Интервью о безопасности пешеходов на дорогах Югры

ДТП с пешеходами не редкость в Югре и России в целом. Буквально на прошлой неделе в Югре пострадали два пешехода: девятилетняя девочка и 19-летняя девушка. О том, как пытаются обезопасить пешеходов в Югре и почему некоторые предпочитают ходить пешком рассказали — начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения окружной Госавтоинспекции Любовь Медведева и «убежденный пешеход» Раис Кагарманов в эфире радио «Югра».

— Любовь, какие правила относятся к пешеходам?

— Основное правило во всех дорожных ситуациях – смотреть по сторонам. К пешеходам это относится напрямую. Напомню, что передвигаться пешеход должен по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а если они отсутствуют, то по обочине, либо по краю проезжей части. Но необходимо помнить, что движение нужно осуществлять напротив движения транспортных средств.

При переходе проезжей части и движения по обочинам в темное время суток в рамках города пешеходам рекомендуется иметь при себе светоотражающий элемент, который будет виден водителям. Вне населенных пунктах, на трассах, дорогу необходимо переходить по пешеходным переходам, в том числе подземным, надземным. Если они отсутствуют, то на перекрестках по линии тротуаров и обочин.

Хочу отметить и напомнить, что при пересечении перекрестков, не важно регулируемых или нет, переходить по диагонали разрешается только при наличии специальной дорожной разметки.

— Что делается со стороны Госавтоинспекции для безопасности пешеходов?

— Работа организована совместно с владельцами дорог, проходит ряд инженерных мероприятий:

обустройство дорог искусственными неровностями, что является средством принудительного снижения скорости транспортных средств;

необходимые дорожные знаки, светофорные объекты, ограждения;

уличное освещение мест пешеходных переходов;

индикаторные дорожные знаки, которые информируют водителей о приближении пешеходного перехода;

широкое информирование населения о необходимости соблюдения правил в рамках всевозможных акций, выступлений.

— Раис, почему вы считаете, что лучше быть пешеходом? Вы считаете, что Ханты-Мансийск маленький город для того, чтобы иметь автомобиль?

— С детства не задались отношения с автомобилем, и не было никогда интереса к этому. Пока все сверстники активно сдавали на права, у меня не было к этому тяги. Пока не вижу в автомобиле нужды. Я очень убежденный пешеход в этом плане. Даже когда теплая погода хожу на работу пешком.

— Есть ли в планах пройти обучение в автошколе и стать водителем?

— Мысли посещают, потому что у меня растет маленькая дочь, и когда она подрастет, ее нужно будет водить по всяким кружкам и так далее. Но на это у меня тоже есть ответ: у моей жены есть права. Поэтому, возможно, я передам ей полномочия водителя.

— Может, вы боитесь водить автомобиль?

— У меня были мысли по поводу этого. Я боюсь навредить кому-то допустим. Потому что все что угодно может произойти — все-таки дорога. Большая ответственность. И плюс еще это надо ухаживать за машиной. Это не мое.

Благо у нас город небольшой, можно заказать такси. Либо на общественном транспорте. В планах есть велосипеды, но это после того, так дочь немного подрастет, чтобы всей семьей ездить.

— Как вы относитесь к правилам дорожного движения? Позволяете ли себе нарушать правила?

— Минуту назад я думал, что никакие правила не нарушаю, но оказывается — нарушаю. Прохожу по диагонали пешеходные переходы, но теперь буду знать, что так нельзя. Обычно всегда стою, жду, на красный не перехожу. Стараюсь соблюдать правила дорожного движения.

— Любовь, какие санкции применяются к пешеходам-нарушителям правил дорожного движения?

— В кодексе у нас предусмотрена статья 12.29 часть 1. Пешеход может быть привлечен к административной ответственности если нарушение не повлекло причинение вреда здоровью, либо создание помех движению транспортных средств. В таком случае пешеход может быть привлечен к административной ответственности, и он заплатит штраф в размере 500 рублей. Если же нарушение повлекло создание помех движению транспорта, тогда штраф в размере три тысячи рублей. Если нарушение повлекло причинение легкой либо средней тяжести вреда здоровью, тогда штраф составит от тысячи до полутора тысяч рублей.

В отношении пешеходов за 2023 год привлечено более 12 тысяч человек, в январе уже более одной тысячи, а именно 1 024 пешехода привлечены к административной ответственности. Это в целом по Югре.

— Раис, если вы вдруг увидите, как пешеход переходит дорогу в неположенном месте, вы его остановите?

— Думаю, что в большинстве случаев нет. Я же не буду выбегать за ним и ругать его. Возможно, крикну. Если это будет несовершеннолетний, то я, конечно, постараюсь его остановить.

— Раис, устраивает ли вас система пешеходных переходов, тротуаров в Ханты-Мансийске?

— Твердо скажу, что да. Потому что я родом не отсюда, и в моем городе довольно сложнее с переходами, тротуарами. Периодически приходится ходить по грязи. А в Ханты-Мансийске отличные тротуары, дорожные развязки и пешеходные переходы.