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Билайн открывает возможности скоростного 4G для сельчан ХМАО

Оператор подключил к высокоскоростному мобильному интернету четыре малых населенных пункта в двух районах Ханты-Мансийского автономного округа

Билайн открывает возможности скоростного 4G для сельчан ХМАО
Фото: ru.freepik.com

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4G-связь от билайна появилась в деревнях Анеева и Кимкьясуй в Березовском районе, а также в деревне Каюкова и поселке Песчаный в Сургутском районе.

Это произошло благодаря участию компании в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек.

Сегодня сельчане получили возможность комфортно пользоваться различными цифровыми сервисами на базе интернета билайна: общаться с родными и друзьями по видеосвязи, работать в банковских приложениях и с Порталом госуслуг, совершать покупки на маркетплейсах и др.

Как отмечает оператор, мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, хорошее качество звука во время телефонных звонков достигается благодаря технологии VoLTE*, работающей в ХМАО с осени 2023 года.

«Помимо участия в федеральных программах по развитию сети, подобных УЦН, мы активно строим и собственную инфраструктуру: выводим в эфир новые базовые станции и модернизируем уже функционирующее оборудование. Например, недавно 4G-связь от билайна впервые заработала в поселках Угут Сургутского района в ХМАО и Самбург Пуровского района в ЯНАО, располагающихся вдали от трасс и административных центров и считающихся одними из самых труднодоступных населенных пунктов в своих округах. Теперь жители Угута и Самбурга могут в полной мере включаться в цифровую повестку и оценить все преимущества скоростного мобильного интернета», – комментирует директор Сургутского отделения билайна Елена Рыбалко.

Напомним, для использования 4G-интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайна.

*VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE. Подробнее о технологии и смартфонах, которые ее поддерживают, читайте на beeline.ru.

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