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​Памятник Строителям Сургута откроют 7 августа

ГК «Сибпромстрой» завершает работы по установке памятника Строителям Сургута

​Памятник Строителям Сургута откроют 7 августа
Фото: siapress.ru

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На карте Сургута скоро появится новый знаковый объект ‒ монумент в честь строителей города. Официальное открытие памятника состоится 7 августа в сквере на пересечении улиц Сибирской и 30 лет Победы. Инициатором и единственным меценатом проекта выступили соучредители и руководство группы компаний «Сибпромстрой».

На реализацию проекта направлено 55 миллионов рублей. Все расходы по монументу взяли на себя представители «Сибпромстроя», а именно соучредители Владимир Кожаев и Николай Сторожук, а также глава дружественного компании ООО «СГС-Югра» Леонид Соболев и гендиректор ООО «Сибпромстрой-Югории» Андрей Сурлевич (возглавлял компанию до июня 2025года). Также компания взяла на себя часть работ по благоустройству прилегающего сквера. Здесь выложены мощеные дорожки, малые архитектурные формы, освещение, скамейки, а также новые зеленые насаждения ‒ березы, сирень и кизильник.

«Это наша давняя идея ‒ создать в Сургуте памятник, достойный подвига первых строителей. Около десяти лет назад мы даже объявляли аукцион между творческим сообществом города, но тогда, к сожалению, ничего не вышло. А когда я недавно разговорился с главой Сургута Максимом Слеповым, вспомнил, как в городе устанавливали памятник медикам, и сказал: «А почему бы не сделать такой же строителям?». Тем более у нас уже есть талантливый скульптор ‒ Александр Тютнев, автор памятников медикам и нефтяникам. Он нас и свел, мы обсудили идею, и она получила одобрение. Сейчас работа почти завершена ‒ осталось только установить композицию», – рассказал корреспонденту siapress.ru соучредитель группы компаний «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

Место для установки памятника выбрано неслучайно. Здесь, по историческим данным, находился микрорайон строителей, а рядом располагался бывший Дом культуры «Строитель». Символично, что именно в этом месте теперь будет стоять скульптура, посвященная тем, кто создал город с нуля, уточнила заместитель директора, главный архитектор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Елизавета Припутень.

По ее мнению, монумент станет не просто арт-объектом, а новой точкой притяжения в городе, местом памяти и гордости, примером того, как бизнес, власть и горожане могут вместе формировать облик Сургута.

«Это как раз пример такого общественно-делового партнерства с застройщиками. Я бы даже сказала ‒ первый масштабный проект благоустройства, когда создается не только комфортная среда, но и памятное место. Такой опыт очень интересен для администрации, и, уверена, мы обязательно будем практиковать его и в дальнейшем. Уже, например, ведем переговоры с застройщиками по благоустройству набережной со стороны Кайдалова. Администрация дает девелоперам и бизнесу возможность реализовывать свои идеи, при этом минимизируя нагрузку на бюджет», – подчеркнула Елизавета Припутень.

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