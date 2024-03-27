Погружаемся в историю Думы Сургута с ее долгожителем, депутатом первых созывов

В 2024 году Думе Сургута исполнится 30 лет. По этому поводу мы углубляемся к истокам — с чего начинался городской парламент, как собирался и как работал, рассказывает один из его долгожителей — Вера Кифорук, депутат первых четырех созывов.

— Вера Борисовна, как вам пришло решение баллотироваться в первую думу в 1994 году?

— Как известно, до 1994 года органы представительной власти назывались советами народных депутатов. Так, у нас в Сургуте был так называемый Малый совет, куда попасть было очень легко, из-за чего люди там были независимые, азартные, иногда не понимающие, что они делали. Был крик и шум, и, в принципе, помощи они исполнительной власти в то время они особо не давали — кроме советов. Со временем законодательство изменилось — и Малый совет в 1994 году должна была заменить Дума города. Собственно, члены этого Малого совета и баллотировались в первый созыв.

Я работник здравоохранения, врач, заведовала крупной поликлиникой «Нефтяник», и главный врач Алексей Григорьевич Десяк провел среди нас собрание, где объяснил, что парламенту нужны социальные работники — в том числе медицинские. В итоге убедил — и в думу первого созыва прошло аж четверо медицинских работников.

— Но не с первого раза.

— Да, первое голосование, которое проходило в марте 1994 года, было сорвано нашим независимым, азартным, особенным сургутским народом, которым мы сейчас и остаемся. И нам пришлось переизбираться — и смешно, и грешно было, нам было обидно, пришлось переизбираться уже осенью в октябре. В октябре того же года уже были брошены все силы города на то, чтобы выборы в думу первого созыва прошли обязательно. Были задействованы кинотеатры с бесплатными фильмами, концертные программы, даже викторины. И тяжелая артиллерия — лотерея с главным призом, машиной «Волга».

Как результат — выборы прошли с небывалым показателем явки, активность наших любимых сургутян 69 процентов, я это хорошо помню.

Так мы и начали работать, хотя с чего было начинать, вообще не знали: что исполнительная власть должна делать?

— Дума не стала логическим продолжением Малого совета народных депутатов?

— Там нечего было взять… Не было ни юридических документов проработано, ни уставов, ни положений, и мы совершенно с ними разнились. Надо было или продолжать работать с исполнительной властью, или вступать в противодействие. Многие из депутатов решили выбрать второе — но как, собственно, бороться, если дума под предводительством главы города? Нужно было прописывать регламент, устав думы, положение думы… Собственно, работа первого созыва — короткая, два года всего — в основном, в этом заключалась, это наша самая большая заслуга, мы успели сделать документы — положения, устав, регламент думы.

Мы поняли, как мы должны взаимодействовать, что мы можем, а чего не можем требовать от исполнительной власти (к слову, мы не могли никого снять, как почему-то многие считали: вот поменяем весь экономический отдел, департамент архитектуры нам не нравится и так далее…).

— Как все-таки работалось под председательством мэра? В этом же кроется достаточно серьезное противоречие.

— Нам повезло, у нас был прекрасный руководитель, с которым я практически проработала все созывы, — Александр Леонидович Сидоров, он нас тихо, мудро вел в этой работе. Я помню первое заседание, когда выбранная публика депутатов ликовала от радости, это какое-то было юношеское ликование — мы попали, сидим такие все ошарашенные: мы среди администрации, сейчас тут будем горы сворачивать… А радоваться-то нечему! Он нам хорошо, очень мудро сказал: «Дорогие депутаты, не считайте свои голоса, не хвалитесь, что у кого-то из вас больше голосов людей, которые вас выбрали. Перед вами большая сложная работа, на вас с тревогой и надеждой смотрят горожане». Я запомнила эти слова на всю свою жизнь, это совершенно правильно.

— А как вообще вам работалось, фактически не имея юридической силы, не будучи самостоятельным органом, когда администрация ответственная за все, а депутаты — нет?

— Это и сейчас так же. Личной ответственности депутата нет, а коллективную ответственность дома не несет. Поэтому нужно быть очень аккуратным и нужно работать во взаимодействии с администрацией, потому что администрация, как бы мы ее ни ругали, действительно несет юридическую ответственность.

— Первый созыв проработал два года. Расскажите о его преемниках — втором и третьем.

— Во второй созыв я пошла уже с интересом, с желанием продолжать работать. Нас поддержал народ — из 13 депутатов первой думы шесть человек пошли во второй созыв.

— Чем он запомнился?

— Из первого созыва в него попали шесть человек — то есть сохранялась некая преемственность. Здесь появились журналисты — они начали активно заниматься нормотворчеством, была создана соответствующая комиссия; был инициирован процесс присяги главы города.

Мы помогали Александру Леонидовичу проголосовать за строительство Сургутского государственного университета. Но очень жалеем, что не довели дело до конца в те годы, когда были деньги, чтобы увеличить финансирование этого университета. А потом наступят совершенно другие времена с дефицитным бюджетом, — уже при третьем созыве. Появилось страшное слово «секвестор», когда мы не все решения по формированию бюджета принимали, и конечно, мы оставили своим последователям какие-то невыполненные объемы, которые возникли из-за нехватки денег в бюджете.

— Третий созыв — это уже так называемая нефтяная дума. Как в таком составе работалось вам как одному из немногих представителей социального блока?

— Мне было достаточно легко, благодаря боевому характеру. Меня хорошо знали в городе. Но в третьем созыве из 15 депутатов действительно были нефтяники, они распределились по комитетам — социальный блок, ЖКХ, финансы и так далее… И, в общем, главное было не то, что они нефтяники, а что они высококлассные менеджеры. Это бросалось в глаза: они словно немножечко выше стояли от нашего «народного» уровня. И самое главное, они переносили свои корпоративные правила игры на заседания думы — плюсов от этого много было. Даже документооборот стал быстрее — нам оперативнее стали отвечать на запросы.

— Как осуществлялся переход от третьего созыва к четвертому? Как осуществлялась эта трансформация думы из одной из структур администрации уже в отдельную структуру со своим аппаратом?

— В четвертом созыве стало уже 25 депутатов: решение об увеличении их количества считаю верным, работы становилось все больше. Ведь практически все сферы городского хозяйства должны быть проверены и одобрены в думе. При переходе к четвертому созыву было рекомендовано избрать председателя, заместителя. Конечно, мы постарались выбрать человека, который знает город, и знает работу, и знает людей. Выбрали Юрия Понтилеевича Кузьменко — и не пожалели.

— Вы 18 лет работали в думе, можно назвать вас долгожителем — как смотрите на эти годы сегодня?

— Было очень сложно, но и очень интересно. Мне очень не хватало работы в думе, когда я ее оставила. Я не так скучала по работе, когда вышла на пенсию, как скучала по думе. Это ведь не только городские проблемы: это встречи с замечательными людьми, которых я помню, которые меня многому научили, с которыми я до сих пор дружна. И это, знаете, гордость за себя, за то, что была причастна к развитию своего города. Что не стояла в сторонке.

Не всех сегодняшних депутатов я знаю уже лично, но слежу за работой думы, тем более что хорошо знакома с председателем Максимом Николаевичем Слеповым, моим коллегой. С удовольствием смотрю, если удается, новостные программы, вижу депутатов, вижу, что работа идет, работа кипит.