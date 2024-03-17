Интервью с организатором конкурсов красоты в Сургуте − о том, как изменилась модельная сфера

Конкурсы красоты возрождаются с новой силой. Очаровательные и талантливые югорчанки не только участвуют в них, но и завоевывают первые места и значимые номинации. Так, недавно сургутянка Юлия Ишина стала третьей вице-мисс «Жемчужина России». Как у нее это получилось и насколько модельная сфера популярна сегодня − рассказала организатор конкурсов красоты «Мисс и Миссис Сургут» и «Жемчужина Сургута» Оксана Каландырец.

− Какой вклад вы вносите в модельную индустрию в Сургуте?

− Я сама начинала работать в этой сфере с 1996 года. Можно даже сказать, что с меня все здесь и началось. Мне тогда было 15-16 лет. Я самая первая победительница «Мисс Сургут», самая первая, кто поехал на конкурс «Мисс Россия».

20 лет назад имя Оксаны Каландырец прославило Сургут далеко за пределами страны. Она стала «Мисс Сургут − 1996», вошла в топ-5 самых красивых девушек Старого Света на конкурсе «Мисс Европа», также была одной из десяти финалисток «Мисс Вселенная − 2001».

Тогда все и начало развиваться на профессиональном уровне и действует по сей день. Еще в скором времени я буду работать над проектом «Мисс и Миссис Югра».

Моя основная сфера — это конкурсы красоты. Мы периодически занимаемся поиском новых лиц для того, чтобы они работали в этой сфере. Спустя время после пандемии индустрия стала возрождаться с новыми силами и победами. Недавно сургутянка привезла титул третья вице-мисс «Жемчужина России». Это молодой общероссийский конкурс, он хорошо себя заявил. Ранее мы уже участвовали в нем и занимали различные номинации. В этом конкурсе за последние семь лет у нас две короны.

− Насколько сильно изменилась индустрия за все годы вашей работы?

− Сфера очень изменилась за эти годы. Любые перемены всегда тяжело воспринимаются, любая трансформация болезненна. Есть вещи, с которыми я не совсем согласна. Например, я бы хотела, чтобы конкурс красоты был направлен все же на людей с определенными характеристиками.

− Насколько такие конкурсы распространены и популярны?

− Конкурсы пользуются большой популярностью, они очень распространены. Почти в каждом городе их достаточно. Но меня это далеко не радует. Мне кажется, что конкурс — это для избранных. Например, не каждая ведь может стать балериной или гимнасткой, и я это, естественно, говорю не только со стороны внешних данных.

− Как вы подготавливаете девушек к конкурсам красоты? Что в первую очередь важно в кандидатке?

− Подготовка к конкурсу − долгий процесс не одного дня, недели и даже месяца. В первую очередь с девушками проходят занятия для улучшения походки и осанки. Важно и то, как себя вести на сцене и что делать. На таких конкурсах иметь большое значение эрудиция и образование. Члены жюри смотрят на то, как девушка умеет общаться, адекватно ли реагирует на провокационные моменты. Помимо тренировок по дефиле, мы очень часто проводим трансформационные курсы − прорабатываем тревожность, волнение, повышаем самооценку.

− Если обобщить, то какие личностные качества должны быть у победительницы конкурса?

− Это стрессоустойчивость, доброжелательность, любовь к людям. Именно такие характеристики и важны для претендентки. В дальнейшем победительниц приглашают на различные благотворительные мероприятия, гуманитарные акции, в детские дома. Сами понимаете, что здесь нужен человек, который несет добро в этот мир.

− Как я знаю, вы набираете девушек от 18 до 60 лет. С чем это связано?

− Помимо того, что у нас есть сотрудничество с такими конкурсами, как «Мисс Россия», «Жемчужина России», мы еще работаем с «Миссис Россия», где как раз возрастная категория до 50-60 лет. Появилась номинация «Гранд Миссис» — это 40+ и те, у кого есть уже внуки. В категории «Миссис России» может принимать участие любая девушка от 18 лет, но желательно, чтобы это уже была состоявшаяся личность. В конкурсе смотрят не только на внешность, но и на достижения участницы − что она из себя представляет, каких успехов достигла, чем занимается, в каких акциях участвует, участвует ли в жизни города. Это важно, потому что, отправляясь на «Миссис Мира» и выигрывая в конкурсе, девушка занимается далеко не фешн-индустрией, основная функция все же − благотворительность.

− Есть ли какие-то стандарты красоты в подобных конкурсах?

− Касаемо стандартов. Есть конкурсы, допустим, «Мисс Россия». В них строго придерживаются стандартов на протяжении многих лет. В «Жемчужине России» и «Миссис России» от этого уже отходят. Какие-то рамки присутствуют, но есть и небольшой бодипозитив. Можно приглашать к участию девушек с фигурой «большие песочный часы», то есть с пышными формами. Теперь даже допускаются некоторые татуировки. Рост может быть как стандартный модельный, так и ниже. Главное, чтобы было приятно смотреть на девушку.

− То есть, можно сказать, что практически любая может участвовать в конкурсе красоты?

− Очень сложно сказать, что практически любая. Все-таки это конкурс красоты − на внешность смотрят не в последнюю очередь. Есть определенные критерии. В любом случае нужно отметить, насколько девушка конкурентоспособна, и это, как я ранее говорила, зависит не только от внешности.