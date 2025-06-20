Купить квартиру сегодня, пожалуй, так же просто, как и год назад, если у вас есть несовершеннолетние дети и постоянный доход

Erid: 2SDnjeBJ8tM

Ещё несколько лет назад почти каждый мог купить квартиру в новостройке при помощи ипотеки с низкой ставкой. Сейчас дела обстоят иначе. Тем не менее платежи по кредиту вполне посильны, если воспользоваться семейной ипотекой. При этом новостройки остаются одним из надёжных способов сохранить сбережения. Рассмотрим три варианта: инвестиция, квартира для взрослого ребёнка и жильё «на вырост».

Семейная ипотека доступна для семей:

– с двумя детьми до 18 лет;

– с ребёнком до 7 лет;

– с ребёнком-инвалидом.

Ограничений по возрасту родителей нет.

Вариант первый: студия вместо вклада

Куда вложить материнский капитал, чтобы не пожалеть о сделанном выборе? Прямое назначение господдержки — улучшение жилищных условий. Однако оно требуется не каждой семье. Но дополнительный доход от сдачи недвижимости в аренду никому не помешает. Риск, что со временем цена квартиры упадёт, минимален. В современной России новостройки последние 20 лет показывали рост в цене, и предпосылок к резкому снижению не видно.

Маленькая, зато функциональная студия с полноценным балконом и видом на рассвет в Квартале “Нефть” - такая подойдет для командировочных или студентов- и те, и другие в районе нефтяников бывают часто.

Чтобы купить эту квартиру, семья использовала материнский капитал 690 тыс руб. и добавила наличные в сумме 315 тыс руб. Получился первоначальный взнос 1 млн 005 тыс рублей (20,1% от стоимости квартиры).

Недостающую сумму взяли в ипотеку по программе Семейная на 30 лет. Кредит составил 3 млн 995 тыс руб.

Ежемесячный платеж — 23 952 руб./мес. После ввода дома квартиру можно быстро приготовить к сдаче и гасить ипотеку за счет сдачи студии в аренду.

Вариант второй - “он точно съедет!”

Во втором случае семья продала старую квартиру в Нижневартовске. Растет сын, ему понадобится собственное жилье. Родители выбирают компактную квартиру с одной спальней, кухней-гостиной и балконом на южную сторону в новом районе со сдачей в 2027 году.

1.Первоначальный взнос - 4 млн рублей.

2. Сумма кредита — 2 млн 610 тыс руб.

3. Семейная ипотека в ХХХ банке- под 6% годовых.

4. Срок кредита — 30 лет

5. Ежемесячный платеж — 15 648 руб./мес.

Купить квартиру сегодня, пожалуй, так же просто, как и год назад, если у вас есть несовершеннолетние дети и постоянный доход. Присмотритесь к «Нефти». Запишитесь на просмотр, прогуляться по дворам и примерить на себя жизнь в современном районе на Левобережье.

Цены актуальны на момент публикации.

Застройщик – ООО «Брусника», ИНН 6671382990. Срок сдачи — I кв. 2025 г. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф .

Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, лицензия №1481 от 11.08.2015. Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программ можно на сайте www.brusnika.ru или по телефону:ХХХХ

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.

Реклама. ООО «Брусника», ИНН 6671382990.

Erid: 2SDnjeBJ8tM

Реклама. ИНН 6671382990

ООО «Брусника»