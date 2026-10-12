ГК «Сибпромстрой» вошла в Книгу рекордов российского девелопмента

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Группа компаний «Сибпромстрой» вошла в «Книгу рекордов российского девелопмента», которую ведет Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ), сразу с тремя достижениями.

Компания пять раз становилась победителем конкурса ТОП ЖК, восемь лет подряд сохраняет лидерство в региональном рейтинге по объему ввода жилья, а также 25 месяцев непрерывно занимает первое место по накопленному вводу.

Отметим, что ГК «Сибпромстрой» стала первым застройщиком Югры, которому удалось одержать пять побед в конкурсе ТОП ЖК. Так, в 2023 году победителем стал построенный компанией ЖК «Смайл», в 2024 году ‒ ЖК «Белые ночи» и ЖК «Жемчужина Оби», в 2025 году ‒ ЖК «Заречный», а в 2026 году ‒ ЖК «Георгиевский».

Рекорд подтвержден данными о победителях и призерах конкурса и внесен в «Книгу рекордов российского девелопмента».

Еще одно достижение компании ‒ восемь лет непрерывного лидерства среди застройщиков Югры по объему ввода жилья. За это время ГК «Сибпромстрой» ввела в регионе около полутора миллионов квадратных метров жилья.

При регистрации рекорда учитывался непрерывный период, в течение которого застройщик занимал первую строчку соответствующего рейтинга ЕРЗ.

Третий рекорд ГК «Сибпромстрой» ‒ 25 месяцев подряд на первом месте среди застройщиков Югры по накопленному вводу жилья.

Это достижение также подтверждается данными регионального рейтинга. При его определении учитывается непрерывный период нахождения компании на первой позиции.

Напомним, «Книга рекордов российского девелопмента» ‒ отраслевой перечень достижений застройщиков на рынке многоквартирного жилищного строительства. Рекорды определяют на основе рейтингов и аналитических данных ЕРЗ, а также открытой информации из проектных деклараций и разрешений на ввод объектов.

Erid: 2SDnjevZFtP

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