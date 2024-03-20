Благочинный Антоний Исаков о правилах соблюдения Великого поста

Великий пост — главный многодневный пост, установленный в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Его целью является подготовка к празднованию Пасхи. Великий пост в 2024 году у православных длится с 18 марта по 4 мая включительно. О том, кто имеет послабления в посту, от чего стоит воздержаться детям и взрослым — рассказал благочинный Сургута Антоний Исаков корреспонденту siapress.ru.

— Если человека во время поста стал чувствовать себя хуже, стоит ли продолжать соблюдать пост?

— Надо проконсультироваться с лечащим врачем, как минимум, и узнать, какие все-таки допустимы ограничения, а какие лучше избежать. После взять благословление у священника по послабление к посту. Пост в пище — это ведь одна из частей поста, не самая главная. Как говорится, постимся телесно, душевно и духовно. Телесно — это ограничения в еде, душевно —это значит от всяких зрелищ, увеселений, безумного смотрения телевизора, хождения на всякие развлекательные программы. Духовно — это молитвы, посещение храмов. Поэтому если у человека начинается какое-то недомогание, тут нет никаких жестких требований.

— Чтение художественной литературы относится к запретам?

— Смотря какая, ведь есть классическая, а есть любовные романы. С одной стороны, вроде тоже классика, но лучше все же воздержаться от всего того, что чувства будоражит.

— Какие молитвы читаются во время великого поста?

— Есть особые, именно великопостные богослужения, которые совершаются только в будние дни. Имеются богослужебные песнопения, они тоже особенные. Субботние и воскресные службы такие же, как и обычно. Есть, конечно, особая молитва великопостная, ту которую еще классик наш поспел, это молитва Ефрема Сирина. Она тоже читается в будни на богослужении.

— Обязательно молиться правильно?

— Дома у людей мало что меняется. Домашняя молитва какая была, такая и есть. Единственное, люди чуть больше читают псалтырь, стараются Евангелия за пост прочитать. Это больше на усмотрение людей. Священники и хор, понятно, они особо не ошибаются. Трудно где-то в чем-то ошибиться. Господь же не смотрит сильно за ударением. Главное, насколько человек старается и что готов принести в своей жизни Богу: время, силы, чувства.

— Есть ли категории людей, которым можно воздержаться от поста?

— Конечно, это беременные или кормящие мамы, пожилые люди. У них послабление в посту. Был случай, когда кормящие мамы просили разрешить им употреблять в пищу молоко. Если говорить о мясе, то без него можно попоститься. Если у человека сахарный диабет, то он и так всю жизнь постится. Он каждый день должен смотреть, что он ест. Понятно, что он без определенных продуктов животного происхождения не может. Никто ему не запрещает. Значит в чем-то другом себя ограничивает. Детей также никто не заставляет сильно поститься, например, молочные каши для них готовят даже в семьях священников. Но никто уже детям не купит мороженое. Есть то, что необходимо для роста и здоровья организма. Сладости, лакомства — от них лучше детей уберечь. Для детей пост, как правило, в православных семьях — это ограничение в мясе, но, если мамы видят, что ребенку тяжело, варят им мясные супы.

— Как правильно выйти из Великого поста?

— Пост заканчивается 4 мая, а 5 мая, в Пасху, люди уже едят, как обычно. Переедать не надо. Помню общался с людьми, живущими в грекоговорящей стране. Они говорили, что у них все время проблема: как пост заканчивается, так греки барашка запекают и потом с желудками страдают. По-хорошему надо аккуратно выходить: супами, бульонами. Желудок ведь приспосабливается к более скудной пище, и для него такая масса и тяжесть ни к чему. Для этого как раз есть творожная паста, легкий кекс в виде кулича. Есть традиционное блюдо, которое помогает из любого поста выйти — это куриный бульон.