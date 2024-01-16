Врач Окружного кардиодиспансера рассказала, кому необходимо воздержаться от купания в ледяной проруби

Православные христиане готовятся к Крещению. Традиционно в праздник верующие окунаются в прорубь, совершая обряд омовения. Специальные купели организованы и в Югре. Между тем, погружение в ледяную воду может негативно повлиять на здоровье человека. Об этом подробно в интервью рассказала врач-сердечно-сосудистый хирург Окружного кардиодиспансера Екатерина Ратушная.

– Можно ли считать погружение в ледяную воду стрессом для организма?

– Это не только стресс, но и серьезное испытание на прочность. Дело в том, что резкое охлаждение вызывает сильнейший спазм сосудов и приводит к недостатку кровоснабжения организма. Зачастую люди окунаются в прорубь всего раз в год, на праздник Крещения, без какой-либо подготовки. Реакция организма может быть непредсказуемой: от ишемической атаки до инфаркта миокарда, инсульта или даже внезапной сердечной смерти. Такие случаи хоть и редки, но все же встречаются в практике.

– Получается, только закаленные люди могут совершать обряд омовения в ледяной воде?

– Добавлю: и хорошо подготовленные. Необходимо отметить, что в последние годы зимнее купание, очень популярное в советское время, возрождается. Люди объединяются в клубы любителей закаливания и здорового образа жизни. Постепенно, адаптируя себя к гипотермии, они становятся менее восприимчивы к холодным температурам. В остальных случаях, повторюсь, рассчитывать на адекватную реакцию организма не стоит.

– Пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно быть особенно осторожными?

– Да, все верно. Людям, страдающим ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушением сердечного ритма и хронической сердечной недостаточностью необходимо отказаться от погружения в холодную воду. Даже при условии соблюдения всех рекомендаций врача, своевременном приеме препаратов и немедикаментозной профилактике, не стоит рисковать.

– Если человек все же решился искупаться в ледяной воде, нужно ли ему заблаговременно проконсультироваться с врачом?

– Безусловно, не стоит пренебрегать профилактическими осмотрами для того, чтобы владеть полной информацией о состоянии своего здоровья. Как известно, хронические неинфекционные заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, могут протекать бессимптомно. Погружение в холодную прорубь может сыграть злую шутку, спровоцировав приступ стенокардии или инфаркт.

– Если противопоказания отсутствуют, то каких правил стоит придерживаться перед купанием?

– Здоровым людям, которые решили принять участие в обряде омовения, нужно соблюдать следующие правила: не употреблять накануне и в день купания алкоголь, подходить к проруби в удобной, нескользкой обуви, не погружаться в воду с головой. В случае ухудшения самочувствия необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Напоминаем, в ХМАО подготовят 48 крещенских купелей.

Ранее стало известно, что 89% участников опроса на сайте СИА-ПРЕСС сообщили, что не собираются окунаться в купель на Крещение.