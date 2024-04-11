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​Анастасия Пушкина: «Мои куклы — это моя параллельная вселенная»

Интервью с детским педиатром о создании кукольных скульптур

​Анастасия Пушкина: «Мои куклы — это моя параллельная вселенная»
Фото: Анастасия Пушкина

Сургут — город творческих людей. Здесь большое количество талантливой молодежи и взрослых. В городе еженедельно проводится множество различных мастер-классов по рисованию, вышивке, лепке. Так, детский педиатр Сургутской городской клинической поликлиники № 5 Анастасия Пушкина выбрала для себя уникальное хобби. Она мастер-кукольник. О своей творческой деятельности и о многом другом врач рассказала корреспонденту siapress.ru.

— Что сподвигло вас на создание кукол? Какой была первая работа?

— На это меня сподвигло желание украсить свой интерьер чем-то необычным, интересным. Вспомнила, что когда-то в детстве на уроках труда мы делали из папье-маше вазочки, кружки. Но я решила, что могу осилить что-то посложнее, и слепила из пластилина кота, вальяжно лежащего нога на ногу. Затем облепила его мелкими клочками бумаги в несколько слоев. Это и есть техника папье-маше. Кот получился очень даже симпатичным. Для создания его шкурки я пожертвовала свою старую норковую шубу. А дальше, больше, как испытание своих сил — получится, не получится — я сделала две фигуры для подруг в качестве подарка на дни рождения. Больше я не останавливалась.

Попробовав сделать куклу с человеческим лицом, я поняла, что без дополнительного обучения не обойтись. Хорошо, что в наше время есть множество школ, мастер-классов. И ведь всегда то, что задумано, если оно тебе действительно нужно и заполняет собой твои мысли, обязательно материализуется. Вот так я и вышла на Питерскую школу-скульптуры. В период пандемии они как раз запустили онлайн обучение. С 2021 года я прошла в этой школе курс по портрету, курс по пластической анатомии, и мне даже удалось побывать на уроках оффлайн, то есть в самой студии Sculpt-art. Параллельно обучению в школе скульптуры я, конечно, продолжала делать кукол.

Но знаете, куклы — это усредненное понятие. Мое творчество — это даже не совсем куклы, это кукольная скульптура. Ими нельзя играть. Они больше для украшения интерьера.

— Какую технику при работе вы используете?

— В создании своих работ я использую разные техники. Но основа всегда папье-маше методом маширования. Использую обязательно лепку. В некоторых элементах скульптур присутствует текстиль. Приходится шить, вышивать, клеить аппликации. Вообще, мастер-кукольник должен уметь делать все. Еще в начале своего пути где-то вычитала, что авторской является только та кукла, которую мастер сделал полностью своими руками. Стараюсь придерживаться этого принципа.

— Вы создаете куклы для себя? Планируете в дальнейшем продавать работы?

— Многие свои работы я подарила знакомым и родным. Так легче с куклами расставаться — не за деньги, а по любви. Есть куклы, которые изначально делались для определенного человека. Например, «Поцелуй» Климта был подарен замечательной утонченной девушке из Владивостока. Шут с подушечкой подарен моей сестре. Шут-авиатор подарен удивительной женщине из Сургута. Смогла бы я продавать свои работы? Для меня они как дети, бесценны. В каждую вложено много труда, эмоций.

Шут с подушечкой

Шут-авиатор

«Поцелуй» Климта

Много времени уходит на создание работы?

— Иногда на создание одной куклы уходит не меньше трех-четырех, а то и больше месяцев. Такое долгое «рождение» обусловлено не только кропотливостью самой работы, но и необходимостью сочетать творчество с основной профессией. И не всегда это получается. Бывают дни, когда я захожу в свою мастерскую только посидеть на пять-десять минут. За это время можно поразмышлять над этапами работы, мысленно поставить в план очередной пункт создания куклы. На большее не хватает времени. Но иногда выдаются дни, когда я полностью ухожу в творчество. Можно назвать это хобби, но мне самой это слово не нравится. Мои куклы — это мой параллельный мир, параллельная вселенная.


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Сегодня в 14:26, просмотров: 127, комментариев: 0
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            }
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            string(9) "afterSave"
          }
        }
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        int(1)
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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    }
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        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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