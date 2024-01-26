Врач-кардиолог − о лечении хронической сердечной недостаточности в Югре

Хроническая сердечная недостаточность − тяжелое заболевание, в диагностике и лечении которого медицина достигла значительных успехов. Последние несколько лет благодаря инновационным технологиям этот диагноз перестал быть приговором для миллионов людей во всем мире. О том, какая помощь сегодня доступна югорчанам, о симптомах и лечении патологии рассказала врач-кардиолог, к.м.н., заместитель главного врача по терапии Окружного кардиодиспансера Мария Франц.

− Расскажите больше о заболевании. Насколько оно опасно?

− Сердечная недостаточность – это синдром, это не самостоятельное заболевание, при котором нарушается способность сердца перекачивать кровь. Различают острую и хроническую сердечную недостаточность. Первое состояние угрожает жизни, требует немедленной помощи и госпитализации, поскольку может привести к отеку легких, кардиогенному шоку. При хронической сердечной недостаточности симптомы развиваются постепенно.

− Считается, что хроническая сердечная недостаточность – это патология, которая чаще встречается у людей старшей возрастной группы. Так ли это?

− Конечно, наиболее чаще этим синдромом страдают пациенты старшей возрастной группы. Тем не менее, в настоящее время мы видим и молодых пациентов, и пациентов среднего возраста. Особенно сейчас идет рост заболеваемости среди людей молодого и среднего возраста в связи с пандемией коронавируса, когда инфекция поражает сердечную мышцу. Мы видим последствия перенесенных миокардитов в виде развития хронической сердечной недостаточности.

− Какие еще причины могут спровоцировать развитие хронической сердечной недостаточности?

− Причин возникновения хронической сердечной недостаточности достаточно много. Необходимо отметить, что сам механизм развития патологии протекает по двум направлениям: нарушение сократимости или расслабления сердца. Если мы говорим о неспособности сокращаться и выталкивать кровь в большой круг кровообращения, то среди причин лидируют: перенесенные инфаркты миокарда, миокардиты, различные кардиомиопатии, врожденные или приобретенные пороки сердца. Если мы говорим о нарушении расслабления сердечной мышцы, то это заболевания – артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, ожирение. В группе риска по развитию хронической сердечной недостаточности – пациенты, страдающие хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой.

− Какие симптомы характерны для данной патологии?

− В основном, все начинается с одышки. Она возникает сначала при физической нагрузке. Развиваясь постепенно, она может проявляться в покое – так называемая сердечная астма, когда пациент не может лечь спать. В горизонтальном положении у него возникают приступы удушья. Далее среди симптомов отмечаются: снижение работоспособности, утомляемость, учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, отеки нижних конечностей, тяжесть в правом подреберье, снижение дневного диуреза и преобладание ночного.

− С помощью каких методов может подтвердиться хроническая сердечная недостаточность?

− Разработаны лабораторные маркеры, которые «говорят» нам о том, что есть признаки сердечной недостаточности – мозговой натрийуретический пептид. Среди инструментальных методов диагностики высокоинформативны: электрокардиография, эхокардиографии («золотой стандарт» диагностики и скрининга), МРТ сердца, компьютерная томография, сцинтиграфия и другие.

− Расскажите подробно о лечении синдрома

− В настоящее время существует много способов лечения хронической сердечной недостаточности: немедикаментозные методы, которые связаны с рекомендациями по образу жизни, питанию, нагрузкам и медикаментозные, состоящие из лекарственных препаратов. Разработаны инновационные средства, которые позволяют достигать так называемой компенсации пациентов, хорошего качества жизни и стойкой ремиссии заболевания. Безусловно, сегодня широко применяются хирургические методы лечения. В зависимости от причины возникновения патологии могут применяться аортокоронарное шунтирование, стентирование, протезирование клапанов. Кроме того, эффективно используются поддерживающие сердечную деятельность имплантируемые устройства для профилактики внезапной смерти. Конечная стадия лечения хронической сердечной недостаточности – трансплантация сердца.

− Если говорить о немедикаментозных методах лечения, то каких принципов должен придерживаться пациент?

− Во-первых, следует внимательно относиться к организации режима дня. Сон должен составлять не менее 8-9 часов в сутки. Физические нагрузки должны быть подобраны в зависимости от стадии заболевания. В таком случае желательно получить консультацию специалистов по лечебной физкультуре. Также необходимо придерживаться стандартных правил питания: исключение жирной, острой, жареной пищи, ограничение соли до 3-4 граммов в сутки. Полезным станет употребление большего количества фруктов, овощей, нежирных сортов мяса, лучшее, если это будет рыба. Обязательно соблюдение питьевого режима. В первую очередь, это должна быть простая вода, исключены сладкие и газированные напитки. Подчеркну, что пациент должен полностью отказаться от вредных привычек, не употреблять алкоголь, не курить.

− Что в себя включает медикаментозная терапия при хронической сердечной недостаточности?

− Медикаментозная терапия пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью, должна состоять минимум из четырех препаратов. В Югре они доступны пациентам со сниженной фракцией выброса по льготному лекарственному обеспечению. Очень важно регулярно принимать препараты, что способствует компенсации состояния. Это подтверждают многочисленные исследования. Приведу пример – у пациента была снижена функция работы сердца, но на фоне приема оптимальной медикаментозной терапии функция сердца восстанавливалась до нормы.

− А можно ли говорить о том, что при соблюдении всех рекомендаций врача жизнь будет полноценной и качественной?

− Одна из главных целей – это качество жизни наших пациентов. Мы стремимся к тому, чтобы оно не отличалось от обычной жизни, которую он вел до заболевания. Поэтому, когда человек находится в компенсации, когда принимает все препараты, его показатели здоровья в норме, он не ограничен ни в путешествиях, ни в работе, ни в своих любимых хобби. В нашей практике есть случаи, когда пациенты после трансплантации сердца продолжили заниматься спортом и ведут активный образ жизни.

− Насколько мне известно, самым опасным осложнением хронической сердечной недостаточности является декомпенсация. Каковы ее симптомы?

− Симптомов декомпенсации несколько. Главное – это усиление или ухудшение одышки, нарастание отечного синдрома, слабость, снижение артериального давления, увеличение веса. Немотивированная прибавка в весе более двух килограммов за 2-3 дня, говорит о том, что идет накопление жидкости в организме – это декомпенсация сердечной недостаточности. Необходимо сразу обратиться к своему врачу.

− Какая помощь сегодня оказывается пациентам с хронической сердечной недостаточностью?

− В Окружном кардиологическом центре создана мощная служба оказания помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью на всех этапах: специализированное отделение стационара (единственное в округе), кабинет ХСН в поликлинике, где принимают кардиологи, специализирующиеся на ведении этой категории пациентов, отделение анестезиологии и реанимации. Также мы начали разрабатывать и внедрять методы физической реабилитации. В среднем в год до 600 пациентов получают стационарную помощь с диагнозом хроническая сердечная недостаточность. В арсенале врачей Кардиоцентра есть все методы лечения, и медикаментозные, и хирургические, и высокотехнологичные. Все это способствует достижению тех целей, которые мы ставим перед собой, а это – улучшение качества и продолжительности жизни пациентов. Кроме того, в учреждении успешно функционируют Школы здоровья для пациентов и их родственников.