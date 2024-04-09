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Александр Недашковский: «Всего в период с 2022 по 2025 год запланировано подведение сетей газораспределения до границ 204 участков»

Интервью о том, каким домовладениям доступна бесплатная газификация

Александр Недашковский: «Всего в период с 2022 по 2025 год запланировано подведение сетей газораспределения до границ 204 участков»
Фото: Администрация Сургута

Постановление правительства РФ о бесплатной газификации садовых товариществ может быть подписано в начале апреле. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев. В постановлении расширяется перечень домовладений, которым доступна бесплатная догазификация. О том, когда в Сургуте начнется бесплатная догазификация домовладений, где она на данный момент доступна и о многом другом — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.

— Проект будет принят в начале апреля. Есть ли конкретная дата?

— Проект нормативно правового акта на сегодняшний день еще не опубликован, и какой-либо информации о сроках выхода данного документа в Администрации Сургута, к сожалению, нет. Учитывая предшествующий опыт, когда в принципе вводилось это понятие, и началась догазификация, а это был 2021 год, тогда аналогичным образом в рамках послания Федеральному собранию президент России озвучил соответствующее поручение, что газифицирование в населенных пунктах обеспечат. Послание состоялось в феврале-марте, а все изменения были опубликованы не ранее ноября 2021 года. Поэтому я считаю, что нам не стоит ждать изменений в апреле.

— Будет ли информирование сургутян?

— Вся информация о ходе и реализации проектов публикуется на официальном портале Администрации Сургута. Там есть специальная вкладка, на которой можно найти ответы на все вопросы. Первым делом, как у нас появится информация, мы ее разместим на портале Администрации города. Далее всю информацию направим в адрес председателей товариществ, чтобы они смогли проинформировать членов СОТ с помощью стендов, в мессенджерах в чатах каких-то. Отдельно рассылки всем гражданам не будет, у нас в принципе такой практики не существует. Есть стандартные способы, в том числе СМИ, председатели, и портал администрации.

Где в Сургуте доступна бесплатная догазификация? На каких участках?

— Она доступна в принципе везде, но в границах населенного пункта. Садово-огороднические участки можно газифицировать и в рамках действующего законодательства. Их газификация предусмотрена. Сейчас заявку подать можно по кооперативу — это может быть либо от одного домовладельца, члена кооператива, либо коллективная заявка. Заявку может подать, например, председатель кооператива, где будут учитываться пожелания всех домовладельцев газифицировать свои дома. Но сети газораспределения строятся лишь до границ земельного участка всего кооператива.

Есть три существенных условия по СНТ:

1. Кооператив должен располагаться в границах населенного пункта — это очень важно, потому что у нас ряд кооперативов расположены за пределами населенного пункта, но в границах муниципального образования. Газификация подобных кооперативов не предусмотрена ни сейчас, ни, как я полагаю, после изменения. Это прямо звучит из поручения президента РФ.

2. К заявке должен прилагаться какой-либо документ, который подтверждает возможность создания сетей внутри кооператива. Надо понимать, что садоводческие и огороднические кооперативы создавались не в целях жилищного строительства. Это исключительно удовлетворение нужд граждан в части садоводства, огородничества, чтобы культуры какие-то вырастить, провести время с отдыхом. Изначально не были предусмотрены какие-либо территории общего пользования, технические коридоры, или хотя-бы достаточная ширина проектов внутри кооперативов, чтобы проложить сети инженерно-технического обеспечения. Что сейчас, что после, необходимо предоставить документ, что действительно сети проложить можно. Мы полагаем, что после изменения положения точно такими же и останутся и такой документ потребуется.

3. В рамках догазификации — газифицировать можно только жилой дом. Если это садовый домик, или хозяйственные постройки, где люди предполагают, что могут потреблять газ для бытовых нужд — газификация не произойдет. Должен быть обязательно жилой дом, завершенный строительством, и оформленный по документам.

Скорее всего эти три условия останутся и после изменений, единственно, может добавиться то, что сети газораспределительных организаций будут непосредственно до границы земельного участка, где располагается жилое домовладение.

На сегодняшний день, перечень территориальных единиц, где уже заключены договоры о подключении, достаточно широк: поселки Снежный, Лунный, Таежный, Юность, Лесной, 46 микрорайон, Черный Мыс (106 договоров сейчас существует), 30Б микрорайон (пересечение проспекта Пролетарского и улицы Югорской), 29А микрорайон, 41 микрорайон. Все, что находится в города Сургута, попадает под критерий догазификации.

— Какова динамика догазификации городских объектов на сегодняшний день?

Всего в период с 2022 по 2025 год запланировано подведение сетей газораспределения до границ 204 участков — это то, что на сегодняшний день уже существует. 204 домовладений: 14 из них в 2022 году, девять в 2023 году, и основные темпы в 2024 — 180 домовладений, и пока что на 2025 год всего лишь одно домовладение, и одно садовое некоммерческое товарищество «Маяк». «Маяк» — единственный на сегодняшний день кооператив, который выполнил все условия: расположен на территории города, там уже есть домовладения, оформленные в качестве жилых домов, и они предоставили документ, подтверждающий создание сетей.

На сегодняшний день в 11 домовладений газ фактически пущен, остальные еще не выполнили условия договора, и пока не создано газоиспользующее оборудование. Сами собственники еще не готовы потреблять газ. Но и с учетом таких собственников, всего сети газораспределения пока что доведены до границ 21 домовладения — это на 2022 и 2023 год.


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Сегодня в 17:58, просмотров: 137, комментариев: 0
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        }
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        NULL
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      }
    }
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        bool(true)
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        NULL
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        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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