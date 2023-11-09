В Сургуте стартовал очередной Кубок главы города по интеллектуальным играм

В историческом парке «Россия – моя история. Югра» состоялся первый этап ежегодного Кубка главы по интеллектуальным играм, в котором приняли участие 26 команд из Сургута, Лянтора, Белого Яра, Солнечного и Нижнесортымского. Соревнования проходили по популярным интеллектуальным дисциплинам: «Что? Где? Когда?», «Брейн ринга» и «Мультиигры».

«Сегодня стартовал первый этап. В итоге мы определим самую умную команду и наградим Кубком главы, – рассказал учредитель АНО «Интеллектуальный клуб» Сергей Шамрай. – В турнире принимают участие представители городских предприятий, студенческие и школьные сообщества. Участвовать может каждый. Самое главное – спортивный интерес».

Интеллектуальные соревнования плотно вошли в культуру региона – они развиваются в Югре уже более 20 лет. Кубок главы Сургута проходит уже в 13-й раз, став настоящей традицией местных интеллектуалов.

«Игры проходят при поддержке администрации города Сургута. Приятно видеть среди участников работающую молодежь, сотрудников учреждений, подведомственных администрации города, – отметил заместитель директора департамента – начальник управления молодежной политики департамента культуры и молодежной политики Евгений Лаптев. – В Сургуте очень развито направление интеллектуальных игр. И каждый год игры принимают новые форматы. Такой оригинальный подход к организации турниров привлекает молодёжь, и с каждым годом участников становится только больше».

«Осенний турнир» – это лишь начало. Впереди у участников «Новогодний турнир», фестиваль «Зимние игры» и «Весенний турнир». В каждом из них команды, вошедшие в топ-10 каждой дисциплины, будут получать рейтинговые очки, по сумме которых определится абсолютный чемпион и обладатель Кубка главы Сургута в сезоне 2023-2024 годов. А лучшие команды по итогам «Что? Где? Когда?» получат право представить наш город на главном интеллектуальном соревновании – Кубке губернатора Югры.

При поддержке Администрации Сургута