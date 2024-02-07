Врач-педиатр рассказал о важности вакцинации против кори

Корь опасна тем, что легко распространяется на большие расстояния и несет за собой тяжелые осложнения. Так, ученики трех школ Сургута перешли на частичное дистанционное обучение с подозрением на это заболевание. О том, как подготовиться к прививке от кори и какова вероятность заражения − ответил в Сургутском Центре охраны материнства и детства заведующий приемным отделением для детей, врач-педиатр Владислав Ильин.

− Какова вероятность заболеть корью тем, кто привит?

− Согласно Национальному календарю, прививка от кори ставится дважды: в возрасте 12 месяцев и в шесть лет. Такая схема вакцинации от кори позволяет сформировать иммунитет, который сохраняется в течение 20 лет. Эффективность защиты против кори после одной дозы вакцины составляет 93%, после двух — 97%.

Тот небольшой процент привитых, но заболевших корью людей, как правило, гораздо легче переносят болезнь и крайне редко страдают от ее осложнений.

Вакцинация на сегодняшний день, безусловно, является самым эффективным средством профилактики кори.

− Следует ли каким-то особенным образом готовиться к прививке?

− Готовиться к вакцинации особенным образом не нужно. Просто приходите со здоровым ребенком в свою поликлинику по месту жительства и поставьте прививку.

Любые необоснованные ограничения к введению вакцины против кори могут привести к большой беде: заболеванию, осложнению или даже смерти от кори. На сегодняшний день перечень противопоказаний к вакцинации очень мал, в нем остались только те заболевания, при которых риск от вакцинации превышает риск от инфекции.

− Какие рекомендации вы можете дать тем, кто не вакцинировался дважды?

− Я настоятельно рекомендую всем людям старше одного года и не вакцинированным дважды против кори получить недостающие дозы, соблюдая минимальный интервал в шесть месяцев, и не откладывать поход в больницу в долгий ящик. Вакцинация против кори поможет защитить ваше здоровье и здоровье ваших родных, а также позволит создать коллективный иммунитет от заболевания и предотвратить распространение эпидемии кори.

Корь – острое вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой тела, интоксикацией, кашлем, насморком, конъюнктивитом и сыпью.