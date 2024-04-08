Интервью с участницей конкурса «Это у нас семейное» из Сургута

В Екатеринбурге прошел окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия − страна возможностей». На мероприятие приехали семьи Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В том числе участие в конкурсе приняли и сургутяне. Участница Анастасия Еленская рассказала корреспондентам siapress.ru о своей семье − муже Виталии и четырех дочках Валентине, Злате, Любаве и Василисе, а также как они готовились к полуфиналу.

− Как вы узнали об этом конкурсе и участвовали ли ранее в подобных мероприятиях?

− В разных местах видела информацию об этом конкурсе. Да и я по жизни довольно активная, во многих конкурсах участвую, даже в «Семье года», поэтому меня просили обратить внимание и на этот конкурс. Но, конечно, это совсем другие масштабы. Это уже всероссийское мероприятие, а ранее округ − был наш максимум.

− Расскажите о вашей семье.

− У нас четверо детей, и все дочки. Десять, шесть, пять лет и самой маленькой − годик. Мы социально активная семья, можно сказать.

Участвуем и в интеллектуальных мероприятиях, и спортивных. Сдаем ГТО и я, и муж. У мужа − бронзовый значок, у меня − серебряный. В «Папе, маме, я» недавно заняли первое место по району. В прошлом году по городу были на третьем месте в общем зачете. В конкурсах красоты я участвовала по городу.

У мужа есть своя мастерская, где он занимается деревообработкой и изготавливает мебель на заказ. Параллельно занимается снегом, убирает крыши в детсадах и школах. И третья его деятельность − педагог в колледже, тоже по дереву.

Я сама психолог. В школе в декрете нахожусь, а так параллельно веду частную практику со взрослыми.

Дети у нас тоже активные, кроме самой младшей. Она пока не может в силу возраста (смеется). Средние дочки занимаются бальными танцами. Пятилетняя дочка еще ходит в театральный кружок. Старшая, Валентина, посещает сейчас скалолазание и вязание.

− Как происходила подготовка к полуфиналу? Чего ожидаете?

− Сначала был дистанционный этап. Это было увлекательное приключение, потому что я подавала заявку стремительно быстро, не вчитываясь в положение конкурса. Там было написано о том, что должно быть не менее трех поколений. В итоге указала все четыре. Думала, что, если что, смогу сделать что-то самостоятельно. И только спустя время открылись задания, которые необходимо выполнять в видеоформате, где присутствуют всегда все участники. Это было очень проблематично, потому что бабушка мужа живет в одном доме, его родители тоже − в другой части города. Еще нужно совместить все наши насыщенные графики! Это было сложно, но у нас все получилось.

И конкурс нам по-настоящему помог сплотиться. Бабушка мужа, 84 лет, с горящими глазами шла записывать очередное видео. Задания были веселые и оставили кучу приятных воспоминаний. Всего было 30 видео, которые монтировал муж. И мы прошли в полуфинал! Были невероятно счастливы, ведь это новый уровень.

А к полуфиналу будто бы и невозможно подготовиться. Ожидаются задания интересные, которые ни в одном конкурсе не повторяются. От этого еще интереснее. И много участников прошлых полуфиналов писали, что в первую очередь получайте удовольствие, потому что организаторы сделали из конкурса не обычное соревнование, а большой семейный праздник.

− На конкурс отправляетесь всей семьей?

− Можно было заявиться хоть с 50 участниками, членами семьи. Но от нашей семьи поехали шесть человек: бабушка мужа, его родители, я, муж и дочка старшая. Почти весь состав, который был представлен изначально.

− По вашему мнению, почему такие конкурсы важны?

− Такие конкурсы действительно помогают сплотиться. Обычно мы живем с мыслями, что еще успеется, забежим на следующих выходных, пока заняты. Так время проходит, а близкого человека не становится. И мы жалеем, что откладывали совместное времяпрепровождения, встречи. Семейные конкурсы помогают вспомнить, как важно в этой жизни проводить время с близкими. Работа и дела никуда не денутся. У нас сейчас столько воспоминаний, как в процессе мы что-то готовили, общались.

Это положительно влияет на семью. Я испытываю такую гордость за то, что в нашей стране такие мероприятия проводятся.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет летом. Победителей объявят в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.