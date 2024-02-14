Интервью с вице-спикером Думы Сургута IV созыва — о становлении городского парламента как самостоятельного органа власти

Думе города Сургута в этом году исполняется 30 лет — экскурс в историю городского парламента мы проведем с заместителем председателя Думы IV созыва Алексеем Савенковым. Этот состав депутатов работал в 2006-2011 годах — тогда городской парламент вышел из состава администрации, обзавелся собственным аппаратом и председателем. Как это происходило — в нашем разговоре.

— Собственно, в чем уникальность IV созыва — давайте разберемся подробнее.

— Дума первых трех созывов работала немножко по-другому. Тогда это был не самостоятельный орган власти, а кроме того, депутатов в его составе было меньше: 15; в четвертом созыве их число уже увеличилось до 25. Не существовало отдельной должности председателя Думы — им был глава города, тогда Александр Леонидович Сидоров.

Изменения начали происходить после того, как был изменен устав Думы III созыва: в него внесли изменение структуры нового представительного органа власти — Дума Сургута становится самостоятельным юридическим лицом, состоит из 25 депутатов, создается аппарат, который работает на организационном и информационном методологическом аспекте деятельности депутатов. Когда нас избрали в марте 2006 года, председателем Думы стал Юрий Понтилеевич Кузьменко, меня избрали заместителем. Помню, пришли мы с ним тогда на еще пустой второй этаж здания на Восходе, 4, остановились: «Ну, что будем делать-то?»…

Начали с создания аппарата, провели организационные встречи с депутатами, определились по количеству и набору комитетов, предварительно обсудили, кто в каких комитетах хочет работать, кто будет возглавлять. Так потихонечку-потихонечку начали эту деятельность. Сейчас она уже продолжается.

Второй этаж здания на Восходе, 4 в 2006 году еще был не обжит — созданием Думы как отдельного органа управления занялись депутаты IV созыва

— С чем вообще было связано это решение вывести Думу из администрации в отдельный городской орган?

— Это было связано с принятием закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», собственно, и систему управления мы приводили в соответствии с ним: есть самостоятельный представительный орган власти, есть исполнительно-распорядительный — администрация, есть представительный. И соответственно баланс интересов вот здесь как раз соблюдался.

— Если возвращаться непосредственно к началу работы этого созыва: как вы уже сказали, он был достаточно разношерстным, в противовес предыдущей — «нефтяной думе». Это наложило свой отпечаток на особенности общения, особенно в первые месяцы работы? В парламенте сидит рядом бюджетник и нефтяник — понятно, что интересы разные, нужно искать компромиссы и приходить к консенсусу.

— Я немножечко отойду назад — к Думе III созыва. Ее депутаты для нас стали хорошими учителями. Я никогда не забуду, когда Лариса Ивановна Манаева сказала хорошую фразу: Заходишь в заседание Думы — вычеркиваешь, что ты нефтяник, бюджетник. Ты — горожанин. И когда подходишь к решению вопросов города именно как житель этого города, независимо от того, в каком ты статусе, у тебя меняется отношение к обсуждаемым вопросам.

Здесь большую роль в консолидации сыграли именно депутаты, которые работали в предыдущих созывах. И тот же Юрий Понтилеевич, и Вера Борисовна Кифорук, которые уже имели опыт работы, и знали, как ее делать. И когда мы — действительно, бюджетники, нефтяники, газовики — собрались, сразу договорились: давайте не тянуть одеяло друг на друга, давайте все-таки городские вопросы решать. Я не сказал бы, чтобы какие-то пикировки были, жесткое лоббирование своих интересов.

— Как происходило собственно это структурирование парламента, определение комитетов? Опыт других городов помогал?

— В первую очередь, мы определили, какие блоки необходимы, какие необходимо усилить. Понятно, что это социальный блок, который включает и здравоохранение, образование и прочее. Блок городского хозяйства; блок, который завязан на безопасность информационной политики, и так далее. Определились с пятью комитетами — далее уже депутаты выбирали, кто в каком комитете намерен работать.

Если же говорить об обмене опытом — тут надо обязательно отдать должное руководителям администрации города: это и Александр Леонидович Сидоров, и Яков Семенович Черняк, и Владимир Алексеевич Браташов… Это мэтры, которые уже тогда имели большой политический опыт, который для меня, тогда 33-летнего человека, оказался бесценным. Когда я встречаюсь с ними, говорю: «Вы были моими учителями: у вас я учился, как работать во власти, когда есть масса задач, которые необходимо решать оперативно, минуя вероятные конфликты и соблюдая интересы всех».

— Учителя поневоле.

— Учителя поневоле — я сказал бы, с восклицательным знаком!

Тогдашнего мэра Сургута Александра Сидорова депутаты с полным правом считают одним из главных своих учителей

— Кстати, о восклицательном знаке. Дума выходит из структуры администрации. На каком-то, может быть, человеческом, общечеловеческом уровне чувствовали ли вы некую ревность со стороны власти?

— Было, конечно. Представьте — администрация работает, а тут возникает структура молодая, начинает учить, как надо управлять. Были, конечно, пикировки, но в итоге все же было понимание, что все мы работаем на благо города.

— Идет нормальный рабочий процесс. Но были ли моменты, которые сильно запали в память, отметились судьбоносными решениями?

— На наш созыв пришлась история с внедрением во власть системы сити-менеджмента. Это тот момент, когда мы отказались от проведения эксперимента, и Сургут, в отличие от других городов не принял этих изменений.

Это была весна 2010 года. В федеральной повестке стояло изменение системы управления в муниципалитетах. Посыл был такой: полномочия местных органов власти следует разделить между главой города и руководителем исполнительного распорядительного органа администрации. Долго обсуждали эту систему, в итоге посчитали, что существующая система управления городом остается наиболее целесообразной.

Мы понимали, что нам, образно говоря, прилетит по шапке — поэтому принимали решение путем тайного голосования. Результат — изменений в устав города мы не внесли, в октябре 2010 года по старой схеме был избран один градоначальник — глава Сургута Дмитрий Валерьевич Попов.

— Это, безусловно, можно в зачет поставить IV созыву. Какие еще решения его характеризуют?

— Навскидку: мы поменяли подход к ремонту учреждений образования. Если вернуться в 2006 год — какие проблемы у нас существовали с ремонтом образовательных учреждений? Нерадивые подрядчики, нехватка материалов, что-то еще… Мы перешли к комплексным ремонтом — брали школу от чердака до подвала и ремонтировали. Немаловажно, что за ремонт теперь стал отвечать не департамент образования, как было раньше: их функция — учить, а департамент городского хозяйства.

В числе заслуг Думы IV созыва — изменение подхода к ремонту школ: теперь за него ответственен не департамент образования, а департамент городского хозяйства

Мы более внимательно стали относиться к выделению функциональных зон на карте города для строительства тех или иных зданий либо жилищного строительства. Мы начали работу с нестационарными торговыми объектов, чтобы поубирать разномастные неопрятные ларьки и киоски. Приоритетом делали строительство необходимых объектов. Здесь самый яркий пример — Дворец бракосочетаний, который я вообще считаю своим дембельским аккордом. Тогда я лично убеждал Александра Леонидовича Сидорова, что этот объект надо заканчивать, и мы изыскивали деньги в бюджете города для этого.

Подводя итог: IV созыв, безусловно, состоялся, был создан хороший задел для наших последователей. Надеюсь, что депутаты нынешней и будущей Думы не забудут нашу работу, которая, по сути, является фундаментом для сегодняшней деятельности на благо Сургута и сургутян.