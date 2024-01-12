48 крещенских купелей подготовят в ХМАО

В ХМАО готовятся к крещенским купаниям. Для праздничного омовения в округе оборудуют 48 иорданей с учетом всех требований безопасности, сообщает телеграм-канал регионального правительства.

«Инспекторы ГИМС уже измерили толщину льда и дали рекомендации о количестве людей, которые могут находиться у купели одновременно. На Иртыше лед способен выдержать до 240 человек», - говорится в сообщении.

Уточняется, что иордани оборудуют специальными подходами, настилами, безопасными спусками, а также местами для обогрева и переодевания. В день праздника Крещения рядом с ними будут дежурить спасатели, полиция и сотрудники ГИБДД.