосовании. За эти три дня — с 15 по 17 марта волонтеры присутствовали на трех избирательных пунктах, проголосовало более 3000 жителей города Сургута.

Старт голосованию за объекты благоустройства был дан на выборах президента РФ в марте

На сегодняшний день голосование продолжается, есть возможность принять участие самостоятельно, просто зайти на сайт za.gorodsreda.ru либо 86.gorodsreda.ru и выбрать один из четырех объектов, нажать «Проголосовать» за понравившийся, и ваш голос будет, собственно, учтен.

Также на разных территориях города — на общественных территориях, в торговых центрах, бюджетных учреждениях по сей день работают волонтеры, которые рассказывают о голосовании и помогают горожанам его пройти.

– Нужно иметь регистрацию на Госуслугах, да?

— Обязательно, да. Два условия: регистрация на Госуслугах и возраст от 14 лет.

Условий участия в голосовании по проекту «Формирование комфортной голосовой среды» — немного: одно из главных — аккаунт на Госуслугах

— Давайте, собственно, о проектах, победивших на предыдущем голосовании, поговорим.

— На текущий год у нас в реализации четыре объекта. Это две территории в парковой зоне микрорайона 20А с названиями «сцена» и «площадка». Это завершение благоустройства сквера на пересечении бульвара Свободы – второй этап. В прошлом году был первый этап, в этом году второй и завершающий. И также первый этап реализации парка в микрорайоне номер 8 по улице Республики.

Начало выполнения строительно-монтажных работ назначено на 1 июня, то есть начинается летний строительный сезон, подрядчики выходят на объекты, и, собственно, завершение работ до конца строительного сезона, до конца августа. Мы берем для себя в любом случае еще последующие месяцы для приведения документации в соответствие, для проведения процедур передачи в эксплуатацию. Но именно сами основные строительные работы, особенно которые привязаны к теплому сезону, выполняются в летний период.

— Перейдем к четырем новичкам. Что на голосовании в этом году?

— В текущем году мы голосуем за объекты, которые будем реализовывать в 2025 году. Так же реализация будет проходить в летний период 2025 года. Первый объект – это парк в микрорайоне 20А, парковая зона в микрорайоне 20А. Это завершающий этап под названием «детская площадка». В рамках этого этапа будет завершен объект полностью, то есть у нас не останется никаких территорий на данном объекте. Основное, что входит в этот объект, – это устройство детских игровых площадок, ну, судя из названия. И также освещение, видеонаблюдение и тротуары. И, собственно, в 2026 году этот объект у нас уже готов впустить горожан в полном объеме, и можно будет им уже пользоваться в полной мере, как задумано.

— То есть вы завершаете работу, которая велась несколько лет?

— Да, объект будет закончен.

Далее — экопарк «За Саймой», дорожно-тропиночная сеть. Если мы помним, есть у нас объект «детская площадка «Ботаника», к которой на сегодняшний день есть дорожно-тропиночная сеть, выполненная из щебня. Мы предлагаем к голосованию и в случае одобрения — планируем в следующем году выполнить устройство плитки и, собственно, проложить дорожно-тропиночную сеть. По площади – это порядка 2000 квадратных метров именно тротуарной плитки.

Третий и четвертый объекты на 2025 год – это два этапа реализации парка по улице Республики. В этом году мы делаем дорожно-тропиночную сеть к спортивной площадке, а на следующий год мы предполагаем два этапа реализации, которые в себя включают уже устройство площадок для отдыха, площадки для выгула собак, памп-трек, детская площадка и, ну, я сразу говорю сейчас и про один, и про второй этап. Они разделены между собой, но по итогу мы получим по завершению выполнения работ в 2025 году также завершенный объект – парк по улице Республики.

— Что там будет интересного?

— Естественно, это освещение, видеонаблюдение — без этого никуда. Памп-трек для того, чтобы можно было проехать, как трассу, на велосипеде по различным неровностям. Площадка для выгула собак, на мой взгляд, в Сургуте довольно-таки актуальна, потому что по 20А, получив обратную связь от местных собаководов, которые с радостью ей пользуются, мы поняли, что это необходимо при реализации каждого парка в нашем городе.

— В прошлом году, когда мы обсуждали эти же вопросы, звучали цифры, что в Сургуте нужно собрать 33 тысячи голосов для того, чтобы какие-то наши объекты получили федеральное софинансирование. Каковы условия в этом году?

— Целевой показатель отсутствует. В любом случае, нужно проявить себя как можно активнее и явно лучше, чем в прошлом году. Еще раз напоминаю, цель данной программы – это именно увидеть активную позицию горожан.

– А сейчас уже идет проработка объектов, которые попадут в голосование в перспективе?

— Я думаю, сейчас, в первую очередь, следует провести нынешнее голосование, начать реализацию объектов, которые у нас стоят в плане на этот год, — после этого начнем проработку следующего года, для того чтобы также подготавливать объекты. Я думаю, будет собран также общественный совет, на котором будут выслушаны пожелания горожан, и на основании чего уже будет приниматься решение по предложению следующих объектов.

Как облагородить и обустроить родной город, могут решить сами сургутяне: до конца голосования по объектам благоустройства еще есть время.

— Надо указать на позитивный опыт активных горожан из 20А микрорайона, собственно, благодаря активности которых местный парк благоустраивается.

— Все верно. Наша задача — помогать друг другу. И если ты как горожанин считаешь, что есть какая-то территория, о которой все забыли, но которая жизненно необходима какой-то части города, для того чтобы проводить там время с семьей, почему бы об этом не сообщить и не подумать, не проработать этот вопрос.

— А куда в этом случае можно обращаться?

— На сегодняшний день везде очень развиты социальные сети, поэтому, я думаю, если написать сообщение в ту же администрацию города посредством «ВКонтакте», то все будут услышаны и все получат ответ. Поэтому важно, грамотно продумав свое предложение или сообщение, написать либо же попасть на прием, например, в департамент архитектуры и градостроительства и обсудить его, получить необходимые для себя ответы о возможности либо о невозможности реализации каких-либо объектов на той или иной территории.

Справка:

Проголосовать можно следующим образом.

  • Зайти на платформу по ссылке либо по QR-коду.
  • Подтвердить регион ХМАО-Югра, далее нажать кнопку «голосовать» (в случае её появления) и выбрать из списка муниципальных образований г.Сургут.
  • Выбрать из списка ТОЛЬКО ОДНУ общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. Нажать кнопку «узнать подробности», далее нажать кнопку - «принять участие».
  • Пройти авторизацию через Госуслуги.
  • Выбрать дизайн-проект и проголосовать.

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Сегодня в 11:46, просмотров: 111, комментариев: 0
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