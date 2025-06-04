В честь Дня России ‒ квартиры в ЖК «Георгиевский» со скидкой до 25%

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В честь Дня России группа компаний «Сибпромстрой» подготовила особенное предложение для тех, кто мечтает о новой квартире в Сургуте. Только сейчас у покупателей есть возможность приобрести жилье в ЖК «Георгиевский» на максимально выгодных условиях.

В рамках акции предлагается просторная двухкомнатная квартира площадью 64,3 квадратных метра по цене от 5,99 миллиона рублей. А тем, кто рассматривает покупку однокомнатного жилья, доступна скидка до 25 процентов.

Так, например, однокомнатная квартира площадью 41,3 квадратных метра, первоначально стоившая 5 750 000 рублей, с учетом праздничной скидки обойдется всего в 4 320 000 рублей. Это реальная экономия более 1,4 миллиона рублей.

Жилой комплекс «Георгиевский» ‒ это современные дома в благоустроенном районе, удобные и продуманные планировки, высокое качество строительства и готовое жилье, в которое можно заехать сразу после оформления сделки. Компания «Сибпромстрой» зарекомендовала себя как один из самых надежных застройщиков региона, и продолжает делать все, чтобы покупка квартиры стала доступной и комфортной.

Обратите внимание: количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности можно уточнить по телефону отдела продаж: +7 (3462) 76-58-40.

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ООО "Сибпромстрой-Югория"