Эксперт рассказала, стоит ли ждать ли россиянам понижения процентной ставки по кредитам

Больше трети россиян отказались от потребительских кредитов из-за высоких ставок. Данные показал опрос финансового маркетплейса. 15% респондентов оформили займы на меньшие суммы. Можно ли сейчас одолжить деньги на выгодных условиях, и как скоро понизится ставка, объясняет старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Елена Овсянникова.

− Если потребительский кредит, так невыгоден, каким займом сейчас лучше воспользоваться?

− При формировании кредитных и депозитных предложений банки ориентируются на ключевую ставку. Поскольку сейчас она высокая (16%), возник двоякий эффект. Одновременно выросли проценты по займу и по открытию вклада. И часть населения, оказавшись перед выбором, что делать с деньгами, стала больше склоняться к идее накопления. Чтобы, например, собрать часть нужной суммы, и все-таки взять кредит, но уже поменьше. Люди не готовы переплачивать, и это разумно!

Согласитесь, при доступных кредитных предложениях желание что-то приобрести, совершить импульсивную покупку возрастает. А при увеличении кредитной ставки люди тщательно фильтруют свои цели и отказываются от чего-то необязательного. В то же время условия по кредитным картам принципиально не изменились. Беспроцентный срок в среднем по-прежнему два-три месяца. Если внимательно изучить условия и вовремя погасить займ, это может быть довольно выгодным предложением. Часть населения перешла с потребительских кредитов именно на кредитные карты.

− Сказывается ли снижение спроса на потребительские кредиты на прибыли банка?

− Банк - коммерческая организация. Он ориентируется на определенную норму прибыльности. Если сокращается возможность заработка по готовым продуктам, таким как кредит и депозит, появляются иные инструменты. Как правило, они связаны с дополнительным обслуживанием клиентов. Например, вводятся комиссии за переводы.

− Когда ждать понижения процентной ставки по кредитам?

− То, что ключевая ставка осталась на прежнем уровне 16% − положительный сигнал. Мы видим, что происходит определенная стабилизация финансового рынка. Если Центробанк РФ продолжит денежно-кредитную политику в том же направлении, начнется постепенное снижение. Но важно понимать, что при понижении ключевой ставки, понизятся не только ставки по потребительским кредитам, но и по депозитам.