Участница шоу «Голос» из Сургута — о себе, вокале и прохождении в проект

Накануне сургутянка Марина Яковлева прошла отбор в шоу «Голос» на федеральном канале. В последний день слепых прослушиваний талантливая певица выступила с песней «Город влюбленных». Хоть мест в команде наставников оставалось мало, ей все же удалось стать новой участницей популярного проекта. О себе, вокале, проекте и многом другом она рассказала корреспонденту siapress.ru.

— Как вам удалось попасть на проект? В чем секрет вашего успеха?

— На проект прошла как простой смертный: заполнила анкету и отправила. Через какой-то период времени мне на почту отправили приглашение на прослушивание.

Искренне считаю, что секрет моего успеха в моем трудолюбии и работоспособности. Так говорят и все мои знакомые. Ничего в этой жизни не давалось мне просто так. Все мои близкие знают, как долго я к этому шла, через какие тернии пробиралась к звездам. Сколько проигрышей было, сколько побед, сколько разочарований. Пару раз хотелось забросить творчество и заниматься какими-то «земными» профессиями. Но все-таки я понимала, что ничем другим я в жизни больше не хочу заниматься. Так что приходилось брать волю в кулак и идти дальше.

— Кто поддерживал вас на всем пути?

— Первой, кто заметил мои музыкальные способности, стала мама. Именно благодаря ей я и погрузилась в мир музыки. А папа всегда возил на все многочисленные кружки. Страдали только мои старшие братья. Им приходилось слушать мои песни дома с утра до ночи. А старшей моей сестре повезло чуть больше: она слушала мои песни уже только на конкурсах и выступлениях. Вообще, мне, конечно, очень повезло с семьей. Мне очень обидно, когда родители некоторых детей не дают ребенку возможность заниматься любимым делом не просто как хобби, а посвятить этому всю свою жизнь и сделать это своей профессией. Я рада, что мои родители были очень чуткими в этом плане. Если бы не музыка, не знаю, чем бы я сейчас занималась, какую профессию бы выбрала.

— Как долго вы занимаетесь вокалом?

— Вокалом начала заниматься еще с семи лет. Получается, пою я уже 24 года! Посвятила этому всю свою сознательную жизнь. Хочу воспользоваться моментом и поблагодарить всех свои педагогов.

Первый педагог по вокалу — Гашев Леонид Иванович, с ним я занималась вокалом в ДК «Камертон».

Затем в моей творческой жизни появились Власова Елена Владимировна (ДК «Магистраль») и Федорова Ольга Александровна (ДК «Строитель»).

Хочу выразить также благодарность моему педагогу по хоровому дирижированию — Никифоровой Валентине Михайловне (Сургутский музыкальный колледж) и педагогу по академическому вокалу — Савинской Юлии Валерьевне.

Затем я уехала учиться в Тюменский государственный институт культуры (ТГИК) и поступила сразу на два факультета: эстрадно-джазовый вокал и режиссура. Вокалом там со мной занималась заведующая кафедрой эстрадно-джазового вокала — Бархатова Ирина Борисовна, а также Толмачева Наталья Владимировна.

После я вернулась в Сургут и работала в ДИ «Нефтяник» в джаз-ансамбле «Резонанс». Ребятки, родненькие, люблю вас! Благодарю всех своих учителей, с которыми мне посчастливилось заниматься.

— Какие у вас впечатления от выступления?

— Сказать, что это было волнительно — ничего не сказать! Слишком много было эмоций в этот день: бесконечное нарастающее волнение, счастье от того, что это все со мной происходит, безумная вера в то, что все мои родные прилетели не зря, и я выйду, все-таки, на сцену! Меня поставили в самый последний день прослушиваний и шансов, что я в принципе выйду на сцену, было очень мало. Но все это оказалось не зря. Кажется, что в день съемок все было будто в тумане. Словно это все происходило не со мной. А вот на следующий день, когда я готовила большой список того, что могу еще спеть после «слепых прослушиваний», когда я искала различные песни в интернете, случайно наткнулась на видео из «Голоса» и в этот момент поняла, что я теперь тоже часть этой истории. Я смогла исполнить свою мечту — вот тогда слезы счастья покатились из глаз. Это было необычное чувство.

— Рады, что попали в команду Антона Беляева?

— Да! Рада — не то слово! Нам до последнего не говорили, кто будет в креслах наставников. Все участники узнали об этом тогда, когда поступила официальная информация. Так что интрига сохранялась до последнего момента. Еще до того, как объявили наставников, я всем своим знакомым говорила, что хочу попасть именно к Антону. Мне очень нравится его творчество. После участия Антона в «Голосе», я познакомилась с его группой «Therr Maitz», мне определенно понравилось их творчество. А проект «LAB с Антоном Беляевым» раскрывает его с другой стороны! Я считаю его одним из лучших музыкантов в России. Как наставник он также проявляет себя с лучшей стороны — мы в постоянном поиске новых песен, аранжировок, интересных музыкальных решений. Он заинтересован в каждом участнике своей команды и старается сделать максимум.

— Помогает ли вам поддержка земляков?

— Помогает ли поддержка земляков? Да это то, ради чего хочется работать дальше и делать все возможное и невозможное для того, чтобы продолжать радовать людей, которые вселяют такую силу! Столько добрых слов я читаю по сей день, такая грандиозная поддержка от моих знакомых и незнакомых мне людей. Это трогает до слез. Каждому артисту очень важно это внимание. Ведь всей своей работой мы, артисты, стараемся сделать все возможное, чтобы хоть немного поднять настроение.

— Ждать ли нам в Сургуте ваш концерт в ближайшее время?

— В Сургут я прилечу 22 марта в качестве бэк-вокалистки Сергея Витальевича Безрукова. Возможно, получится выступить с моим любимым коллективом «Резонанс» где-то, но пока мы в процессе организации нашего «музыкального джема». Надеюсь, все получится. В Москве сейчас у меня несколько проектов и постоянная занятость, но ради серьезного сольного концерта в Сургуте я бы выбрала несколько дней.