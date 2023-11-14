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​Сергей Шамрай: «Число участников интеллектуальных игр с каждым годом растет»

Учредитель АНО «Интеллектуальный клуб» − об интеллектуальных играх в Сургуте и Югре

​Сергей Шамрай: «Число участников интеллектуальных игр с каждым годом растет»
Фото предоставил спикер

Ранее в Сургуте стартовал первый этап ежегодного Кубка главы по интеллектуальным играм. В нем приняли участие 26 команд из Сургута, Лянтора, Белого Яра, Солнечного и Нижнесортымского. В будущем их ждет еще три этапа − «Новогодний турнир», фестиваль «Зимние игры» и «Весенний турнир». И после этого по результатам рейтинговых очков будет определен чемпион и обладатель Кубка. О том, как выигрывать в интеллектуальных играх и как развивалась эта сфера в Сургуте и Югре − рассказал корреспонденту siapress.ru учредитель АНО «Интеллектуальный клуб» Сергей Шамрай.

− Как вы оцениваете интеллектуальные игры в Югре и в Сургуте? Куда необходимо двигаться дальше? Какие есть перспективы?

− Мы очень давно этим занимаемся, поэтому оцениваем местные интеллектуальные игры очень хорошо. И это даже относительно таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. С 2000 годов мы играем, почти 20 лет устраиваем всевозможные чемпионаты. На сегодняшний день охвачена рабочая молодежь, школьники, студенты. Участвуют все, начиная со школьников седьмого класса и более. Всегда есть к чему стремиться. Думаю, необходимо двигаться в сторону увеличения количества игроков в каждой из этих категорий.

Но отмечу, что мы проводим довольно масштабные игры, используем различные технологии. На последнем чемпионате главы района у нас одновременно в 13 поселениях Сургутского района играли более 50 коллективов. Кроме того, мы почти 60 команд одновременно собирали на одной площадке.

− В интеллектуальных играх участвует много команд. Тяжело ли их организовывать?

− После того, как ты организуешь первые десять команд, понимаешь, как сформировать эффективный план работы. В подготовке мероприятия нужны дополнительные люди для обработки бланков и их сбора. Сложность только в том, чтобы найти большое и подходящее помещение. Но сейчас с помощью онлайн-площадок это благополучно решается и там уже даже бланки не нужны. Мы сейчас испытываем технологию, чтобы команды отвечали в приложении, в котором автоматически производится проверка бланков. Этот способ упрощает работу. На онлайн-турнирах так и делается. Капитаны отвечают с помощью приложения, установленного на их устройстве. Проверка бланков − мгновенная!

− А планируете ли вы онлайн-трансляции или запись игр?

− Нет, потому что тут есть два основных момента. Первый − это не интересно выглядит, команды достаточно тихо обсуждают версии ответов. Второе − есть определенное ограничение на раскрытие вопросов. Нельзя их публиковать, пока их не отыграют команды из других городов.

− Повысился ли интерес к интеллектуальным играм? Кто чаще всего принимает участие?

− Часто в играх участвует рабочая молодежь. Ранее больше всего было студенческих команд. Но в настоящий момент у нас много школьных команд. Они участвуют в чемпионате, который проводится в 15 муниципалитетах каждый год. Школы обычно просто приводят команды участников. Это самая массовая часть наших игроков, они наиболее дисциплинированные.

− Всегда ли администрация поддерживала подобные мероприятия? И как к этому пришли?

− Поддерживали нас всегда, но, когда мы еще были малоизвестны, это содействие было больше на словах. А потом, благодаря упорному труду, показали, что есть много заинтересованных людей, тогда появились и гранты для развития интеллектуального движения, помещение в центре города, выделенное администрацией Сургута. За это мы им благодарны.

− Как проходит подготовка к интеллектуальным играм? В частности, как формируются задания для участников?

− Существуют турниры, с которыми мы согласовываем использование вопросов на каком-то из наших чемпионатов. Чаще всего это так происходит. Намного реже, когда мы используем авторские пакеты − мы их пишем либо сами, либо покупаем. Остальная часть в подготовке − создание антуража. Печать полиграфии, конвертов, организация ручек и блокнотов с названием чемпионата. Это непосредственно на качество игры не влияет, но создает приятную атмосферу.

В среднем на подготовку качественного чемпионата требуется неделя. Тем более, что нужно пригласить команды, чтобы они собрались и были готовы в конкретный день посвятить достаточно много времени игре. Это желательно делать желательно минимум за неделю. А лучше за две-три.

Наша команда на данный момент состоит из семи человек, которая занимается непосредственно подготовкой игр.

− Что нужно, чтобы выиграть в чемпионате по интеллектуальным играм?

− Нужно, как минимум, поучаствовать в трех чемпионатах, чтобы понять, как формулируются вопросы, какие слова являются подсказками и какого именно ответа требует автор. Вместе с тем, важны базовые знания и общая эрудированность. Это минимальный набор, с которым уже можно побеждать. А далее идет самосовершенствование и правильно собранная команда. Некоторые формируют участников по категориям: кто-то хорошо знаком с историей и мифами Древней Греции, другой разбирается в музыке, а третий − в кинематографе и так далее.

− Что изменилось за десятки лет проведения игр?

− Мы видим много образованных людей, которые играют в умные игры. И их становится все больше и больше. Численность команд с каждым годом растет. У нас всегда полные залы − желающих больше, чем мест. Все чаще люди хотят узнать что-то новое и провести с пользой свой досуг.


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Сегодня в 16:15, просмотров: 70, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:Kra23sWma реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:Kra23sWma реклама на siapress.ru 
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