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«Изучение нового языка — это всегда возможности расширения собственного кругозора и достижения успеха в разных сферах жизни»

Ученые СурГПУ — о вопросах обучения русскому языку детей-инофонов

«Изучение нового языка — это всегда возможности расширения собственного кругозора и достижения успеха в разных сферах жизни»
Фото: СурГПУ

Накануне в стенах Сургутского государственного педагогического университета прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Образовательные потребности детей-инофонов в условиях интегративного обучения русскому языку». В рамках нескольких секций работали не только местные ученые и методисты, но и гости из региона, страны и из-за рубежа, в том числе из Китая, Словакии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии. Они обсудили проблемы социально-культурной и языковой адаптации и социализации детей мигрантов в образовательную среду, проблемы функционирования и развития родных языков, языков коренных народов.

«На конференции определены современные подходы в обучении русскому языку как неродному и иностранному, представлены эффективные модели и стратегии поликультурного образования, способы взаимодействия в полиэтническом социуме, современные образовательные технологии и средства обучения русскому языку как неродному и иностранному», — комментируют организаторы.

Вопрос интеграции мигрантов в русскую языковую среду актуален для многонационального Сургута, ежедневно принимающего гостей, часть из которых оседает в городе. О том, как происходит их адаптация и обучение русскому языку, мы побеседовали с учеными СурГПУ — главным научным сотрудником университета, доктором филологических наук Татьяной Сироткиной, заведующей кафедрой филологического образования и журналистики, кандидатом филологических наук, доцентом Еленой Бреусовой и кандидатом филологических наук, доцентом кафедры филологического образования и журналистики Ольгой Рудневой.

— Насколько актуальна сегодня проблема обучения русскому языку мигрантов в Югре?

Елена Бреусова: Проблема, безусловно, актуальная: к нам в округ прибывают мигранты не только из-за рубежа, но и с территории других регионов, — они, конечно, должны знать русский язык для того, чтобы полноценно работать и существовать в обществе, но далеко не все им владеют.

Ольга Руднева: Если взять статистику по школам, то известно, что, например, в школе №22 им. Г.Ф. Пономарева обучается 80 процентов детей-инофонов, им необходимо полноценное изучение языка, поскольку без этого невозможно вообще усвоение учебной программы.

— Это серьезные цифры: а почему вы именно эту школу привели в пример?

О.Р.: Конечно, не во всех образовательных учреждениях такие показатели: они зависят от района города — на них влияют такие факторы, как наличие недорогого жилья, которое привлекает мигрантов. Соответственно, и в школы, прикрепленные к таким районам, ходят больше инофонов, нежели в другие — находящиеся, например, в центре города.

— Вы говорите, что дети не владеют русским языком. Почему так? Многие ведь прибывают не из-за рубежа, а с территории нашей же страны, где изучение русского языка является обязательным.

Е.Б.: Русский язык по-прежнему изучается в Киргизии, и Таджикистане, и Узбекистане: однако количество часов в учебных программах небольшое. А самая весомая проблема, которая касается и зарубежных стран, и ряда регионов России, заключается в том, что родители не разговаривают с детьми дома по-русски. Нет языковой практики — поэтому все изучаемое на уроке, быстро забывается. Можно сравнить это с изучением иностранному языку в российских школах — здесь такая же ситуация.

— Как ведется обучение детей-инофонов в Сургуте?

Татьяна Сироткина: Дети заведомо находятся в более сложной ситуации, нежели взрослые. Они не составляют в школе отдельную группу, не владеющую русским языком, а входят в обычные классы. В этих условиях создается смешанная учебная программа с отдельными адаптированными заданиями для детей, которые не говорят по-русски, с элементами поликультурного образования.

— Что значит этот термин?

Т.С.: Дети погружаются в русскую языковую культуру: это не только традиционное изучение языка, но и, например, просмотр фильмов, заучивание стихотворений, организация праздников — все это помогает влиться в языковую среду и начать говорить по-русски.

— Если говорить об английском, немецком языках — да, прослушивание песен, просмотр фильмов помогает и лексику запомнить, и некоторые грамматические особенности усвоить. Но насколько эти методы эффективны при изучении такого сложного языка, ка русский?

Е.Б.: Конечно, русский язык сложнее, однако любой из перечисленных вами способов по-своему работает: смотря кино и не до конца понимая всех слов, мы можем восстановить их значение, исходя из общего контекста. Декламация стихотворения дает понимание принципов построения предложений в языке. Кроме того, тут важен и психологический аспект: произнесение фраз на другом языке создает ситуацию успеха, осознание того, что мы можем воспроизвести целый иноязычный текст, бодрит. Важна и визуальная составляющая, которая помогает познакомиться с многими особенностями повседневной жизни — манерами поведения, стилем одежды и т.д.

О.Р.: Это прекрасные методы, которые дополняют основное изучение языка, происходящее на уроках. Но важно помнить, что и после уроков должно идти непрерывное совершенствование языковой практики — иначе все полученные знания останутся мертвым грузом.

— Каковы цели нынешней конференции?

О.Р.: Конференция наша называется «Образовательные потребности детей-инофонов в условиях интегративного обучения русскому языку», она является частью большого Педагогического форума, который длится в течение этого месяца. Мы посетили несколько школ, смотрели уроки педагогов, которые занимаются с детьми-инофонами, причем учителей не только русского языка, но и других дисциплин, а также психологов, логопедов. Они поделились с нами методическим опытом, а теперь этот методический опыт мы распространяем в виде научных мероприятий. На конференции своим опытом делятся и ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов и стран. В рамках работы пяти секций ведется разговор о стратегиях поликультурного образования, современных технологиях, научном проектировании обучения русскому языку как неродном, а также месте художественного текста в этой проблематике.

Е.Б.: Опыт накоплен богатый: он дает множество возможностей изучения нового языка — а это всегда возможности расширения собственного кругозора и достижения успеха в разных сферах жизни.


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Сегодня в 09:26, просмотров: 138, комментариев: 0
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